Ett skritt fram for AFP

LO-familien har omsider klart å bli enig om en skisse for en ny ordning med Avtalefestet pensjon (AFP).

Det dreier seg riktignok om et skjørt kompromiss, men vedtaket som ble fattet på LO-kongressen bringer striden om AFP ett skritt nærmere en løsning. Begge parter har måttet jenke seg, og noen stridsspørsmål er utsatt.

LO-ledelsen har, godt assistert av Fagforbundet, lenge kjempet for en reformert AFP. Fellesforbundet har strittet imot og bare vært villig til å flikke på dagens AFP, der hovedpoenget er å tette hullene i ordningen. Slik har frontene stått, enkelt forklart.

LO-kongressen vedtok fredag at arbeidstakere skal opparbeide rett til AFP basert på antall år i virksomheten. Dette bryter med prinsippet for kvalifisering i dagens AFP, og er dermed et nederlag for Fellesforbundet.

AFP er en gulrot for begge parter.

Men det skal gjøres unntak for arbeidstakere som har fylt 50 år. De får opprettholde ordningene i dagens AFP. Dette er en seier for Fellesforbundet. Hvor lenge dette unntaket skal vare, sies det derimot ikke noe om.

Det er nyttig å minne om forhistorien. På Fellesforbundets landsmøte høsten 2023 holdt daværende LO-leder Peggy Hessen Følsvik et flammende innlegg for en ny AFP. Hun klarte å hisse opp forsamlingen. Følsviks belærende pekefinger virket mot sin hensikt. Fellesforbundet gikk dessverre i vranglås.

Begge parter endret klokelig strategi. Det har derfor blitt jobbet mer i det stille med saken. Dermed kunne årets LO-kongress samle seg om et kompromiss som «alle» nå er fornøyd med. Det lover også bra når arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier at NHO er klar til å forhandle. Og når Unio-leder Steffen Handal ber om fortgang.

I dag betaler staten en tredel av utgiftene til AFP-pensjonen. Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre lover fortsatt å støtte opp under denne ordningen. Hva som skjer dersom det blir borgerlig regjering etter høstens valg, er derimot mer uvisst. Velgerne bør merke seg at Venstre sier tvert nei til statlig medfinansiering.

Det er avgjørende viktig at LO nå klarer å fylle AFP-kompromisset med mer konkret innhold. Deretter må ordningen forhandles om i hovedoppgjøret neste år, gjerne før dersom det er mulig.

AFP-pensjonen er forbeholdt ansatte i bedrifter som har inngått tariffavtale. Slik bør det fortsatt være. Denne tidligpensjonen er en gulrot for begge parter i det organiserte arbeidslivet. Fagbevegelsen ser åpenbart nytten. Det bør også arbeidsgiverne.

