Det virker som vi voksne har glemt at vi faktisk kan sette ned foten

Klokka tikker før vi gir fullstendig faen igjen. Plutselig våkner vi opp i april 2024, og må nok en vår gjennom en elendig russefeiring.

Og ikke minst: To måneder med kronikker fra skuffa russ, triste foreldre, sjokkerte rektorer og pliktoppfyllende og politisk korrekte russepresidenter.

Hvis vi alle blir enige om før midnatt i dag at vi må gjøre noe med russen, får vi det unnagjort og vi vil takke oss sjøl neste år. Mitt personlige mål er at dette blir landets siste russekronikk. Naivt, men la oss håpe jeg har rett.

Gjennom hele russetida har vi kunnet lese og se reportasjer om russens utestengelser av medelever.

Dette er en lang tradisjon og helt menneskelig, noe vi driver med fra barnehagen og oppover. Men det blir utrolig stygt når myndige mennesker med stemmerett driver med det rett foran nesa på sine egne venner.

Mange har dårlig samvittighet, men i frykt for å selv bli utestengt, kjører de full fluenes herre og ofrer vennskap foran dumskap. Dette gjelder ikke over hele landet, men er mer utbredt enn vi tror.

Vi kan ikke la all voksenopplæring om rus hvile på Carina Dahl

Elever blir lei seg, lærere og foreldre også. Kronikker brer om seg, facebook-innlegg spres og kjøret er i gang. ÅR ETTER ÅR!

Fordi mange av disse elevene har holdt på med denne A-B-C-klasseinndelingen siden ungdomsskolen, ja, noen helt nede på barnetrinnet, virker det som vi voksne har glemt at vi faktisk kan sette foten ned, splitte grupper og påvirke barna med gode holdninger.

Gjør vi det? Nei! I stedet har vi foreldre som gleder seg til rulling når den dagen kommer og som sitter i familieselskaper og lirer av seg uintelligente setninger som: «De lærer faktisk veldig mye om business, økonomi og det å bygge nettverk med all denne jobbingen med russetida».

Vel, rekk opp hånda de som syns Mini-BI er en god idé. Du kan fint lære om økonomi og business ved å drive med Operasjon Dagsverk også, uansett hvor nerd du syns den setningen du leste akkurat nå hørtes ut.

Utestengelser trenger ikke vi voksne å godta, selv om disse elevene er koronagenerasjonen. Hele deres ungdomstid har vært i kohorter, altså samfunnets største utestengelseseksperiment noensinne.

Vi kan likevel bli enige om at vi skal lære disse unge folka at alle-skal-med-slagordet egentlig er rørende og fint, før det ble ødelagt av Arbeiderpartiet.

Neste år må alle med, det kan ikke være sånn at det ikke er plass, da må skolens ledelse inn fra mandag og bestemme at årets russekull var de siste som hadde full frihet.

Høres det hardt ut? Vel, jeg syns jeg stadig hører samtaler mellom foreldre om at det må bli mer kustus og militær Kompani Lauritzen-stil inn i skolesystemet fordi det responderer ungene bra på. Det er det nest tåpeligste jeg vet om, etter Mini-BI-samtalen.

Årets russ satte sikkert rusrekord

Det finnes utallige gode lærere som er helt enig med meg i akkurat dette. Folk klarer fint å håndtere klasser på over 20 elever uten at de går all in med «Ja, fenrik»-lek og oransjeberret på snei.

Du får heller som forelder la fjortisen vaske badet og stryke hånda over flatene og skjelle og smelle hjemme hvis du er så glad i militær kustus. Men skolens ledelse må begynne å stille strenge russekrav på de verste skolene, ikke bare ha tale til russekullet rett før de skal ut og rulle.

Så til rusen. Årets russ satte sikkert rusrekord. Det er tre ganger så mange unge i Oslo som sier de har prøvd kokain enn for fem år siden. Undersøkelsen viser at gutter i Oslo som drikker jevnlig også snorter jevnlig. En tredjedel av dem i hvert fall. Dette vet jo foreldrene.

Det var fine kronikker fra foreldre gjennom russetida som manet til at de måtte passe på hverandre og at de kunne komme og hente dem uansett hvor rusa de var. Det tviler jeg ikke på at en god del foreldre gjorde. Men ikke alle.

Tar du deg en kjøretur i helgene på natta kan du også se at det er en god del foreldre som ikke er hjemme og følger med. Da kan heller ingen hente deg. Jeg sier ikke at foreldre skal sitte klin edru hjemme gjennom hele tenåringsperioden til ungene sine, men i visse områder på vestkanten er jo hele nabolag på hytta mens hjemmealenefestene herjer.

Men vi prøvde å få russen mindre rusa i år, blant annet kjørte NRK Debatten rusdebatt. Vita og Wanda skal ha kred for å stille opp. Det sier sitt når de fikk beskjed om å holde kjeft av voksne mennesker i kjølvannet av debatten fordi de gikk hardt ut mot kokain og dop.

Selv Carina Dahl lanserte sin nye partylåt i mai, «5 SHOTS» med Ringnes-Ronny, med et langt innlegg retta mot russen om at «det å vær bæst på fæst handle ikke om å vær dritings, få blackout og gjør dumme ting, det e ikke kult, det å vær bæst på fæst e god energi og å lage gode relasjona», var noe av det hun sa i videoen.

Vel, jeg vet ikke om russetida mi ga én eneste god relasjon, men var heller avslutningen på verdens lengste skolegang. Livet kunne endelig begynne.

Vi kan uansett ikke la all voksenopplæring om rus hvile på Carina Dahl sin Ted talk om å kaste shotten bak ryggen, mens hun synger om at alle bør drikke fem shots til det blir bråstopp.

Vi må kanskje heller tørre å snakke høyt om vårt eget rusbruk, eller venners rusbruk, og bruke egne erfaringer. Det er sterkere å høre om mammas festvoldtekt enn å lese i avisa om at en av fem unge jenter er voldtatt.

Denne uka så jeg teaterstykket «Døden på Oslo S» på Økernsenteret, og nettopp det at Pelle sine foreldre tør å åpne opp om sine egne skyggesider fra gamledager, er med på å redde Lena. Jeg satt i salen og tenkte på at filmen i sin tid kanskje var åtti- og tidlig nittitallets beste antiruskampanje.

«Jeg fikser det ikke, Pelle» og Trygg Trafikk sin «Ikke tøft å være død»-kampanje ble ikoniske slagord, selv om de etter hvert ble slukt av ironien. Kanskje Botox-influenseren er den nye tidligere narkomane-foredragsholderen?

Hva med at vi får Sophie Elise inn for å lage nye slagkraftige ruskampanjer? Hun beviser gang på gang at hun fenger med sine feilslåtte, men likevel gode «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen» og «kondom er fette nørd»-sitater.

Jeg håper vi innen midnatt blir enige om kjørereglene. Vi må ha handling og klare regler så alle kan drikke fem shots uten å verken ha blakka seg, fryst ut kompisen sin eller glemt å spørre om samtykke. Ellers får vi bare kopiere Sverige og kjøre Studenten én hel dag for alle penga.

