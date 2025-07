– Jeg lærer utrolig mye her og har fått ansvar fra første dag, sier nyutdannede sykepleier Sofie Emilie Skogen (23), som valgte å starte karrieren i Lakselv. Foto: Privat

Ifølge en fersk undersøkelse fra NorgesBarometeret, gjennomført for Dagsavisen i juni, peker særlig kommunene i Nord-Norge og på Vestlandet på store utfordringer med å rekruttere helsepersonell.

Et klart flertall av kommunedirektører og ordførere i disse regionene oppgir at de har måttet iverksette ekstraordinære tiltak for å møte behovet.



– Jeg har allerede fått et hopp på ansiennitetsstigen og bedre lønn enn mange av mine medstudenter i Tromsø. Men det viktigste for meg var å komme hjem.