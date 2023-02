Kritiserte den russiske regjeringen - fikk sparken som reiselivssjef

VADSØ (Dagsavisen): I det øyeblikket den tidligere turistsjefen i Barentsburg på Svalbard setter beina på russisk jord, kommer han til å bli arrestert, sier han. Nå bor Timofey Rogozhin i Mehamn i Finnmark og har nylig søkt om politisk asyl i Norge.

Men det er ikke bare at han ikke kan vende tilbake til Russland, han ønsker ikke å reise tilbake på lenge.

− Mitt største problem er at jeg har blitt helt desillusjonert. Ikke bare med staten, jeg har mistet trådene som forbinder meg med det russiske folket. Det største sjokket for meg skjedde i begynnelsen av krigen med Ukraina. Da innså jeg at minst 80–90 prosent av russerne støtter denne krigen. Ikke mindre. Det betyr at jeg har helt andre moralske synspunkter med mitt folk, sier han.

Fikk sparken

Det startet i 2014 da han takket ja til jobben som sjef for Arctic Travel Company Grumant. Selskapet driver turistvirksomheten til Trust Arktikugol som igjen er et statseid gruveselskap som driver all russisk virksomhet på Svalbard.

Rogozhin hadde én betingelse for å si ja til jobben. Han måtte ha frihet til å kritisere den russiske politikken i Arktis, spørsmål om ytringsfrihet, korrupsjon og tegn på utvikling av diktatur i Russland. Det gjorde han ganske fritt på sosiale medier i perioden 2014 til 2020. Men så skjedde det en forandring:

− Siden begynnelsen av 2020 forverret situasjonen seg kraftig. Direktøren for Trust Arktikugol begynte å motta meldinger fra ledelsen i Moskva om at en av hans underordnede, en toppleder, kritiserte regjeringen og at han burde slutte å skrive kritiske artikler, sier Rogozhin.

Så eskalerte det. Direktøren ble presset fra Moskva om at det måtte bli slutt på kritiske innlegg på sosial medier. Direktøren måtte gi Rogozhin sparken. Dette førte til at flere ansatte i turistvirksomheten gjennomførte to aksjoner. En til støtte for opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj og en i protest mot mangelen på ytringsfrihet.

Direktøren fikk til slutt et ultimatum fra Moskva. Enten gir han Timofey Rogozhin sparken, eller så blir både han og Rogozhin straffeforfulgt.

− I slutten av mars 2021 ringte direktøren og fortalte at jeg måtte slutte i jobben innen to uker. Det var ikke bare fordi jeg støttet Aleksej Navalnyj, men min generelle kritikk av myndighetene, sier Rogozhin.

I Barentsburg på Svalbard bodde og jobbet Timofey Rogozhin. (Helén Johanne Andersen)

Ett år etter gikk Russland til fullskala angrep på Ukraina.

− Da innså jeg at i de russiske myndighetene i perioden fram til krigen startet, fjernet folk fra statseide selskaper som kritiserte regjeringen, sier han

Ut av døren fulgte rundt 60 av medarbeiderne i Barentsburg og Pyramiden i protest mot at Rogozhin fikk sparken. Mange ble værende på Svalbard, men da i Longyearbyen der de fikk jobb i den norske turistnæringen.

− Å søke asyl i Norge var det eneste logiske for meg — Timofey Rogozhin

Til Mehamn

Planen til Rogozhin var å bygge opp sin egen turistvirksomhet ut fra Longyearbyen på Svalbard. Siktemålet var russiske turister. Men Trust Arktikugol nektet ham å ta med turister til de to russiske bosetningen, Barentsburg og Pyramiden. En framtid på Svalbard så vanskelig ut.

Han og kona startet en liten systue der de produserte hettegensere med motiver fra Svalbard. Den driver de fremdeles i Longyearbyen sammen med en venn. Men de planlegger å flytte systua til Mehamn i Finnmark der de har valgt å slå seg ned.

− Første gang jeg var i Mehamn var våren 2021. Andre gang jeg kom hit i september 2021. Jeg forsto her kunne jeg bygge mitt nye liv. Jeg likte Mehamn og Finnmark generelt. Det minnet meg naturen hjemme på Kolahalvøya og Murmansk, sier han.

