Sigrid i Oslo Spektrum: – Rått, rått, rått!

– Rrråååttt! Rått, rått, rått!!

Sigrid gjentok det igjen og igjen, hvor rått det var å være tilbake, hvor rått det var å møte publikum. Med en energi knapt noen andre kan oppvise var hun høyt og lavt, fra den ene siden til den andre. Hun greide knapt å holde noen ting tilbake da det sto på som best, og hun favnet hver og en blant det relativt unge publikummet i den store salen, rundt 8.000 totalt.

– Jeg får enormt mye igjen for å tørre å gi slipp på scenen, kunne Sigrid Solbakk Raabe fortelle Dagsavisen før utgivelsen av albumet «How To Let Go». Det er Sigrids andre, og ble utgitt samme dag som hun «kickstartet» turnélivet på nytt med sin aller første arenakonsert i Norge, foran et bortimot fullsatt Oslo Spektrum. Hun gjøv løs på scenen og publikum med «It Gets Dark», åpningssporet på den nye platen, og derfra og ut sto hun knapt stille bortsett fra under de roligste balladene da hun enten satt bak pianoet og mimret om fortid og foreldre, som i den nye sangen «Grow», eller hun hang i følgespoten og lot stemmen dirigere salen på egen hånd.

Sigrid med ukjente sanger i Oslo Spektrum

Første halvdel av konserten fortsatte med i hovedsak nye låter fra «How To Let Go», men også «Sucker Punch» var blant de tidligste i settet. Hun hadde knapt trengt det, men de nye sangene er ennå ukjente for det store publikummet, og mage hørte dem trolig hørte for første gang fra scenen denne kvelden. Men det nye materialet ble godt mottatt og innimellom runget allsangen med på refrengene. Hitlåten «Head On Fire» fra samarbeidet med britiske Griff hadde publikum godt inne fra før, det samme gjaldt de første singlene fra albumet, som «Burning Bridges», og «Bad Life», denne kvelden uten Bring Me The Horizon-voklisten på scenen. Sigrid taklet den helt fint på egen hånd.

Sigrid. (Mode Steinkjer)

At hun ga slipp og ga alt på scenen under turnéstarten som skal bringe henne Europa rundt i første omgang, var det liten tvil om. Det ble en utladning etter år med pandemi og konsertstopp. Innimellom var det ikke godt å si hvem som var mest euforisk og glad for å være tilbake. En dansende og hypertent Sigrid, eller publikum som gikk fullstendig av skaftet og løftet taket med allsang, særlig på de mest kjente låtene.

«Don’t Kill My Vibe»

Gjennombruddslåten «Don’t Kill My Vibe» sang publikum så å si alene, og på «Strangers» fra debutalbumet «Sucker Punch» var lyden fra publikum så høy som man knapt har hørt den i Spektrum før. Nå står en lengre Record Store-turné for tur i England for Sigrid, før hun igjen entrer de store scenene og en rekke festivaler som spanske Razzmatazz, megafestivalene Glastonbury og Isle Of Wight i England og Roskilde i Danmark. Det aller meste skjer denne sommeren i Europa og spesielt England, men også noen norske festivaler står på planen. Den første av dem blir OverOslo, før hun skal lage fest på Slottsfjell, Palmesus og Moldejazz for å nevne noen.

Se bildene fra konserten her:

