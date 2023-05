Saksbehandler Marit (55) ble snekker: – Kan ikke se for meg å jobbe på kontor igjen

– Jeg har jo bestandig jobba og aldri vært arbeidsledig, så det var ikke noe gøy å få beskjeden. Og selv om vi fikk vite om nedleggelsen i god tid, ble det litt mye oppå hverandre da korona kom akkurat da det skjedde, sier Marit Svaleng.

I mars 2020 ble landet stengt ned. Det samme ble lisenskontoret til NRK i Mo i Rana – for godt. Omtrent hundre arbeidstakere ble sendt ut på arbeidsmarkedet. Marit Svaleng var en av dem.

Hele 560.000 arbeidstakere byttet jobb i fjor, langt flere enn i årene før koronapandemien. Etter at Norge åpnet opp, ble det mange ledige stillinger og store bevegelser i arbeidsmarkedet.

Alle aldersgrupper har flere nyansettelser enn før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Usikker framtid

Det var trist å miste jobben. Marit Svaleng trivdes som saksbehandler på inkassoavdelingen.

Både kollegaene og arbeidsoppgavene likte hun veldig godt. Det var det hun kunne, og hun var god på det.

Men uten formell utdanning var hun redd det ikke fantes mange nye jobbmuligheter for henne.

Med sluttpakke på 12 måneder ble det enklere å ta fatt på jobbsøkingen etter hvert. Det var ikke mange søknader som ble sendt før hun fikk tilbud om en stilling som tilkallingsvikar i et kortsikkerhetsselskap.

– Det var en stressende jobb med skiftarbeid og helgejobbing. Og hjemmekontor. Det var ikke helt optimalt.

[ Det virker som vi voksne har glemt at vi faktisk kan sette ned foten ]

Med hjertet på anbud

Ved siden av jobben skulle hun pusse opp huset bestemoren hennes hadde bodd i ute på øya der hun vokste opp.

På våren la hun ut en annonse på Mittanbud.no for å få fagfolk til å bytte taket. Snekkeren Herleif tok jobben. Og så tok han hjertet hennes.

– Jeg ble sykemeldt på grunn av tennisalbue og var mye med ham ut på jobb. Han likte nok godt å ha meg med, ler Svaleng.

Marit Svaleng. (TV Klipp)

Våren 2022 ble hun ansatt i firmaet hans. 20 år på advokatkontor hadde gitt henne erfaring med regnskap, lønn og administrative oppgaver han trengte hjelp til. I tillegg var hun praktisk anlagt og var mer enn gjerne med på snekringen også.

– Jobben er helt innafor. Eller la meg omformulere meg: Nå kan jeg ikke se for meg å jobbe på kontor igjen. Den tilværelsen jeg har i dag, er helt perfekt, sier hun.

Tennisalbuen gjør at hun ikke kan jobbe mer enn 40 prosent, og hun mottar fortsatt sykepenger.

Men snekring er bra for armer som har lent seg på tastaturet i alle år.

[ Hevder ukrainsk motoffensiv kan starte når som helst ]

Nye muligheter

Som tillitsvalgt og styremedlem i den lokale NTL-klubben på NRKs lisenskontor husker Svaleng den dårlige stemningen rundt nedleggelsen.

Men den triste beskjeden ble snudd til en mulighet. Hun sier hun trives enda bedre med den nye arbeidshverdagen.

Kollegaene hennes fra NRK har tatt ulike veier. Flere fikk jobb ved Nasjonalbibliotekets samling i Mo i Rana. Der ble det i tiden rundt nedleggelsen opprettet 70 nye stillinger. Mange fra lisenskontoret søkte. De hadde imidlertid ingen fortrinnsrett på disse stillingene. Svaleng søkte seg ikke dit.

Hun skulle gjerne sett at de fikk flere muligheter for kurs og omskolering før de ble kastet ut på jobbjakt.

– Jeg vet om noen som har tatt utdanning og jobber med helt nye ting i dag. Jeg er 55 år og har lagt fra meg tanken på å utdanne meg videre nå. Det trenger jeg heller ikke, sier hun.

