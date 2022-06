Verdenskjente artister i kø for Oslo: Tidenes konsertmåned

Oslo er generelt en god by å bo i hvis man liker å gå på konserter, men selv de mest ivrige kan få dosen sin og vel så det om de prøver å gape over alt som er verdt å se på byens scener de kommende sommerukene. Årsaken til at festivalene stables oppå hverandre og de store konsertene står i kø er sammensatt, men mange av arrangementene har vært utsatt både en og to ganger på grunn av pandemien. Det gjelder Alicia Keys, Tons of Rock med Iron Maiden, OverOslo med The Pet Shop Boys og generelt alle arrangementer som samler flere enn noen få hundre publikummere. Nå er alt åpent, og ketchupeffekten slår til samtidig som en rekke andre artister har lagt ut på veien. Allerede har vi sett Elton John, Dream Theater og Alice Cooper i Oslo denne forsommeren, og nå står Iggy Pop, Harry Styles, 50 Cent og til og med Johnny Depp for tur, bare for å nevne noen få.

Nå i juni og utover sommeren er det som om alle artistene i hele verden har funnet ut at de skal ut å turnere samtidig. Her er en oversikt i utvalg over Oslos festival- og konserttilbud de neste ukene, uavhengig av hvorvidt enkelte arrangementer er utsolgt eller ikke. Og vi minner om at en rekke av de mindre spillestedene har egne konsertprogrammer.

Onsdag 8. juni:

Iggy Pop (Oslo Konserthus): En virkelig legende inntar Oslo Konserthus med låter fra både solokarrieren og tida med The Stooges.

Torsdag 9. juni:

Loaded – Oslos nye byfestival på Kontraskjæret. Åpningsdagen spiller The National, Sharon Van Etten, Luke Elliott og Frøkedal og Familien, blant andre.

Post-Dreifing (Blå): Kunstnerkollektivet Post-Dreifing fra Island byr på alt fra punk til techno med artister og band som Flaaryr, Gróa, Final Boss Type Zero, Sideproject, m.fl.

Andreas Røysum + Paal Nilssen-Love (Café Hærverk): Improjazz garantert.

Over Oslo, her i 2018, er nesten som en intimfestival å regne i den store sammenhengen. (Mode Steinkjer)

Fredag 10. juni:

A-ha på OverOslo: Med en friskmeldt Morten Harket skal a-ha etter planen spille den første av to konserter på OverOslos «vorspiel» før den egentlige festivalen uka etter. Simple Minds og Fay Wildhagen står også på programmet begge disse kveldene.

Loaded dag 2: Susanne Sundfør topper plakaten foran Snail Mail, The Dandy Warhols, Wet leg, 22 Pistepirkko og Hilma Nikolaisen, blant andre.

Punk in Drublic med NOFX (Oslo Spektrum): Det amerikanske punkbandet NOFX er største navn når punken inntar Oslo Spektrum på «endagsfestivalen» Punk in Drublic, oppkalt etter NOFXs gjennombruddsalbum. Andre band er Me First and the Gimme Gimmes, Talco, The Bombpops og Days’N’Daze.

Martin Taylor, Ulf Wakenius & Philip Catherine (Cosmopolite): Det blir jazzgitar for alle pengene når tre av den brede sjangerens absolutte topputøver samles til dyst.

Morten Harket på scenen med a-ha, Oslo Spektrum 20. mai 2022 (Per Ole Hagen)

Lørdag 11. juni:

Loaded dag 3: Amerikanske Wilco kommer tilbake til Oslo, på en dag som også skilter med gamle kjenner som The Dream Syndicate og Thomas Dybdahl.

A-ha med flere på OverOslo. Se også fredag 10. juni.

Oslo Americana-festival på (Chateau Neuf). Første dag spiller blant andre William Prince, Silver Lining, The Dead South, The Felice Brothers, Sweetheart.

