Mener det er dypt problematisk at Jan Helge Andersen ikke er tiltalt for falsk anklage

Tirsdag starter rettssaken mot Jan Helge Andersen i Sør-Rogaland tingrett, der han står tiltalt for drapet på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i mai 2000. Det han imidlertid ikke er tiltalt for, er falsk anklage mot sin tidligere venn Viggo Kristiansen. Han ble som kjent uriktig domfelt for drapet på Paulsen i 2002, etter at Andersen hadde pekt ham ut som gjerningsmann.

I 2023 anmeldte Kristiansen sin tidligere kamerat for dette, men saken ble henlagt av Riksadvokaten.

– Fritt vilt

At Andersens anklager ikke skal prøves for retten, mener advokat Brynjar Meling er høyst urimelig. Han er advokat for Viggo Kristiansen og bistår ham under rettssaken.

– Han har ikke noe mer med dette å gjøre enn alle andre, bortsett fra at han var venn, og hadde omgang med en tiltalt i tiden forut for drapene. Kristiansen er frifunnet og kan ikke dømmes for samme handling igjen. At Riksadvokaten henla anmeldelsen om falsk anklage er dypt problematisk, og gjør ham til fritt vilt der han fortsatt kan utsettes for disse anklagene, sier Meling til Dagsavisen.

– Dersom Andersen frifinnes, vil det forsterke følelsen for Kristiansen av at han fortsatt kan mistenkes?

– Det er et teoretisk scenario som uansett er et forhold mellom Andersen og påtalemyndigheten. Vi forholder oss til at Kristiansen er frifunnet, og må eventuelt se hvilke følger en slik krenkelse som en frifinnelse vil få.

Viggo Kristiansen ble uriktig dømt og sonet 21 år for drapet som Andersen nå er tiltalt for. (Beate Oma Dahle/NPK)

Mulig søksmål

Uansett utfall vurderer advokatteamet rundt Kristiansen om det eventuelt skal reises sivilt søksmål mot Andersen.

– Det kan bli aktuelt å vurdere oppreisingskrav i etterkant av straffesaken, men det må holdes opp mot Kristiansens behov for å bli ferdig med saken.

Anmeldelsen ble henlagt delvis fordi saken var foreldet, og delvis fordi gjentakelsen av anklagene under avhør i 2021/2022 uansett ikke ville ha ført til noen strafferettslige konsekvenser for Kristiansen, forklarer statsadvokat Johan Øverberg.

– I tillegg ville det vært selvinkriminerende dersom han ikke opprettholdt anklagene. Derfor henla Riksadvokaten saken på bevisets stilling, tilføyer Øverberg.

Foreløpig er det heller ikke tatt ut tiltale for overgrepsmateriale som skal være funnet på Andersens PC.

– Den delen av saken er fortsatt under etterforskning hos politiet. Noen endelig påtalevurdering er ikke tatt, sier statsadvokaten.

Statsadvokat Johan Øverberg er aktor i saken, sammen med kollega Andreas Schei. (Beate Oma Dahle/NTB)

Første gjensyn

En uke etter rettssaken starter, skal Kristiansen etter planen vitne. Det er satt av tre dager til hans forklaring, noe Meling synes er underlig.

– Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det skal være nødvendig eller rimelig å bruke tre dager på et vitne som ikke har noe med handlingen å gjøre. Jeg er trygg på at retten våker over at uskyldspresumpsjonen overholdes og spørsmål reguleres ut ifra ansvar man har overfor en frifunnet person.

Ifølge Øverberg skal Kristiansen forklare seg om hans relasjon til Andersen, men han ønsker ikke å kommentere hvilke spørsmål de vil stille.

Dette blir første gang de to tidligere kameratene møtes igjen, ifølge Meling.

– Hvordan blir gjensynet for ham?

– Jeg tror ikke han forholder seg til det. Han er innkalt som vitne og vil svare på det han skal. Min forståelse er at Kristiansen har et sterkt ønske om å legge dette marerittet bak seg så fort som mulig.

Forfatter i retten

Mye av æren for Kristiansens frifinnelse skal forfatter Bjørn Olav Jahr ha. Boken hans «Drapene i Baneheia - to historier, en sannhet» endret opinionen og startet et folkekrav om gjenopptakelse av saken. Det endte med frifinnelsen i 2022.

Selv vil forfatteren sitte i salen når rettssaken starter.

– Det blir en litt mer givende dag på jobb enn vanlig, sier Jahr til Dagsavisen.

Siden 2015 har han jobbet med saken, og er nå midt i produksjonen av podkasten «Gåten Jan Helge Andersen». I rettssalen blir det første gang han møter Jan Helge Andersen ansikt til ansikt.

Bjørn Olav Jahr hilser på Viggo Kristansen under tildelingen av Fritt Ords Honnør-pris. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Jeg ser fram til det. Det blir interessant.

– Mye av grunnen til at han sitter der, er jo deg. Hvordan tror du han ser på deg?

– Under de nye avhørene av ham i 2021 og 2022 snakket han om boken min, men uten at det var et høyt tenningsnivå. Jeg tror han har et pragmatisk forhold til boken og meg. Mitt inntrykk er at han ikke er en fyr som koker over av følelser.

– Ikke et prestisjetap

Forfatteren har store forventninger til rettssaken, særlig til Andersens egen forklaring. Men også til utfallet.

– Jeg tror bevisbildet er sterkt, med gode tekniske bevis. Påtalemyndigheten ville ikke tatt ut tiltale om de ikke var trygge på domfellelse. Jeg vil bli overrasket om Andersen går fri. Men alt kan skje i norsk rett. Om noen vil vektlegge hans forklaring fremfor tekniske bevis, er ingenting garantert.

I desember ble en tiltalt mann frifunnet i Gulating lagmannsrett for drapet på Birgitte Tengs, etter å ha først blitt dømt i tingretten. Siden mannen var lansert som en sterk kandidat i Jahrs bok «Hvem drepte Birgitte Tengs?», ble forfatteren kritisert av mannens forsvarere etter frifinnelsen.

– Bjørn Olav Jahr har gjort det til sitt levebrød; å kritisere og narre andre for å gå i bekreftelsesfellen, for ensidighet og ha tunnelsyn ... Han har vunnet rettssikkerhetsprisen, som er en hederspris for å avsløre justismord – og så fremstår han selv som den største mobberen av dem alle, uttalte de til VG.

Jahr avviser kritikken som «absurd», og sier at frifinnelsen ikke var et prestisjetap for ham.

– Men hva hvis også Andersen blir frifunnet?

– Prestisje er ikke det som er poenget for meg, og det tror jeg folk forstår. Hvis noen tror det om meg, tror de feil.

Jan Helge Andersen under rekonstruksjonen i 2001. (Foto: Politet)

Ønsker endelig svar

Rettssaken skal pågå fram til midten av mai, og foreldrene til de to jentene gruer seg til de kommende ukene, forteller bistandsadvokat Audun Beckstrøm.

– Planen er at de skal være til stede hele tiden. Tre av dem skal også gi forklaringer. Det blir nok dager som blir tøffe for dem, både det å gå gjennom saken på nytt, og befaringen på åstedet blir vanskelig. Men dette er en sak de har levd med i 24 år, og de er forberedt på at det blir tungt. Aller mest ønsker de seg et endelig svar på hva som egentlig skjedde i Baneheia, og hvem som drepte Lena, sier Beckstrøm.

Han vil ikke spekulere i hva utfallet kan bli, og om det eventuelt kommer en ankesak.

– Det blir for tidlig å si. De etterlatte ser fram til å bli ferdig med saken, og håper det blir satt et endelig punktum i tingretten.

Stine-Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert på båttur ved Kristiansand sommeren 1998. (PRIVAT/NPK)

Venninnene Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine-Sofie Sørstrønen (8) ble begge voldtatt og drept etter en badetur i Baneheia 19. mai 2000. Jan Helge Andersen sonet 15 år av en dom på 19 år for drapet på Sørstrønen, og risikerer ytterligere to års fengsel dersom han også dømmes for drapet på Paulsen. Hans forsvarer Svein Holden har ikke ønsket å gi kommentarer til denne artikkelen.

Selv om straffesaken kan få sin avslutning i løpet av noen måneder, gjenstår fortsatt konklusjonen til Baneheia-utvalget som regjeringen oppnevnte i februar i fjor. Utvalget skal levere sin rapport innen utgangen av 2024.

Blant andre politiet, domstolene, advokatene og Gjenopptakelseskommisjonen skal granskes av utvalget. Formålet er å finne årsakene til justismordet mot Viggo Kristiansen og hvorfor det drøyde med gjenåpning.

---

Fakta om Jan Helge Andersen og Baneheia-saken

Født 17. januar 1981.

Han ble sammen med vennen Viggo Kristiansen i 2001 funnet skyldig i Kristiansand byrett, og deretter i Agder lagmannsrett i 2002 for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Andersen pekte ut Kristiansen som hovedmannen bak drapene.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Andersen ble løslatt på prøve 22. desember 2015 etter å ha sonet 16 år.

I februar 2021 fikk Viggo Kristiansen, som hele tiden har hevdet sin uskyld, sin straffesak gjenåpnet. 1. juni besluttet Høyesteretts ankeutvalg at Kristiansen skulle løslates. 15. desember 2022 ble Kristiansen frikjent for drapene i lagmannsretten.

I forbindelse med den nye etterforskningen av saken ble det i november 2021 kjent at det er gjort funn av Andersens DNA på begge ofrene.

24. mars 2023 ba Riksadvokaten om gjenopptakelse av saken mot Andersen.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 15. juni 2023 gjenåpning av Kristiansand byretts dom fra 2001 om frifinnelsen av Jan Helge Andersen for drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen.

Riksadvokaten beordret fredag 12. januar 2024 tiltale mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

---

