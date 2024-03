Den kriminelle familien slapp unna gang på gang: – Jeg trodde aldri de skulle bli tatt

BERGEN (Dagsavisen): På Radøy sitter det ett offer, og på Sunnmøre sitter et annet. Også i Bergen og Oslo finnes det folk som er blitt lurt, og i tre småbygder på Østlandet. Politiet tror det også kan finnes flere rammede enn de ti personene og tre virksomhetene som til nå har fått sakene sine prøvd for retten.

En Oslo-familie bestående av et ektepar og deres to voksne sønner har operert over hele landet i flere år. De har svindlet til seg store verdier fra personer som har forsøkt å selge tingene sine på Finn, eller bare tilfeldigvis har kommet inn i deres bane, går det frem av to dommer fra Romerike og Glåmdal tingrett.

Stakk av med campingvogn

En av dem var Anita Myrmel, som Dagsavisen skrev om i januar i fjor. Hun og samboer Tom-Rune Kartveit var sommeren 2022 lykkelige eiere av en nyinnkjøpt campingvogn de ville bruke til både egne ferieturer og til utleie. Myrmel la ut en annonse på Finn, og snart hadde hun Oslo-mannen (53) på tråden.

Han og kona (46) ville leie vognen i fire uker, og de ble enige om en leiepris på 24.000 kroner. Som avtalt kjørte Myrmel og Kartveit vognen til en campingplass i Uddevalla i Sverige. Der la de fra seg nøklene på avtalt sted, og forventet at Oslo-familien ville holde løftet om å overføre leien til dem omgående, fortalte Myrmel til Dagsavisen i fjor.

Vognen rakk å bli leid ut én gang før Oslo-familien fikk hånd om den. (Privat)

Men slik gikk det ikke. Det eneste samboerparet fikk, var stadig nye forklaringer på hvorfor leien ikke var innbetalt på kontoen deres. Og da vognen heller ikke ble returnert etter fire uker, skjønte de at de var blitt lurt, forteller hun.

En rasende Myrmel ga imidlertid ikke opp, og anmeldte saken i flere politidistrikt. Samtidig la hun ut en advarsel mot Oslo-ekteparet på Facebook.

– Men jeg hadde ingen tro på at campingvognen ville bli funnet. For jeg fikk høre om flere som hadde opplevd nøyaktig det samme, og de så aldri vognen sin igjen, sier hun til Dagsavisen.

Men mot slutten av året fikk de en overraskende telefon fra politiet i Sverige. Vognen deres var blitt funnet på en vinterlagringsplass i Motala, og ikke lenge etter kunne de endelig kjøre den tilbake til Vestlandet. Skuffelsen var likevel stor, for ødeleggelser og lukt gjorde at vognen måtte kondemneres. Samboerparet fryktet at leietakerne hadde sluppet unna, tilsynelatende uten konsekvenser.

Strødd rundt lå leietakernes klær, dyner og matvarer. (Privat)

– Snakket meg rundt

Det hadde de gjort i lang tid. For allerede i 2021 utførte de det samme trikset mot en mann på Sunnmøre. Han er så skamfull over hele historien at han har bedt om å få være anonym i denne artikkelen.

– Jeg stolte på mannen, han virket veldig oppegående, og det var ikke noe tull med ham. Ingen alarmklokker ringte for meg i starten. I etterpåklokskapen ser jeg at han snakket meg rundt, sier sunnmøringen i dag.

Også han la ut campingvognen sin på Finn. Han ville selge den, men etter tre måneder var det ingen interessenter på listen. Helt til en melding tikket inn fra Oslo-mannen. Han ville få tilsendt flere bilder av vognen, og etter noen timer la han inn et bud på 375.000 kroner. I tillegg skulle sunnmøringen få 10.000 kroner for å kjøre vognen til Oslo, forteller han til Dagsavisen.

– Jeg var lykkelig og fornøyd med å endelig ha fått solgt den, og kjørte nedover helgen etter. Da jeg møtte ham, og det som antakelig var sønnen, virket han som en veldig skikkelig mann, pent kledd, vennlig og grei.

Siden det var helg, hevdet Oslo-mannen at pengene for kjøpet først ville være på sunnmøringens konto mandag eller tirsdag. Han fikk se et bilde av at overførselen var foretatt og var beroliget på veien hjemover, minnes han.

