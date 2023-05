Har gitt opp millionkrav etter skipshavari

Staten ga opp å få refundert utgiftene som påløp i etterkant av havariet høsten 2021, opplyser seniorrådgiver Rune S. Frostvin i Kystverket til Dagsavisen.

– Hvor stort var det økonomiske kravet?

– Opprinnelig var kravet på 9.210.464 kroner. På tidspunktet saken ble avsluttet, var kravet på omtrent 12 millioner kroner grunnet påløpte forsinkelsesrenter, svarer Frostvin.

– Hvorfor ble saken avsluttet uten at det økonomiske kravet var blitt innfridd?

– Fordi det fremsto som lite sannsynlig få kravet innfridd i Russland overfor dette rederiet. Vurderingen ble gjort med ekstern bistand fra russisk og norsk advokat.

– Hva gjaldt kravet helt konkret?

– Kravet gjaldt dekning av Kystverkets utgifter til tømming av bunkers fra vraket av Krasnoselsk i 2014.

Forurenser skal betale

Som Dagsavisen nylig skrev, har det vært en rekke store utslipp som har ført til akutt forurensning med oljetilgrisede strender og tusenvis av døde sjøfugler på 2000-tallet.

Det er ansvarlig forurenser som skal dekke kostnadene som oppstår, når staten aksjonerer for å hindre forurensning eller avgrense virkningene av forurensning.

Men det er ikke alltid like enkelt å få rederier og andre ansvarlige til å gjøre opp for seg.

I juli 2009 grunnstøtte MV Full City utenfor Langesund. Cirka 200 områder fra Stavern i Vestfold til Lillesand i Aust-Agder ble forurenset av olje etter grunnstøtingen. Et sted mellom 2.000 og 2.500 sjøfugler døde. Sluttregningen etter oppryddingen ble på cirka 250 millioner kroner. Først i 2020–11 år senere–ble staten og det aktuelle rederiet enige om et forlik etter flere runder i rettssystemet.

Høyesterett behandler

Et annet høyaktuelt eksempel er grunnstøtingen til lasteskipet MV Server i januar 2007, som vil være tema i Høyesterett 31. mai og 1. juni, etter en rettsprosess i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

– Saken gjelder spørsmålet om hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for omregning fra utenlandsk valuta til norske kroner ved fordeling av begrensningsfond etter sjølovens kapittel 12, opplyser Rune S. Frostvin i Kystverket.

Flere valutaer er involvert i saken, både norske kroner, britiske pund, euro og Special Drawing Rights (SDR)–et internasjonalt betalingsmiddel skapt av Det internasjonale pengefondet (IMF).

– Beregninger foretatt gjennom saken har vist en forskjell i størrelsesorden 3–15 millioner avhengig av partenes påstander, forteller Frostvin.

Statens krav for refusjon av kostnader knyttet til grunnstøtingen og utslippene fra Server, var på i underkant av 200 millioner kroner da det ble levert det aktuelle rederiet.

Dom i lagmannsretten

Også da det russiske skipet MV Petrozavodsk grunnstøtte ved Bjørnøya i 2009–midt i et av det Kystverket omtaler som et av Norges og Nord-Atlanterens viktigste fuglefjell–ble det igangsatt en statlig oljevernaksjon, med de utgiftene det innebærer.

Kystverkets krav om refusjon endte med hovedforhandling i Oslo tingrett i 2012. Rederiet anket dommen. Høsten 2015 ble anken behandlet av Borgarting lagmannsrett, som opprettholdt dommen.

Det opprinnelige kravet var på drøyt 2,6 millioner kroner, men saksomkostninger på drøyt en halv million kroner og forsinkelsesrenter, har bidratt til at det er snakk om et vesentlig høyere beløp per dags dato.

Nå svinner Kystverkets håp om å få refundert utgiftene sine.

– Saken er under behandling. Inndrivelse av krav overfor russiske selskaper er imidlertid en utfordring, sier Rune S. Frostvin i Kystverket.

