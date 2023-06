Saken mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen gjenopptas

– For gjenåpning kreves det sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er skyldig i den straffbare handlingen. DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold, skriver Gjenopptakelseskommisjonen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

De skriver videre at avgjørelsen blir sendt til Agder lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble drept i Baneheia 19. mai 2000.

Dømt for ett av drapene

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016 og var en fri mann i september 2019.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

Står på at han er uskyldig

I oktober i fjor ba Jørn Sigurd Maurud om at Viggo Kristiansen skulle frifinnes fordi han mener det ikke er bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for forholdene han ble dømt for i 2002.

Knappe to måneder senere ble Kristiansen endelig frikjent i lagmannsretten. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken ble Andersens DNA avdekket på både Sørstrønen og Sløgedal Paulsen, mens det ikke er gjort funn av Kristiansens DNA.

24. mars ble det klart at Riksadvokaten ba om at saken mot Jan Helge Andersen skal gjenopptas.

Andersen står fast på at han ikke drepte Lena Sløgedal Paulsen.

– Han fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre, men slik saken har utviklet seg, var han ikke veldig overrasket over at påtalemyndigheten gikk for gjenåpning, sa hans forsvarer Svein Holden til NTB i forbindelse med Riksadvokatens avgjørelse.

[ Siri snublet over knæsj blå hoggorm: – Et sjeldent syn, mener herpetolog ]