Dro til Polen og Sverige

Men dagene gikk, og på kontoen var det stillstand. Plutselig var det ikke lenger mulig å få kontakt med Oslo-mannen.

– Men til slutt fikk jeg snakket med ham. Hans unnskyldning var at det var noe tull med banken. På dette tidspunktet var jeg irritert, men trodde fortsatt pengene ville komme.

Snart skulle det bli enda verre. Etter mye mas gjennom flere måneder, kom Oslo-mannen med påstander om at pengene hans befant seg i Polen. Han måtte komme seg dit for å overføre, og sunnmøringen måtte være med for å signere. Ikke bare det – han måtte betale reisen for dem begge, ifølge ham.

– Jeg gikk med på det. For da var jeg villig til å gjøre alt for å få inn pengene.

I banken sør for Krakow satt de to og småpratet sammen. Oslo-mannen fremsto fortsatt som en ordentlig fyr, med ting på stell. Han lovet å betale månedsbøter på 10.000 kroner fram til betalingen sto på sunnmøringens konto.

Han dro lettet hjem igjen, for tilsynelatende gikk ting i orden i den polske banken. Men han ble raskt skuffet igjen da ingen penger kom. Unnskyldningen denne gangen var at banken skulle ha så stort gebyr, at Oslo-mannen hadde kansellert hele transaksjonen.

Noen måneder senere gjentok lureriet seg. Sunnmøringen betalte tur for dem begge til Stockholm for å få pengene sine, ifølge dommen fra tingretten.

– Men der ville han at jeg skulle betale en bankavgift som jeg ikke ville betale. Da ble han ganske sint, og det var da alarmklokken begynte å gå hos meg. Hva var dette for noen folk? Det var en ekkel følelse.

Skader for over 300.000

I dag forstår han ikke selv hvordan han kunne tro på løgnene.

– Nei, det er ubegripelig, og jeg var skikkelig nedfor en stund. Men jeg var redd for å miste pengene mine, det var eneste grunnen til at jeg gikk med på alt dette.

En siste gang hadde han kontakt med mannen. Da var det gått to og et halvt år siden salget av campingvognen. Han tilbød da å betale for seg i gullbarrer som han påsto var verdt 1,3 millioner kroner. Men sunnmøringen syntes tilbudet virket både tvilsomt og merkelig, og takket nei, ifølge dommen.

Noen dager senere fikk han en sjokktelefon fra politiet i Lillestrøm, forteller han. De hadde pågrepet Oslo-familien i en annen sak, og funnet spor under etterforskningen som ledet dem til en bondegård. Der hadde de funnet campingvognen hans herpet og forlatt.

Mye var fjernet fra vognen da den kom til rette. (Politiet)

– Blant annet var gardiner revet ned, en skyvedør var skåret bort, ruter knust, markisene fjernet, TV-en var borte, det samme var batteriet. Vognen var helt ramponert, jeg forstår ikke at man klarer å ødelegge så mye.

En skadetakst konkluderte med skader til 317.000 kroner.

Toppen av isfjellet

I løpet av høsten tok politiet ut tiltaler mot ekteparet og en av mannens sønner (33). Myrmel og sunnmøringen var begge vitner under rettssaken i Romerike og Glåmdal tingrett i slutten av november.

– Jeg har aldri vitnet i en rettssak før, og hele settingen var ubehagelig, sier Myrmel, som vitnet via videosamtale.

Hun gjenkjente ekteparet som satt på tiltalebenken.

– Jeg ble litt paff over hvor lite skam de syntes å ha. Som om de ikke kunne brydd seg mindre. Men det var veldig deilig at de faktisk var tatt, for jeg hadde gitt opp håpet egentlig.