Klossmajor (Salt): Trioen feirer debutalbumet «Ordner seg for snille jenter» med releasekonsert på Salt.

Søndag 12. juni:

Oslo Americana-festival (Chateau Neuf). Dag to: Courtney Marie Andrews, Hayes Carll, Shovels & Rope, Elizabeth Cook, The Americans, Arlo McKinley, m.fl.

Hanson (Vulkan Arena): Tenåringsidolene Isaac, Zac og Taylor Hanson rukket å være brødreband i tre tiår, og har solgt over 16 million album. Spiller i Oslo for første gang.

Gary Clark Jr. (Sentrum Scene). Konsert med R&B-stjernen og Grammy-sankeren fra Texas.

Mandag 13. juni:

Social Distortion (Sentrum Scene). Punklegendene har over 40 år bak seg, og kommer endelig til Oslo etter to avlyste konserter under pandemien.

Blood Incantation (Blå): Death Metal-helter fra Denver, Colorado.

Tirsdag 14. juni:

Leon Bridges (Sentrum Scene). R&B-kometen kommer med albumet «Gold-Diggers Sound» i sekken. Den norske R&B-kometen Beharie spiller support.

Nashville Pussy (Røverstaden): Det blir hardt og harry på Røverstaden denne kvelden.

Cezinando spiller på utvalgte festivaler denne sommeren, som på OverOslos første dag. (Mode Steinkjer)

Onsdag 15. juni:

Festivalen OverOslo åpner for alvor. Første kvelden på Grefsenkollen spiller blant andre Cezinando, Gabrielle, Timbuktu & Dawn og Onkl P og de fjerne slektningene, m.fl.

Evanescence (Oslo Spektrum). Hardrockbandet med vokalisten Amy Lee i spissen slynger oss tilbake til begynnelsen av 2000-tallet.

OverOslo, Piknik i Parken og ny festival på Fornebu

Torsdag 16. juni:

OverOslo dag to med blant andre Bo Kaspers Orkester, Gipsy Kings, Odd Nordstoga, Sister Sledge, m.fl.

Piknik i Parken. Årets festival, også kalt PiPfest, arrangeres for andre gang i Sofienbergparken. Grace Jones og Röyksopp topper plakaten første dag.

Motvind i Oslo: Improfestivalen Motvind arrangeres over tre dager på Victoria Nasjonal Jazzscene. Første konserten er imidlertid i Grønland kirke 16. juni, med Kjetil Jerve.

Steve Vai (Rockefeller): En av hardrockens gitarvirtuoser frir til et hengivent publikum.

Rolling Blackout Coastal Fever (John Dee): Indierockere fra Melbourne som på kort tid har blitt et verdensnavn. Skulle turnert med sitt nye album i fjor, men endelig kommer de tilbake til Oslo og John Dee etter et års utsettelse.

Grace Jones kommer til Oslo og PiPfest, her fra Øyafestivalen. (Mode Steinkjer)

Fredag 17. juni:

Alicia Keys (Oslo Spektrum): Sist sett på jubileumskonserten til ære for den britiske dronningen, nå kommer en av de siste tiårenes mest sentrale amerikanske artister endelig til Oslo Spektrum etter flere pandemiutsettelser, som et ledd i sin The Alicia + Keys World Tour.

FOMA – Fornebu Arts And Music Festival: Festival i det nye bolig- og friluftsområdet på Fornebu. Med Highasakite, Morten Abel, Daniela Reyes, Bigbang, OnklP & De Fjerne Slektningene, Icona Pop, m.fl.

OverOslo dag tre: Pet Shop Boys, Bernhoft, Isák, D’Sound, The September When m.fl.

Piknik i Parken dag to: Jamie XX, The Specials, Jungle, Supergrass m.fl.

VG-lista på Rådhusplassen (Rådhusplassen): Norges potensielt største gratiskonsert samler erfaringsmessig et sted mellom 70.000-100.000 publikummere – i tillegg til NRK-overføring. Naturlig nok hitbasert lineup, så langt viser artistslippet Alan Walker, Subwoolfer, Kamelen, Emma Steinbakken, Ramón, Jonathan Floyd, Undergrunn, Olivia Lobato, m.fl.

