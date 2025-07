Nå kommer varmen til hele landet: Kan bli ny rekordmåling

– Bølgen med varme starter i øst og i vest, før den fortsetter videre nordover på søndag. Alle vil få varmen etter hvert, sier vakthavende meteorolog Marit Berger til NTB.

Årets høyeste temperatur så langt ble målt 14. juni på Vossevangen og Etne, med 29,4 grader.

– Kommer vi over 30 grader, blir det ny rekordmåling i år, sier Berger.

De aller høyeste temperaturene blir i Sør-Norge fredag og lørdag.

Blir ikke hetebølge

Til tross for de høye temperaturene ventes det ikke en offisiell hetebølge.

For at man skal kunne kalle det for hetebølge i Norge, må det nemlig være en makstemperatur på 27 grader fem dager på rad.

– Jeg tror ikke vi når det denne gangen, sier meteorologen.

Ustabilt sommervær

Det er mye fint vær i vente fremover, men det er ustabilt, som det ofte er om sommeren i Norge.

– Det blir finest vær på starten av dagen før det kan bli skyet utover ettermiddagen. Deler av Innlandet er mest utsatt for byger med regn, lyn og torden, forklarer Berger.

Badetemperaturen ble onsdag målt til 20,5 grader ved Hovedøya i Oslo. Gorm Kallestad / NTB

Søndag kommer det ustabil luft som gir regnbyger og mulighet for lyn og torden i Sør-Norge. Det setter en stopper for finværet, men temperaturene skal fortsatt være høye.

Finværet fortsetter nordover

Møre og Romsdal og Trøndelag får skiftende vær de neste dagene, men været blir fint lørdag og søndag. Finværet når også Nord-Norge i løpet av helgen, og det skal fortsette ut i neste uke.

– Det blir godt over 25 grader i deler av Nordland på mandag, opplyser Berger.