Rogozhin er født og oppvokst i Murmansk.

---

Trust Arktikugol

Det russisk statseide kullselskapet som driver gruven i Barentsburg på Svalbard.

Selskapet er subsidiert av den russiske stat. Selskapet drev tidligere kullgruvene i Pyramiden og Grumantbyen.

Barentsburg og Pyramiden er «company towns», det vil si Trusten driver og eier alt i byene.

Driver en større reiselivssatsing gjennom selskapet Arctic Travel Company Grumant, som Timofey Rogozhin var sjef for.

Svalbard Reiselivsråd stoppet alt samarbeid med selskapet da krigen brøt ut.

---

Politisk syl

Det er herfra han har søkt om politisk asyl i Norge. Søknaden ble sendt den 9. februar. Kona Ludmila er ukrainsk og har fått flyktningstatus.

− Å søke asyl i Norge var det eneste logiske for meg. Jeg og min kone søkte først om arbeidsvisum, men fikk avslag. Derfor ble det neste steget å søke asyl, sier Rogozhin.

Han føler seg trygg både i Mehamn og da han bodde i Longyearbyen. Men truslene har kommet både skriftlig og på sosial medier.

− Jeg føler meg beskyttet av norsk politi. I det siste har truslene stoppet, og jeg bekymrer meg ikke for min egen sikkerhet. Men jeg fortsetter å føle på faren for atomtrusselen fra Russland mot hele verden. Og spesielt Norge, som ligger nær Kolahalvøya med et arsenal av atomvåpen. Dette er en ubehagelig tanke, sier han.

Venn fengslet

Hvis du følger Timofey Rogozhins historikk på Facebook og Telegram kan du få et innblikk i hans kritiske synspunkter. Det er ikke bare hans støtte til Aleksej Navalnyj, men han har støttet flere andre opposisjonspolitikere.

Pyramiden er et fraflyttet russisk gruvesamfunn på Svalbard. Det er et av de mest populære turistmålene på øygruppen. (Børre Haugli)

Menneskerettighetsaktivisten Jurij Dmitrijev, som er en god venn av Rogozhin, har sittet lenge i fengsel i noe som skal være en fabrikkert sak. Han ble opprørt da den russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov ble drept i 2015. Han har også opplevd at en rekke journalister har blitt drept. Dette har han åpent kritisert.

− Undertrykkelsene økte. Regjeringen ble stadig mer korrupt, og det politiske systemet vendte seg fra totalitarisme til fascisme. Jeg kunne ikke slutte å snakke og skrive om det. Dette var tross alt landet mitt, sier han.

Faren også forfulgt

Faren til Rogozhin var journalist, forlegger og dissident og hadde også problemer med styresmaktene i Sovjet-tiden. Det han ser nå kan ligne det samme som faren opplevde.

− Regjeringen i Russland består av tidligere kommunister som ønsker hevn og gjenopprettelse av Sovjetunionen. Den andre delen av regjeringen er tyver, ulike kriminelle og opportunister. Det samme politiske systemet som er opprettet nå i landet, kan best beskrives som fascisme. Russland har faktisk utviklet seg fra en totalitær stat til en fascistisk stat de siste ti årene, sier han.

− Hvilken fremtid har Russland?

− Russland har en fremtid, men dessverre finnes det ikke et eneste scenario for en god fremtid de neste 20 årene. Problemet ligger ikke hos Putin og regjeringen. Problemet er at de støttes av det store flertallet av russere. Selv om det ville komme et regjeringsskifte, vil folket ikke forandre seg, sier han.

86 søknader

Senior presserådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI), Vibeke Schjem opplyser at 82 russere søkte om midlertidig kollektiv beskyttelse i 2022 og fire i januar 2023. 86 personer til sammen. Tallene for februar er ikke klare enda.

Søknader fra russiske borgere behandles individuelt som andre. Det eneste som skiller seg ut er hvordan man skal behandle de som søker beskyttelse i Norge på bakgrunn av obligatorisk militærtjeneste i Russland. Her har UDI ikke tatt endelig stilling til hvordan de skal behandles og derfor må søkeren være forberedt på at ventetiden kan være lengre enn normalt.

