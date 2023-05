Hevder ukrainsk motoffensiv kan starte når som helst

En stor ukrainsk motoffensiv mot Russland har lenge vært varslet, og flere eksperter har spådd at den kan komme til våren.

I et ferskt intervju med BBC sier Oleksij Danilov, sekretær i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, at angrepet og gjenerobringen av russiskokkuperte områder kan skje veldig snart.

Svært snart

– I morgen, i i overmorgen eller om en uke, sier han til kanalen, men vil ikke gi en spesifikk dato. Han understreker imidlertid at de er klare.

Han omtaler også den kommende motoffensiven som historisk mulighet, og at de ikke har råd til feiltrinn, før intervjuet med kringkasteren blir avbrutt av en telefon fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som kaller inn til et møte for å diskutere motoffensiven.

Tidligere denne uka sa derimot Zelenskys rådgiver Mykhajlo Podoljak i et intervju med en italiensk TV-kanal at motoffensiven er i gang, ifølge NTB.

– Motoffensiven har pågått i flere dager, skal Podoljak ha sagt i intervjuet torsdag 25. mai.

Intens krig

– Det pågår en intens krig langs den 1500 kilometer lange grensa. Vi er alt i gang, sa Podoljak i intervjuet.

– Det som nå skjer i grenseområdet, er et sjokk for Putin og vil føre til hans fall, skal han ha sagt ifølge NTB.

Dagen før hevdet lederen for leiesoldatselskapet Wagner som har mange soldater i krigen, Jevgenij Prigozjin, at Ukraina forbereder sin motoffensiv, og at målet er å presse russiske styrker tilbake til posisjonene de hadde før annekteringen av Krim-halvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mer tid

11. mai sa president Volodymyr Zelenskyj selv i et intervju med BBC og flere kringkastere at Ukraina trengte mer tid før de kunne starte motoffensiven. Zelenskyj viste til at de ventet på militært utstyr

– Med det vi allerede har, kan vi gå fram, og jeg tror det vil bli suksessfullt, sa han i intervjuet, men la til:

– Men vi kommer til å miste mange folk. Det synes jeg er uakseptabelt, så vi må vente. Vi trenger fortsatt litt mer tid, sa han i intervjuet med BBC og andre kringkastere.

To dager senere, ba Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba folk om å slutte å spørre om når motoffensiven skal starte.

– Der er svaret mitt enkelt. I stedet for å spørre når offensiven kommer til starte, spør deg selv: Har jeg gjort nok? Har jeg gjort nok til at offensiven kan starte og lykkes?, sa Kuleba da han kom til Stockholm lørdag, ifølge NTB.

Han gjentok at Ukraina setter pris på all hjelpen de har fått, men at de trenger mer militær støtte.

– Når du utkjemper en krig, har du behov for alt, bokstavelig talt. Først når Ukraina har vunnet krigen, kommer jeg til at si at vi har fått nok hjelp, sier utenriksministeren.