[ Klimaforsker: Dette bør du gjøre hvis du eier et hus i Norge i dag ]

Hilde (58) gikk rett i kjelleren

Overgangen var stor, men Hilde Olsen Berg har lært seg å trives i sin nye jobb.

– Det føltes som om bakken ble revet bort under meg. Jeg tenkte at jeg ikke kom til å klare å få meg noen ny jobb, så jeg gikk rett i kjelleren, sier Hilde Olsen Berg.

28 år som saksbehandler på NRKs lisenskontor fikk hun, før hun ble tvunget til å se seg om etter ny jobb.

Overgangen var stor, men Hilde Olsen Berg har lært seg å trives i sin nye jobb. (Tonje Vonstad. TV Klipp)

– Jeg hadde det som plommen i egget. Det ble derfor mye å bearbeide, sier hun.

Fortsatt savner hun kundekontakten, selv om hun har funnet seg til rette på ny arbeidsplass. Hverdagen består nå blant annet av å skanne bøker, registrere tidsskrifter og fjerne stifter. Hun har lært seg å trives på Nasjonalbiblioteket, men overgangen var stor.

– Jeg vil si jeg gikk drastisk ned i lønn. Det kjennes på privatøkonomien når man er alene, så jeg har måttet gjøre noen endringer, sier Olsen Berg.

[ Flere anmeldt i forbindelse med droneflyging over hangarskipet ]

John Alfred (55) ble sparket ut i drømmen

Å miste jobben er en katastrofe for mange. For John Alfred Harrang var det veien til å oppfylle drømmen.

– For meg var det et spark i rumpa for å komme i gang med noe jeg hadde tenkt på i flere år. Men som tillitsvalgt var det veldig krevende, sier John Alfred Harrang.

Å miste jobben er en katastrofe for mange. For John Alfred Harrang var det veien til å oppfylle drømmen. (TV Klipp)

I dag sitter han på kontoret til Awati – arbeidsplassen han har skapt for seg selv.

Den tidligere NTL-tillitsvalgte ved NRKs lisenskontor driver et webleverandørfirma sammen med to andre. Én av dem en tidligere kollega fra NRK.

Da de mistet jobben, fikk begge sluttpakke på 12 måneder og tok ulike studier og kurs innen koding, webdesign og gründervirksomhet.

Med ett års etablererstøtte fra Nav, ble det mulig å realisere drømmen om å gjøre hobby til jobb.

– Jeg har det helt topp i den nye arbeidshverdagen!

26 år i NRK er et tilbakelagt kapittel. Mange år som tillitsvalgt og NTL-medlem endte også brått da han ble selvstendig næringsdrivende, selv om han gjerne skulle ha fortsatt medlemskapet.

Han trivdes godt i NRK, men er i dag likevel glad for det lille sparket bak.

[ Utepilsen i København kan ryke på kveldstid: – Ikke en storby verdig ]

Frode (51) fikk ny jobb inne i fjellet

Frode Forsmo måtte ufrivillig starte på nytt. I dag trives han med helt andre arbeidsoppgaver.

– Vi hadde et veldig godt arbeidsmiljø, og jeg synes det var trist å miste alle de gode kollegaene mine.

Frode Forsmo jobbet på NRKs lisenskontor i 17 år. I 2020 begynte han i ny jobb ved Nasjonalbibliotekets samling i Mo i Rana.

– Jeg søkte fordi de trengte folk, og fordi det er en trygg jobb i en statlig bedrift, sier han.

Frode Forsmo måtte ufrivillig starte på nytt. I dag trives han med helt andre arbeidsoppgaver. (TV Klipp)

Langt inne fjellet, med oksygennivå lik det som finnes på 3000 meter høyde fyller han stålkasser med materiale inne i arkivet. Med mindre oksygen kan man kjenne på svimmelhet, men Frode Forsmo er godt trent. Etter to timer må han likevel ut.

Han liker det fysiske arbeidet. Løfting og lemping er fint i variasjon med truckkjøring, logistikk og fotografering av materiale som skal digitaliseres.

