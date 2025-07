Mye vin i Meinklang

Det er en grunn til at det er bilde av en ku på etikettene til Meinklang. Familien Michlits har nemlig 800 anguskyr på gården som drives på biodynamisk vis. I tillegg dyrkes det korn, frukt og grønnsaker – og ikke minst lages det vin. Det er ekteparet Angela og Werner Michlits har ansvar for vinproduksjonen på gården, og på de 70 hektarene som er avsatt til vinproduksjon er det like mye røde som hvite druer.

Saftige viner fra Meinklang

En rekke av vinene til Meinklang er å få på Vinmonopolet, og den aller mest kjente av dem er Burgenland Red som har vært inne på polets basisutvalg i en årrekke. Fortsatt er denne fryktelig mye vin for pengene med smak av saftige bær og urter. Nokså ny på polet er også en pinot noir-vin fra Meinklang som er en kjempegod, litt rufsete, annerledes, myk og krydret pinot.