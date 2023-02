Ukraina-markering i Stavanger: – Blir emosjonelt for mange

Fredag 24. februar er det ett år siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina. Russland gikk allerede til krig med Ukraina da de annekterte Krim-halvøya i 2014. Men storinvasjonen omfattet store deler av landet og hadde som uttalt mål å styrte regjeringen i Kyiv. 365 dager senere har begge sider lidd store tap. Russland har ikke okkupert Ukraina, mens Ukraina på sin side ikke har gjenvunnet alle sine territorier.

En fredelig løsning synes foreløpig å være langt unna, og flere har anslått at krigen kan vare i årevis. I Norge markeres det over hele landet med konserter, fakkeltog og belysning av offentlige bygg. Det er planlagt nær 100 arrangementer over hele landet i anledning ettårsdagen, opplyser Norsk-Ukrainsk Venneforening i en pressemelding.

Appeller og fakkeltog

I Stavanger vil det være en stor markering på torget i sentrum klokken 17.00. I tillegg vil det gå et fakkeltog gjennom byen. Tidspunktet, 17.00, er det samme over hele Norge.

Styreleder i Ukrainsk forening Rogaland, Olena Hebler, sier til RA at det er viktig å minne om krigen, minne de døde og opprettholde støtten til Ukraina.

– Markeringen er viktig for alle, ikke bare ukrainere, men hele demokratiet. Det er en krig mot demokratiet. Krigen handler også om den vestlige sivilisasjonen. Ukrainsk seier er viktig for hele verden, men Ukraina er helt avhengig av vestlig militærstøtte. Ingen vet hva som skjer neste gang om det ikke skjer, sier Hebler.

– Dersom Russland stanser krigføringen, er krigen over. Dersom Ukraina stopper med å kjempe, vil det ikke være noe Ukraina igjen etterpå, poengterer hun.

Det er Ukrainsk forening som er arrangør og koordinator for ettårsmarkeringen i Stavanger. Markeringen er en del av den verdensomspennende aksjonen til World Congress og Ukrainians, som også støttes av den ukrainske ambassaden i Norge.

Det forventes 500 personer på torget, og i fakkeltoget.

– På Facebook-arrangementet er det 500 som er interessert, men det er trolig mange som ikke har klikket seg inn der. Vi får god støtte fra kommunen. Politiske partier mobiliserer, Amnesty kommer. Vi mobiliserer i ukrainske og polske miljøer, forteller Hebler.

– Minne falne og vise støtte

Hun sier det også vil være tøft for mange ukrainere.

– Det blir emosjonelt for mange, fordi det er mange av oss som har egne historier om hvordan krigen påvirker dem personlig. Nå er det snart ett år siden det store sjokket kom. Det er viktig å komme sammen, og gå i fakkeltog og minne alle som har mistet livet i krigen, samt vise støtte til alle ukrainere som hver dag kriger i Ukraina akkurat nå, sier Hebler.

Styrelederen i Ukrainsk forening Rogaland sier hun tviler på at mange russere vil delta på arrangementet.

– Det vil nok være noen, men veldig få. En dråpe i havet. Det hadde vært hyggelig, men jeg har ikke forventninger. Mange er nok redde for å ytre seg, men det vet jeg ikke. Det blir spekulasjoner. Vi har ikke så mye med verken russiske eller hviterussiske miljøer akkurat nå, forklarer Hebler.

Ruten til fakkeltoget i Stavanger. (Ukrainsk forening Rogaland)

Åtte markeringer i Rogaland

I Rogaland er det planlagt 8 arrangementer. Disse vil være i Stavanger, Bryne, Sola, Utsira, Haugesund, Karmøy, Ålgård og Egersund.

– Over hele Norge vil det være nesten 100 støttemarkeringer for Ukraina. Vi er glade for at det også vil være hele 8 forskjellige markeringer i Rogaland. At folk stiller opp og viser sin motstand mot Russlands krigføring og terror betyr enormt mye for Ukraina og ikke minst ukrainerne som bor i her, sier Yuliya Haugland, talsperson for Den ukrainske foreningen i Norge i en pressemelding.

– Den brutale krigen i Ukraina har rørt og engasjert oss nordmenn. På ettårsdagen for Russlands brutale angrep håper jeg at flest mulig vil vise at vi støtter Ukraina og deres kamp for frihet. Vi håper at rogalendingene vil bli med på markeringene lokalt og finner fram det ukrainske flagget, kler seg i ukrainske farger eller tenner et lys hjemme til minne over ofrene til det russiske angrepet, sier Jan Ottesen, talsperson for Norsk-ukrainsk venneforening.

Putin holdt tale: – Absurd, kommenterer USA

Russlands president Vladimir Putin sier de vil fortsette offensiven i Ukraina og at avgjørelser vil tas «steg for steg».

– Vi bestemmer oppgavene for den militære spesialoperasjonen steg for steg, sier Putin i sin tale til Russlands folkevalgte og militære ledere i Moskva tirsdag – dager før ettårsmarkeringen.

I tillegg hevder han at Russland hadde fredelige planer for Donbas i Ukraina, men at disse ble ødelagt av Vesten.

Putin gir igjen Vesten skylden for Ukraina-krigen. I talen om rikets tilstand. snakket han også om moralsk forfall og behovet for å beskytte eget folk.

USA forkaster Putins påstander om at Vesten truet Russland slik at de ikke så noen annen utvei enn å invadere Ukraina og stempler anklagene som «absurde».

– Det er ingen som angriper Russland. Det er absurd at Russland påstår at de var under en form for militær trussel fra Ukraina eller noen andre, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

---

Program:

17.00: Den ukrainske nasjonalsangen framføres av representanter fra SSO.

17.05: Appell fra Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun

17.15: Tale fra ukrainske barn fra

17.17: Appell fra styreleder i Ukrainsk forening Rogaland, Olena Hebler

17.30: Appell fra varaordfører Dagny S. Hausken (Sp)

17.35: Appell fra aktivist Alla Almedal fra Ukrainsk forening Rogaland

17.40: Appell fra Amnesty International

17.47: Appell fra Sissel Knutsen Hegdal (H).

18.00: Appell fra Olena Som Serdukova, aktivist fra Ukrainsk Forening Rogaland

18.05: Musikk fra det ukrainske koret Mrija.

18.10. Arrangementsorganisator Anna Rukas inviterer til fakkeltog gjennom Stavanger sentrum

*Det kan komme endringer i programmet.

---