Campingvognen ble til slutt funnet på en vinterlagringsplass i Sverige. Overvåkningsbilder viste at Oslo-mannen ankom og parkerte, før han skiftet ut vognens skilt med et stjålet skilt. (Overvåkningsvideo)

Det hun ikke visste var at politiet hadde brukt tid på å bygge opp en større sak mot Oslo-familien. For hun og sunnmøringen var ikke de eneste som var blitt svindlet. I løpet av to rettssaker – én mot sønnen og én mot ekteparet – måtte familien svare for flere bedrageri og tyveri:

Tre bileiere i Oslo-området solgte bilene sine til dem, men mottok aldri penger

En campingvogneier kjørte vognen sin fra Bergen til Oslo for å selge den til dem

En mann på Østlandet ble fralurt gullbarrer og hele gullmyntsamlingen sin

En annen mann ble lurt til å legge ut store beløp for en gullmynthandel

En gallerieier i Oslo solgte et maleri verdt 850.000 kroner, men fikk aldri pengene

En klokke og smykker ble stjålet fra en privatperson og en gullsmedbutikk

En mann tok opp banklån for dem, en annen mann mener de leverte inn lånesøknad i hans navn

I tillegg flere tilfeller av ruspåvirket kjøring, vold, butikktyveri, trusler, falsk anmeldelse, våpen- og hasjbesittelse

– Han angrer

Oslo-mannen ble dømt for heleri, bedrageri og tyveri til ett år og to måneders fengsel, kona til 90 dager for heleri og bedrageri. Sønnen ble i sin rettssak dømt til tre års fengsel, blant annet for bedrageri og tyveri.

Både Myrmel og sunnmøringen hadde håpet på strengere straffer for ekteparet.

– Jeg tror ikke det svir nok, og jeg tviler på at de tar lærdom av en så kort straff. De hadde fortjent mer, mener Myrmel.

– Noen måneder i fengsel er jo ingenting, sammenlignet med den skaden de har påført så mange mennesker, supplerer sunnmøringen.

Advokat Stian Sletten forsvarte ektemannen i rettssaken. Han forteller at hans klient har innrømmet skyld, og angrer på den han har gjort.

– Han har forsøkt etter beste evne å sørge for at eierne av campingvognene fikk disse tilbake, noe som også retten vurderte i formildende retning i straffutmålingen. Min klient uttrykte også anger ovenfor de fornærmede i retten, og han har et ønske om å gjøre opp for seg. Han vil sone ferdig sin dom og ønsker å komme seg videre i livet, skriver Sletten i en e-post til Dagsavisen.

Konas forsvarer har ikke fått kontakt med sin klient, og avslår derfor å svare på spørsmål. I retten erkjente hun ikke straffskyld.

Mørketall

Også politiadvokat Mathias Emil Hager håpet på en strengere straff og har anket dommen mot ekteparet for lagmannsretten. Der vil han legge fram nye bevis som han mener bør føre til høyere straff for kona.

Politiadvokat Mathias Emil Hager i Øst politidistrikt var aktor i sakene mot Oslo-familien. (Terje Bendiksby/NTB)

Han tror det kan finnes flere bedrageriofre som politiet ikke kjenner til.

– På Finn-profilen deres fant vi meldinger til mange personer med campingvogner og annet til salgs. I løpet av etterforskningen oppdaget vi stadig ny kriminalitet, begått over hele landet, og tilbake i tid. Så aktive som de har vært, frykter jeg det kan være mange som aldri har anmeldt dem, kanskje fordi de synes det er skamfullt, eller fordi de har fått tilbake det som ble stjålet, sier Hager til Dagsavisen.

Trass i flere anmeldelser, var det først i fjor sommer at politiet for alvor rettet søkelyset mot dem. Da ble de anmeldt for tyveri av en stor mengde gullmynter og gullbarrer.

– Vi fikk da en mistanke om at det kunne finnes mer, og lette gjennom hele datasystemet i alle politidistrikt. Da fant vi mange henlagte saker, for det meste småtteri, men også tyveri av større ting som campingvogner og maleri.

Familien ble da pågrepet og varetektsfengslet. En av sønnene hadde også latt være å møte til soning av en tidligere dom, og ble umiddelbart sendt i fengsel. Ved gjennomgang av telefonene deres fant etterforskerne bilder av tyvegods, og meldinger som tydet på at flere personer var blitt svindlet på det groveste.

En av dem var en samfunnstopp i 70-årene. Han tapte en halv million på et utspekulert lureri.

– Jeg skjønner ikke at jeg gikk med på det. Det er så ufattelig. Men han var tillitvekkende, og jeg ante ikke større uro, sier mannen i dette intervjuet med Dagsavisen (+).

