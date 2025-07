Erstatter barnevakt med bankbesøk

– Jeg trodde egentlig det kom til å være store hvelv med masse penger her, sier elleve år gamle Emily.

I dag er hun og lillesøsteren, Christina (9), med mamma Lise Hostad Rimmel på jobb. Mens andre foreldre gnir seg i hodet over hvem som skal se til barna i skoleferien, blir Nordea-ansatte oppfordret til å invitere ungene med på jobben.

– Dette er et tiltak man gjør for å tiltrekke seg ansatte og få ansatte til å ville bli her, forteller kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea.