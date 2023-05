Viggo Kristiansen om Baneheia-granskning: – Kan ikke akseptere det

– I Baneheia-saken har feilene vært mange og alvorlige. De etterlatte ble ført bak lyset, og selv måtte jeg sone urettmessig i nesten 21 år for grusomme forbrytelser jeg ikke begikk, er Kristiansen blant annet sitert på i den tiende og siste episoden av podkasten «Jahr gransker Baneheia» (tre av episodene krever abonnement).

I dokumentarserien går journalist Bjørn Olav Jahr gjennom Baneheia-saken på nytt – i lys av at Viggo Kristiansen i dag er frikjent.

Det regjeringsoppnevnte granskningsutvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2024. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har beskrevet utvalgets arbeid som et av de viktigste samfunnsoppdragene i justissektoren i vår tid.

Baneheia-saken

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand. Kristiansen har, helt siden han ble pågrepet sammen med Jan Helge Andersen i 2000, nektet straffskyld i saken. Fem ganger søkte han om å få saken prøvd for domstolen på nytt, før Gjenopptakelseskommisjonen i 2021 endelig ga ham medhold. Like før jul i fjor ble Kristiansen frikjent.

I siste episode av Bjørn Olav Jahrs podkastserie uttaler Kristiansen, offer for et av de groveste justismordene i norsk rettshistorie, altså seg for første gang om granskningen.

Målet med podkasten har ifølge Jahr vært å finne ut av hva som gikk galt og hvordan det kan unngås at noe sånt skjer igjen. Kristiansen har gitt følgende uttalelse om sine forventninger til granskningsutvalget, som han blir sitert på i podkasten:

– Jeg kan akseptere at folk gjør feil. Jeg tenker at alle fortjener en ny sjanse. Men det jeg ikke kan akseptere, er at folk som har gjort feil ikke vil rydde opp etter seg. Jeg håper den regjeringsoppnevnte granskningen vil gi svar på hva som gikk galt, at ansvar plasseres der det hører hjemme og ikke minst at granskningen kan bidra til at andre uskyldige ikke må lide samme skjebne som jeg måtte.

Mottok pris

Bjørn Olav Jahr, som har laget podkastdokumentaren sammen med Sindre Leganger og øvrig produksjonsteam, har tidligere skrevet to bøker om Baneheia-saken. Han mottok nylig «Den store journalistprisen» for sitt arbeid med Baneheia- og Birgitte Tengs-sakene.

– Selv om det vil være vondt å peke på alle feilene som er begått, så vil det – på sikt – være enda vondere å la være, sier Jahr i en pressemelding mandag kveld.

Etter arbeidet med podkastserien, der han har boret i det han kaller myndighetenes og pressens «grove feil», har Jahr selv store forventninger til Granskningsutvalgets rapport.

– Fra politiets bevismanipulering til den kollektive dugnaden for å få Viggo dømt på sviktende premisser. Hvorfor er motstanden så massiv når noen utfordrer den etablerte sannheten? Det må utvalget svare på i sin granskning, sier Jahr.

Jan Helge Andersen ble sammen med Kristiansen i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap, men frifunnet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. I februar i år begjærte Riksadvokaten gjenåpning av saken mot Andersen for drapet på Paulsen, som følge av at Viggo Kristiansen ble frikjent.

