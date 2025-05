Nav: Nytt verktøy skal hjelpe folk ut i jobb

– En av Navs viktigste oppgaver er å bidra til at folk kommer i jobb. Vi ønsker å utvikle oss og forbedre tjenestene for de som trenger oss mest, og hjelpe flest mulig inn i arbeidslivet. Den nye indikatoren er et verktøy som bringer oss nærmere svaret på hva som virker, sier direktør i Nav Oslo, Maria Walberg til Dagsavisen.

– Arbeidsindikatoren tar både hensyn til situasjonen i arbeidsmarkedet, og kjennetegn ved personene som Nav hjelper. Ved å kontrollere for disse faktorene er vi nærmere å si noe om Navs reelle bidrag for å hjelpe folk inn i arbeidslivet, forklarer Walberg.

Indikatoren forklarer ikke hva som er årsakene til resultatene eller forskjellene mellom fylker og Nav-kontor. Momenter kan for eksempel være Nav-kontorenes økonomiske og organisatoriske rammer, veiledernes vurderinger og beslutninger, eller arbeidsmarkedet i den enkelte bydel. Resultatene i arbeidsindikatoren må tolkes med varsomhet, og er mest av alt et utgangspunkt for dialog om hva som virker og ikke virker.

Nytt verktøy

Vi skal gjøre mer av det som virker, og mindre av det som ikke virker like godt. — Maria Walberg, direktør Nav Oslo

– Når vi ser endringer i indikatoren, kan vi bruke informasjonen det gir oss til å justere kursen. Vi skal gjøre mer av det som virker, og mindre av det som ikke virker like godt, sier Walberg.

– Jeg er opptatt av at innbyggerne i Oslo skal få et likeverdig tilbud på tvers av bydelene. Jeg har stor tro på at den nye arbeidsindikatoren vil bidra til at vi når målene om økt kvalitet uavhengig av hvor du bor i Oslo, sier Walberg.

Skal bli bedre

Målet til Nav er å bli flinkere til å hjelpe folk ut i arbeid.

Ser man på Oslos bydeler, har fire Nav-kontor et positivt resultat per desember 2024, det vi si at de ligger over forventet overgang til arbeid. Det er Nav-kontorene i bydel Ullern, Vestre-Aker, Nordstrand og Østensjø. Lavest resultat har Stovner, Grünerløkka og Gamle Oslo.

---

Arbeidsindikatoren

Nav Oslo har hatt tilgang til tallene internt og brukt dem i dialog med bydelsdirektørene nå i vår (partnerskapet i Nav Oslo), og denne uka har de brukt dem i styringsdialogen med Nav-kontorene i Oslo.

Per september 2024 var det 42.512 personer i Oslo som fikk arbeidsrettet oppfølging av Nav.

Arbeidsindikatoren viser at tre måneder senere, altså i desember, var 16,6 prosent av disse i jobb minst 19 timer i uken. Det er 1,1 prosentpoeng lavere enn den statistiske forventningen, gitt kjennetegn ved personene og arbeidsmarkedet.

Tilsvarende tall for desember året før var -1,4. Utviklingen det siste året har dermed vært svakt positiv.

Arbeidsindikatoren i Oslo er lavere enn forventet for alle de prioriterte gruppene i Nav Oslo (fjerde kvartal 2024)

Innvandrere fra landsgruppe 3: 13,3 prosent i jobb tre måneder senere. 1,2 prosentpoeng færre i jobb enn forventet.

Unge under 30 år omfatte av ungdomsgarantien: 13,9 prosent i jobb tre måneder senere. 2,2 prosentpoeng færre i jobb enn forventet.

Langtidsarbeidssøkere: 15,7 prosent i jobb tre måneder senere. 3.3 prosentpoeng færre i jobb enn forventet.

Personer med nedsatt arbeidsevne: 14,4 prosent i jobb tre måneder senere. 0,6 prosentpoeng færre i jobb enn forventet.

Kilde: Nav Oslo

---

– Nav har to oppdrag. På den ene siden skal vi hjelpe folk ut i arbeid hvis de kan jobbe. På den andre siden skal vi gi inntektssikring for de som ikke kan jobbe. Og til den første delen av oppdraget så er det jo helt klart et spørsmål for oss, hvordan kan vi bli enda flinkere i det å hjelpe folk og gi dem det de trenger for å kunne leve selvstendig liv, sier Walberg.

Styringsdialog

– Selve indikatoren, som er litt teknisk, viser differansen mellom faktisk overgang til arbeid, og den statistisk forventede overgangen. Med denne indikatoren har vi et verktøy som kan hjelpe oss å forstå enda bedre hva gir oss gode resultater, sier Walberg.

I Oslo vil indikatoren bli brukt i dialogen med Nav-kontorene, og fremme diskusjoner rundt kvalitetsutvikling, styring og effektiv ressursutnyttelse. Det viktigste blir å følge utviklingen over tid.

Arbeidsindikatoren er landsomfattende, og Nav har utarbeidet indikatoren i samarbeid med forskere fra Oslo Economics og Frischsenteret.

Forskjellen mellom det statistisk forventede resultatet, og det faktiske resultatet, forteller i større grad enn tidligere om Nav har bidratt til å få flere eller færre ut i jobb enn forventet.

Dersom resultatet for eksempel viser 0,8, betyr det at andelen som har kommet i jobb er 0,8 prosentpoeng høyere enn statistisk forventet.

– Arbeidsindikatoren er ikke en fasit, og må tolkes med varsomhet. Det viktige blir å se på utviklingen over tid, om vi beveger oss i riktig retning og justere kursen underveis, sier Walberg.

