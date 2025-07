Unge europeere usikre på demokratiet

Kun litt over halvparten av unge europeere ser på demokrati som foretrukket styresett. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / NTB

Hele 21 prosent av unge europeere ville stilt seg bak et autoritært styresett, i stedet for et demokratisk.

Dette kommer fram i TUI-stiftelsens årlige undersøkelse, utført av YouGov, om europeisk ungdom. 6703 ungdommer fra Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia, Hellas og Polen deltok i undersøkelsen. Deltakerne er mellom 16 og 26 år gamle.

– Min umiddelbare tanke er at det tallet er høyt. Likevel er det ikke grunn til å være overrasket, all den tid vi vet at oppslutning om partier med autoritære trekk er høy rundt om i europeiske land.