Motvind i Oslo dag to: Improfestivalen Motvind på Victoria Nasjonal Jazzscene med Naaljos Ljom, Natural Information Society, Aki Takase/Christian Weber & Michael Griener, Jöelle Léandre.

Oslo-Filharmonien og Oslo Pride

Lørdag 18. juni:

OverOslo dag fire: Sigrid, Lars Vaular, Datarock, deLillos, m.fl.

Piknik i Parken dag tre: Cat Power, Two Door Cinema Club, DJ Shadow, Anna Of The North, m.fl.

Motvind i Oslo dag tre: Improfestivalen Motvind på Victoria Nasjonal Jazzscene med blant andre: Monk´s Casino, Lotte Anker med Tobias Delius med flere, Kaja Draksler, Sthlm Svaga.

Black Pumas (Rockefeller). Texas-duoen spiller psykedelisk soul og er blitt kalt krysningen mellom Sam Cooke og Wu Tang-Clan.

Liten tvil om at Sigrid koser seg på scenen. (Mode Steinkjer)

Søndag 19. Juni:

Oslo-Filharmoniens friluftskonsert (Myrløkka på Sagene): Årlig utekonsert med Oslo-Filharmonien, i år med musikk av Sibelius, Puccini, Grieg, John Williams og Lillebjørn Nilsen. Solister er Frida Ånnevik, Tuva Syvertsen og Bror Magnus Tøden

Frank Znort Quartet (Blå): En konsertfri dag i juni? Nei da, Frank Znort Quartet spiller som vanlig på Blå søndager, også denne dagen.

Mandag 20. juni:

Big Thief (Rockefeller). Indieheltene ga ut albumet «Dragon New Warm Mountain I Believe In You» tidligere i år.

50 Cent, Tons of Rock og Iron Maiden

Tirsdag 21. Juni:

50 Cent (Telenor Arena): 50 Cent bringer amerikansk hip hop til Telenor Arena. Norske KingSkurkOne er meldt som support.

Onsdag 22. juni:

Oslo Pride: Konsertene er viktige og store brikker i programmet under Oslo Pride. Mange av dem på Hovedscenen i Pride Park, som bygges opp i Spikersuppa, men også på ulike klubber rundt om i Oslo og Oslo Prides nye arena Pride Square på Youngstorget, der de i samarbeid med Mela blant annet har scenen døpt Loud & Proud. For detaljert program se for øvrig oslopride.no. På Hovedscenen onsdag 22. juni (i utvalg): Keiino, Aiida, Sebastian Zalo. På Loud & Proud Why Kay, A Tonic for the Troops.

Johnny Hooker (Cosmopolite): Brasilianske Johnny Hooker tar utgangspunkt i glamrocken når han transformerer hjemlandets musikkscene på en måte som utfordrer Brasils ublide syn på LGBT-miljøene. Konserten er en del av Oslo Pride.

Karpedammen festival (Karpedammen scene, Akershus festning): Blant annet «Voices of Freedom» – Inger Lise Rypdal, Silya, Samuel Ljungblad med flere i spisse for Norsk Jazzorkester med Felix Peikli, Thor-Erik Fjellvang og gospelkoret Safari.

IRON MAIDEN LOTB 2019 FT Lauderdale - Photo by JOHN McMURTRIE Iron Maiden-vokalist Bruce Dickinson under Legacy-turneen. (JOHN McMURTRIE)

Torsdag 23. juni:

Tons of Rock: Norges største festival som rendyrker metal og hardrock er tilbake på Ekebergsletta: Program dag en: Iron Maiden, Mastodon, Europe, Bullet For My Valentine, Black Debbath, Hedvig Mollestad Trio, m.fl.

