Olmert: «Humanitær by» blir en konsentrasjonsleir for palestinerne

Israels tidligere statsminister Ehud Olmert sier til britiske The Guardian at den foreslåtte «humanitære byen» sør i Gaza vil være en konsentrasjonsleir og at tvangsflytting av palestinerne dit vil være et ledd i etnisk rensing. Arkivfoto: Ariel Schalit / AP / NTB NTB

Olmert styrte Israel fra 2006 til 2009, da Benjamin Netanyahu startet sin første periode som regjeringssjef. Den tidligere statsministeren sier det vil være etnisk rensing, dersom palestinerne på Gazastripen tvinges inn i det forsvarsminister Israel Katz beskriver som en «humanitær by».

– Jeg beklager, men det er en konsertrasjonsleir, sier Olmert når The Guardian spør ham om planene Katz la fram i forrige uke. Når palestinerne først er inne i området, vil de ikke kunne forlate det, annet enn for å reise til et annet land, ifølge det svært kontroversielle forslaget.

– Etnisk rensing

Katz har gitt militæret (IDF) ordre om å utarbeide en operativ plan for å bygge den såkalte humanitære byen i ruinene sør i Gaza. I utgangspunktet skal den huse 600.000 palestinere, men på sikt er målet at hele den palestinske befolkningen skal samles der.

– Dersom de blir deportert inn i den nye «humanitære byen», kan du si at det er en del av en etnisk rensing, sier Olmert. Han mener det er «den uunngåelige tolkningen» av ethvert forsøk på å skape en leir for flere hundre tusen mennesker.

– Men det har ikke skjedd ennå, legger han til.

– Ikke bare antisemitter

I intervjuet med den britiske avisen sier Olmert også at ekstreme lidelser i Gaza og grusomheter begått av bosettere på Vestbredden nører opp under et økende sinne mot Israel og at det ikke i sin helhet kan avfeies som antisemittisme.

– I USA uttrykkes det stadig mer hat mot Israel. Vi gjør oss selv mindre viktige om vi bare sier at «de er antisemitter». Jeg tror ikke at det bare er snakk om antisemitter. Jeg tror mange av dem er imot Israel basert på det de ser på TV og i sosiale medier, sier den tidligere statsministeren.

Kritisk til kostnader

Katz' plan, som støttes av statsminister Netanyahu, har fått kritikk fra flere FN-organer, internasjonale organisasjoner og juridiske eksperter, skriver TT.

– Denne tvangsflyttingen utgjør en krigsforbrytelse, så lenge den ikke kan begrunnes med omsorg for befolkningens beste eller tvingende militære behov, sa folkerettsprofessor Pål Wrange ved Stockholms universitet til det svenske nyhetsbyrået i forrige uke.

Selv om Netanyahu har uttrykt sin støtte til prosjektet, skal han og flere andre ministre ha kritisert planen i et regjeringsmøte søndag – fordi de mener det vil bli altfor dyrt – opplyser kilder til den israelske avisen Haaretz.

(NTB)