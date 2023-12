Lagmannsretten frikjenner Johny Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs

Bakgrunn: Dommerne delt i synet på Tengs-saken

Det ble klart da domstolen avsa dom i den over 28 år gamle drapsgåten tirsdag.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

To timer lang domsopplesning

Domsavsigelsen startet klokka 10 tirsdag. Gulating lagmannsrett har på forhånd varslet at dommen mot Vassbakk (53) vil ta omtrent to timer å lese opp.

Selve slutningen vil ikke bli lest opp før helt mot slutten.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 17 år for Vassbakk, det samme som i tingretten. Den tiltalte har helt siden han ble pågrepet høsten 2021 nektet for å ha noen befatning med drapet.

I begge rettsrundene har Vassbakks forsvarere lagt ned påstand om full frifinnelse.

Jahr overrasket

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr sier at han er overrasket over at Johny Vassbakk er frikjent for drapet på Birgitte Tengs.

– Jeg er overrasket. Påtalemyndigheten får hard medfart, men jeg må lese dommen grundigere før jeg kan uttale meg mer, sier Jahr til NTB.

Fakta om Tengs-saken

Drapsofferets fetter ble to år etterpå pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998. I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen likevel utpekt som drapsmann og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs’ foreldre. Først i november 2022 ble han endelig frikjent for erstatningskravet.

I 2016 ble etterforskningen av Tengs-saken gjenopptatt. Blant annet ble nedfryste sporprøver fra etterforskningen i 1995 hentet fram og sendt til nye analyser i Østerrike.

1. september i 2021 pågrep politiet Johny Vassbakk (53) og siktet ham for drapet på Birgitte, etter at en del av hans DNA ble oppdaget i en blodflekk på strømpebuksa hun hadde på seg da hun ble drept.

Vassbakk ble også siktet også for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Denne siktelsen frafalt politiet 31. oktober i fjor, og i februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.

17. oktober i fjor ble Vassbakk tiltalt, og rettssaken gikk i november og desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund. I retten nektet Vassbakk for å ha noe med drapet å gjøre.

6. februar ble Vassbakk dømt til 17 års fengsel av en enstemmig rett. Han anket kort tid etterpå.

Behandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger tinghus gikk fra 5. september til 24. oktober.

Tirsdag 5. desember klokken 10 ble lagmannsrettens dom avsagt. De frifinner Vassbakk.

