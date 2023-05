– Det er simpelthen ikke en internasjonal storby verdig! skriver bransjeorganisasjonen Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) i en pressemelding.

De omtaler forslaget som truende, og frykter det vil få store konsekvenser for restaurantenes økonomi, og københavnere og byens liv.

København er full av barer og restauranter med uteserveringer – og byen er en populær feriedestinasjon blant nordmenn og andre europeere.

Når risikerer imidlertid innbyggere og turister i hovedstaden at store deler av dem ikke lenger blir tilgjengelig for utepils etter klokken 22. Dagens grense er midnatt.

– Fair

Et knapt flertall av politikerne i teknik- og miljøutvalget i borgerrepræsentationen i København, stemte 22. mai for at uteserveringene skal stenge i store deler av byen etter klokken ti. Saken er omtalt i danske TV2 Kosmopol, og en rekke danske medier.

Partiene SF, Socialdemokratiet, Alternativet og De Konservative stemte for, mens Enhedslisten, De Radikale og Venstre stemte imot. Forslaget er nå på høring, og skal deretter behandles på nytt i utvalget.

– I SF synes vi det er fair at man kan legge seg klokken 22 på en hverdag, og får åtte timers søvn før man skal på jobb, selv om man bor i nærheten av en bar. Søvn er enormt viktig for helsa vår, sier SF-politiker Astrid Aller til TV 2 Kosmopol.

[ Når blir trygdene etterbetalt? Se oversikten her ]

Positive københavnere

Samlet sett svarte 97 prosent av de spurte københavnere at de i ulik gard bruker uteserveringene i hovedstaden i løpet av sommerhalvåret, ifølge en undersøkelse fra København kommune som ble publisert tidligere i år.

4 av 10 svarte at de bruker dem ofte. På spørsmål om de syntes det var positivt å bo nærme en uteservering, svarte 81 prosent at det var positivt. 29 prosent av dem svarte at det var svært positivt. Ser man nærmere på tallene, var det imidlertid litt lavere svarprosent for dem som bodde i Indre By og Christianshavn. Av dem svarte 68 prosent at det var positivt.

Totalt var det kun 7 prosent som svarte at det var negativt å nærme en uteservering. På spørsmål om det var noe dårlig ved å bo i nærheten av en uteservering som de ville trekke fram, svarte 18 prosent at det bråker. Klart flest, 51 prosent, svarte likevel at de ikke hadde noe negativt å si.

[ Inger mistet datteren: – Å ha englevakt, er det dummeste uttrykket jeg vet om ]

– Beinhardt

Saken har skapt stort engasjement på begge sider i København.

Den danske avisen Politikkens lokalutgave ibyendk har intervjuet en rekke bar- og restauranteiere som mener forslaget vil være svært ødeleggende for dem. Flere av dem sier at de opplever lite klager fra naboene.

– Det kommer til å bli beinhardt. Det er om sommeren vi tjener penger, og det peaker først i nitiden, fordi folk skal spise ferdig først, sier Gitte Harbo Pedersen, som eier baren Harbo Bar i den populære gaten Blågårdsgade i bydelen Nørrebro til avisen.

Hun sier til avisen at hun har deltatt i møter med naboene, og kan ha forståelse for at det er hardt å leve med bråket i hverdagen, men legger til:

– Men hva vil vi med byen? En død by en sommerkveld etter klokken 22 er dritkjedelig, hvis du spør meg. Det blir ikke stille etter klokken 22 uansett. Folk drar ut i parkene eller andre steder. Folk går ikke hjem, sier hun til avisen.

I Danmark kan man kjøpe øl, vin og sprit på matbutikker og i kiosker. Det er ingen tidsbegrensning for når du kan kjøpe alkohol. Aldersgrensene er lavere enn i resten av Skandinavia, og de fleste europeiske land. Som 16-åring kan man kjøpe alkohol på 16,5 prosent, og som 18-åring kan man kjøpe alkohol over 16,5 prosent.

[ Det virker som vi voksne har glemt at vi faktisk kan sette ned foten ]

Ber folk gå inn

Blir forslaget vedtatt, vil kun uteserveringer i de avgrensede områdene Metropolzonen, Kødbyen og Nyhavn få ha uteservering etter klokken ti. Alle andre barer og restauranter vil kun ha tillatelse til å ha uteservering etter klokken ti på fredager og lørdager.

SF-politiker Astrid Aller avviser at de med dette forslaget stenger ned utelivet i byen.

– Folk kan bare gå inn i lokalet. Man må finne en balanse så de forskjellige måtene å bruke byen på kan imøtegås, sier hun til kanalen, og legger til at hun forventer svært mange høringssvar.

Kanalen TV 2 Kosmopol har også snakket med en nabo som plages av bråket fra uteserveringene i samme gate som Harbo bar holder til i.

Gøje Rostrup forteller til kanalen at bråket fyller leiligheten hennes hver kveld fram til midnatt. Hun er styreleder i beboerforeningen for Indre Nørrebro. Hun forteller til kanalen at naboene er delt i spørsmålet om uteserveringer. Selv tilhører hun delen som plages av bråk.

– Det er en lettelse at problemene knyttet til uteserveringene blir tatt på alvor av flertallet i utvalget. Vi er blitt ledd av og framstilt som grinete. Men dette er et hardt belastet sted, sier hun.

[ «Gleden med skjeden»-forfatter: – Kvinner har både ereksjoner og «morrabrød» ]

Advarer mot soveby

Saken har også fått mye oppmerksomhet i sosiale medier. Bransjeorganisasjonen Danmarks Restauranter & Caféer (DRC) har startet en underskriftskampanje som fredag formiddag har fått litt over 3200 underskrifter.

På Instagram skriver de «Nei takk til København som soveby», og mener forslaget ikke er en internasjonal storby verdig.

I Oslo har kommunen vedtatt en rekke regler for hvor lenge uteserveringene får holde åpent. Det er for eksempel enda strengere regler for uteserveringer i bakgårder hvor minst en boligenhet har vindu, dør eller balkong ut mot gårdsrommet.

[ Civic Council jobber for å bekjempe Vladimir Putins regime i Russland: – Ikke mulig å oppnå våre mål ]

Se oversikten her:

I sentrum:

Uteserveringer i sentrum skal holde lukket mellom klokken 24:00 og klokken 06:00.

Uteserveringer i indre del av sentrum skal holde lukket mellom klokken 03:30 og klokken 06:00.

Utenfor sentrum:

Uteserveringer i boligområder skal holde lukket mellom klokken 22:00 og klokken 06:00.

Uteserveringer utenfor boligområder skal holde lukket mellom klokken 24:00 og klokken 06:00.

Bakgårder i og utenfor sentrum:

Uteserveringer i bakgårder hvor minst en boligenhet har vindu, dør eller balkong mot gårdsrommet, eller hvor overnattingssted har minst ett soveromsvindu mot gårdsrommet, skal holde lukket mellom klokken 20:00 og klokken 09:00.

Uteserveringer i bakgårder uten tilknytning til bolig eller overnattingssted som nevnt over, følger åpningstidene fastsatt for uteserveringer i sentrum og utenfor sentrum.

I denne forskriften finner du oversikten over hvilke gater og områder i Oslo som defineres som sentrum og indre sentrum.

[ Dette bør du gjøre hvis du eier et hus i Norge i dag ]