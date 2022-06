Skrekkrock med Alice Cooper i Oslo Spektrum - se bildene

Alice Cooper, eller Vincent Furnier som han egentlig heter, har sittet på den såkalte skrekkrockens trone siden tidlig 1970-tall da karrieren skjøt fart med udødelige hits som «School’s Out» og album som «Billion Dollar Babies». Han ble raskt kjent for sine blodige, effektfulle sceneshow, og har holdt det gående hele tiden siden med vekslende effekt på sitt publikum. Rundt 1990 fikk han en ny giv med først monsterhiten «Poison» fra albumet «Trash», som han fulgte opp med «Hey Stoopid». Han har også nå på 2000-tallet fått en renessanse som særlig den pågående turneen bærer preg av. Det er fem år siden sist han var i Norge, i 2017, og nå i år kan han feire at det er 50 år siden han ga ut sin aller største hit.

Alice Cooper med bassist Chuck garric. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper har samlet et superlag av musikere, med de karismatiske gitaristene Nita Strauss og Ryan Roxie, og de 4.000 publikummerne som hadde samlet seg i et litt begrenset Oslo Spektrum besto av både gamle fans som sikkert har sett Alice Cooper i sine yngre dager, og begeistrede nyfrelste som kunne vært 74-åringens barnebarn.

Over 20 titler sto på låtlista inkludert en og annen musikersolo, fra teppet falt ned foran Marerittslottet til tonene av «Feed My Frankenstein», til siste ekstranummer. Det er alltid den sangen som gir skoleelevene fri for godt. Innimellom hits som «No More Mr. Nice Guy», «Hey Stoopid», «Go To Hell», «Poison», «Teenage Frankenstein», «Dead Babies» og «Election».

Se bildene fra Alice Cooper-konserten her:

Alice Cooper åpnet Oslo Spektrum-showet med «Feed My Frankenstein». (Mode Steinkjer)

Alice Cooper har med seg gitaristen Nita Strauss på turneen som landet i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Publikum tar sjangeren på alvor under Alice Cooper-konserten i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum, her hele strengerekka i hans solide band. Fra venstre Chuck Garric (bass), gitaristene Nita Strauss og Ryan Roxie og rytmegitarist Tommy Henriksen. (Mode Steinkjer)

Chuck Garric og Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Nita Strauss og Ryan Roxie, gitaristene til Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum, her gitaristene Nita Strauss og Ryan Roxie. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i kjent stil. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum, bak gitaristene Nita Strauss og Tommy Henriksen. (Mode Steinkjer)

Nita Strauss og Ryan Roxie fyller scenen ved siden av Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper har nåla klar som en advarsel i Hey Stoopid. (Mode Steinkjer)

Nita Strauss og Ryan Roxie, gitaristene til Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum, her med gitarist Ryan Roxie. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Kaptein Alice Cooper. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper og Nita Strauss. (Mode Steinkjer)

Alice Cooper i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)