Kate Bush mot toppen igjen med «Running Up That Hill»

Strømmetjenestene går varme med avspillinger av «Running Up That Hill» med Kate Bush om dagen. Forklaringen er at den er brukt som gjennomgangssang i den fjerde sesongen den populære TV-serien «Stranger Things», med et tilhørende viralt gjennombrudd på det sosiale mediet TikTok. – Alt dette er veldig spennende. Takk til alle som har støttet sangen, skriver sangeren på sitt egen nettsted.

«Running Up That Hill» har med dette også begynt å gjøre seg gjeldende på offisielle hitlister: Nr. 8 i både USA og Storbritannia, nr. 20 i Norge, og sannsynligvis på vei opp. Hjemme i Storbritannia ble hun nr. 3 med denne singelen i 1985, men bare nr. 30 i USA, og uplassert i Norge.

I Nye Takter ble «Running Up That Hill» kåret til den tredje beste singelen fra 1985, etter plater med Imperiet og deLillos. Et personlig minne er da jeg like før jul fikk spurt Paddy McAloon fra Prefab Sprout om hva som var hans favorittsang fra året. En mann som hadde laget noen av dette årets fineste sanger selv. «Running Up That Hill», svarte han. Så vi kan jo bare håpe at en annen TV-serie forbarmer seg over hans «When Love Breaks Down» en annen gang.

[ Kate Bush på scenen i London: Det mest ambisiøse og spektakulære popshowet vi har sett ]

For eventuelle yngre lesere kan vi fortelle at Kate Bush ennå ikke hadde fylt 20 da «Wuthering Heights» kom ut på singel i januar 1978, og gjorde henne til en ny sensasjon. Hvor utrolig det høres ut i ettertid: i 1978 ble Kate Bush første kvinne som gikk til topps på singellista i Storbritannia med en sang hun hadde laget selv. For hun lagde altså sangene sine selv. Vi kan ikke se for oss hvem som ellers skulle laget dem for henne.

[ 1977: Et første møte med Kate Bush ]

4 Fra «Stranger Things» sesong fire, med Sadie Sink som Max Mayfield i en av flere scener med Kate Bushs musikk. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

Kate Bush ble oppdaget av David Gilmour fra Pink Floyd, etter at en rekke plateselskap hadde refusert demoene hennes. Hitlåtene kom og kom, men den første følelsen av at Kate Bush var noe helt utenom det vanlige kom med singelen «The Dreaming» i 1981. Den ble anmeldt i Nye Takter av hele redaksjonen rundt en jukeboks, i forbindelse med en spesialutgave av singelanmeldelsene for avisas femårsjubileum. «Stor forvirring råder blant dem som ikke har hatt mulighet til å smuglytte på Kate Bush’ dristige nye eksperiment», sto det i avisa. Selv karakteriserte jeg den som «modig», men var kanskje umiddelbart mer imponert enn betatt. Albumet med samme navn ble en salgsmessig nedtur. – Mitt «nå er hun blitt gal»-album sa hun senere i et intervju med magasinet Q.

[ Pet Shop Boys kommer til Norge igjen, for en konsert på OverOslo som har vært utsolgt i tre år (+) ]

Det tok tre år før neste plate, en evighet den gangen, omtrent jevngodt med å ha gitt opp. Kate Bush kom imidlertid tilbake med sitt kanskje beste album, «Hounds Of Love» i 1985. «Running Up That Hill» var den første singelen herfra. Den neste var «Cloudbusting», en annen flott sang som huskes for den spektakulære videoen med Donald Sutherland i rollen som psykologen og «regnmakeren» William Reich, med Bush selv som hans sønn Peter.

Albumet inneholder også sangsyklusen «The Ninth Wave», som gikk over hele side 2 på plata, og ble framført i sin helhet da Kate Bush omsider gjorde konserter igjen i 2014, 22 kvelder på Hammersmith Apollo i London. Kate Bush har nemlig ikke slitt ut sitt publikum. Det er nå 11 år siden hun sist ga ut nye sanger, på vinteralbumet «50 Words For Snow», På de 37 årene som har gått siden «Hounds Of Love» har hun bare gitt ut fem album tilsammen. Til tross for denne tilbaketrukne tilværelsen ble Kate Bush et forbilde for en lang rekke særpregede artister, fra Tori Amos til Lorde i utlandet, fra Dollie til Ane Brun og Susanne Sundfør her hjemme.

[ Pop i uke 22: Fine sanger for forsommeren (+) ]

Det norske kontoret til plateselskapet EMI ble en gang på 80-tallet kontaktet av London for å skaffe til veie lokal folkemusikk til Kate Bush. EMI sendte over plater med Tolgatusseladdene og Egil Storbekken, men de dukket aldri opp i musikken hennes. I stedet tok hun ofte med irske folkemusikere på platene, medlemmer av The Chieftains, Dubliners og Planxty, og hun samarbeidet med Trio Bulgarka, som satte et sterkt preg på «The Sensual World» og «The Red Shoes» med sine særegne harmonier. Sånn kunne vi høre Prince og Trio Bulgarka i veldig skjønn forening i «Why Should I Love You», som når alt kommer til alt kan være den aller fineste sangen Kate Bush har laget. Kanskje den også kan få plass i en TV-serie en vakker dag?