Det var ikke nødvendig med noen omskolering, men han fikk god opplæring. Truckførerbeviset tok han før han begynte i NRK.

På samme avdeling jobber flere av kollegaene hans fra NRK. 70 nye stillinger ble opprettet etter at lisenskontoret ble nedlagt, og Forsmo var en av de som søkte.

– Det var litt trykket stemning på kontoret. Jeg hørte jo om kollegaer som fikk søknaden til Nasjonalbiblioteket avvist, så det var spenning i lufta, sier han.

[ Dette skjer dersom amerikanske soldater bryter loven i Norge ]

55+ og jobbsøker?

Kan det å søke ny jobb etter fylte 55 åpne nye muligheter? Her er noen tips fra jobbsøkere med et langt yrkesliv bak seg.

• Følg din indre motivasjon. Finn en ny arbeidsplass der du er interessert i å jobbe fram til du går av med pensjon.

• Bruk nettverket ditt. Søk råd: «Kjenner du noen jeg kan snakke med om hva jeg bør gjøre?»

• Vis endrings- og læringsvilje. Vær ydmyk i møte med din langt yngre, potensielle sjef. Ikke gå ut ifra at en yngre leder er vanskelig å samarbeide med.

• De som har gått uten jobb lenge, sliter ofte med dårlig selvbilde. Se dine verdier. Ikke se ned på deg selv. Vær sjef i ditt liv. Be om ærlige tilbakemeldinger om du ikke får jobben. Det er viktig for å redusere følelsen av aldersdiskriminering.

• Forsøk å etterlate et godt inntrykk på arbeidsplassen du forlater. Det er den atferden som bestemmer sjansene dine for å skaffe ny jobb.

• Hold motet oppe ved å lære deg noe nytt. Ikke skyld på alder. Du er ikke et offer.

• Flere har god erfaring med å utelate alder fra CV-en.

Kilde: AFI-rapport nr. 7, 2023 (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet)

[ Vi trenger holdningsendring når det kommer til obstetrisk vold ]

[ Krevde tolv millioner etter skipshavari – nå har staten gitt opp ]

---

560.000 byttet jobb i fjor

Vi skifter jobb som aldri før etter pandemien. Noen skifter jobb og bransje fordi de har lyst. Andre har ikke noe annet valg.

Noen tall fra arbeidsmarkedet:

• 5167 personer over 67 år fikk seg ny jobb i perioden november 2021 til november 2022.

• 21,7 prosent av nyansatte i fjor var innvandrere.

• 206.000 flere stillinger fantes på arbeidsmarkedet på slutten av 2022 enn to år før.

• 52 prosent av de som byttet til ny jobb i fjor var kvinner.

• 29.401 personer over 55 år kom seg inn på arbeidsmarkedet i fjor, det vil si at de ble ansatt uten å ha jobb fra før.

• 13 prosent flere arbeidstakere byttet til ny jobb i 2022 sammenliknet med 2019.

Nav kan hjelpe deg

Nav kan hjelpe både de som vil bytte jobb av eget ønske, og de som mister jobben.

• Om du mister jobben, har du krav på dagpenger etter tre dager, med mindre du har sluttet uten rimelig grunn eller er avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold du selv er skyld i.

• Dagpengene utgjør 62,4 prosent av det du har tjent siste 12 måneder, men maks 417.000 på årsbasis.

• Alle som melder seg arbeidsledig hos Nav, får en veileder som følger deg opp. De må riktignok ofte prioritere personer som har vært ledige lenge.

• Nav kan også hjelpe deg med å finne en jobb. Metodene varierer, og både kompetanse og det lokale arbeidsmarkedet har stor betydning.

• Generelle jobbsøkerkurs er ofte tilgjengelige for alle, mens når det gjelder tettere oppfølging, er dette basert på den enkeltes behov.

• De som har helsebegrensninger, blir prioritert for de mest omfattende tiltakene.

Kilde: Mats Grønlund, hovedtillitsvalgt i NTL NAV Øst-Viken

---