Pride Oslo: På hovedscenen Whammyboy, Nils Bech. På Loud & Proud-scenen: OMVR, Jez-Ebel, DJ Turkana

Karpedammen festival dag to (Karpedammen scene, Akershus festning): «Sunset in The Park» – storbandkveld med fullt orkester og med Hilde Louise Asbjørnsen og Heine Totland som solister.

Fredag 24. juni:

Tons of Rock dag to: Korn, Bring Me The Horizon, Dimmu Borgir, Accept, Hellacopters, Steel Panther, Backstreet Girls, Sepultura, CC Cowboys, m.fl.

Jeff Beck + special guest: Johnny Depp (Sentrum Scene): Konserten med den britiske gitarlegenden fra blant annet The Yardbirds og Jeff Beck Group ble brått sommerens heteste billett da det ble kjent at Johnny Depp er med han på scenen. Ekstrakonsert er satt opp 2. juli.

Pride Oslo: På hovedscenen blant andre Cham Leon, Ash Olsen. På Loud & Proud: Hudkreft, Gaspard, Sliteneliten.

Karpedammen festival dag tre (Karpedammen scene, Akershus festning): Blant andre Grace Kelly & Knut Anders Sørum – «A New York, New York Summer»

Dua Lipa, Harry Styles og Kygo

Lørdag 25. Juni:

Tons of Rock dag tre: Deep Purple, Opeth, Five Finger Death Punch, Turbonegro, m.fl.

Pride Oslo: På Hovedscenen blant andre: Ulrikke Brandstorp, Big Daddy Karsten.

Søndag 26. juni:

Dua Lipa (Oslo Spektrum). Popsensasjonen Dua Lipa kommer med sin «Future Nostalgia Tour». Oppvarmer er svenske Tove Lo.

Dua Lipa er klar for Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Mandag 27. juni:

Robert Cray Band (Rockefeller): En av den moderne bluesens aller største artister maler byen i blått.

Onsdag 29. juni

Knocked Loose med Cabal + Thrown + Lifesick (John Dee): Det er duket for en real amerikansk hardcore-kveld når de nye metalcore-yndlingene Knocked Loose fra Kentucky tar med seg tre skandinaviske band som sverger til samme sjanger.

Agnostic Front og Rossmann (Salt): Det blir hardt også på Salt når hardcorelegendene Agnostic Front inntar Salt. Samme kveld i langhuset spiller Rossmann.

Torsdag 30. juni:

Moscow Death Brigade (John Dee): Russiske og antifascistiske Moscow Death Brigade har tatt avstand fra landets invasjon fra Russland, og kommer til John Dee med sin blanding av hardcore, hip hop og elektronika.

Valentinerne (Aye Aye Club) Under vignetten Valentinerne i Bakgården spiller Jokke & Valentinernes originale band sommerkonsert. Med May-Irene Aasen (trommer), Petter Pogo (gitar), Håkon Torgersen (bass), mens Vidar Rugset tar seg av vokalen.

Harry Styles på toppen av verden - og en ballong - akkurat nå. Snart er han toppen for Oslo-publikummet også. (Sony Music)

Fredag 1. juli:

Harry Styles i Telenor Arena. Den britiske superstjernen kommer til Norge og Oslo på sin Love On Tour-turne, med Wolf Alice som support.

Lorde (Sentrum Scene): En av verdens mest spilte artister gir alt på scenen, nå med albumet «Solar Power» i ryggen og evig kultstatus etter sangen «Royals» som den newzealandske artisten debuterte med bare 16 år gammel.

Lorde kommer tilbake til Oslo. (Mode Steinkjer)

Lørdag 2. juli:

Jeff Beck + special guest: Johnny Depp (Sentrum Scene): Ekstrakonsert

Kygo (Ullevaal stadion): EDM-stjernen Kyrre Gørvell-Dahll, eller Kygo, spiller kun én konsert i Norge i 2022, og det skjer på Ullevaal stadion.