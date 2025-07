Hellas stanser behandlingen av asylsøknader i tre måneder

Strømmen av asylsøkere som ankommer greske øyer i småbåter fra Libya, har økt kraftig den siste tiden.

De siste dagene har 2000 asylsøkere ankommet Kreta, som Mitsotakis kommer fra, og det har ført til protester fra lokale myndigheter og turistnæringen midt i feriesesongen.

Mange asylsøkere har blant annet tatt seg i land nær Agia Galini-stranden sør på Kreta, der mange turister nyter sommerværet.

Ifølge den greske kystvakten har minst 7300 asylsøkere ankommet øyene Gavdos og Kreta i år, mot under 5000 på samme tid i fjor.

Gavdos er lite utbygd og har begrenset mottakskapasitet. De som ankommer øya, blir derfor huset midlertidig i offentlige bygninger eller overført til Kreta.

Mitsotakis kunngjorde tidligere i år at landet vil stasjonere to marinefartøyer utenfor kysten av Libya i et forsøk på å bremse strømmen av asylsøkere over Middelhavet.