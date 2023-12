De lover en knallstart på TV-året

TV-året begynner med norsk drama på NRK, for da kommer fortsettelsen av «Makta». Del to av den mest kritikerroste norske serien på mange år – og den mest omdiskuterte – er i gang på NRK allerede søndag 7. januar. Og her skal det handle mye om Gro Harlem Brundtlands første forsøk som statsminister i 1981, en periode som ikke ble veldig langvarig da Høyre vant valget i 1981.

I del to av «Makta» på NRK kommer Kåre Willoch på banen. Rollen som Gro Harlem Brundtlands største politiske opponent i 1981 gestaltes av Thorbjørn Harr. (NRK / MOTLYS)

De første bildene fra sesong to har avslørt at Ap-lederens størst politiske opponent skal dukke opp, en Kåre Willoch spilt av Thorbjørn Harr. Sesongen skal fokusere på året 1981. Serien er på seks episoder, så da kan vi nok forvente mer kritikk om framstillinger av kjente personer og hendelser fram til midten av februar, minst.

Mørk og kald HBO-krim

Dette er også vinteren da «True Detective»-fansen endelig skal få oppleve den fjerde historien i denne serien av krimserier fra HBO.

Detektivene Evangelinge Navarro (Kali Reis) og Liz Danvers (Jodie Foster) får en forsvinningssak i hendene i det isolerte, mørke og kalde Alaska-samfunnet Ennis i den nye sesongen av «True Detectives» (HBO)

Opplevelsen lover å bli mørkere enn de tre forrige, ettersom historien foregår på vinteren og i mørketida i Alaska og på det avsides lokalsamfunnet Ennis.

Sesong fire av krim-antologien ble utsatt fra høst til vinter på grunn av Hollywood-streiken, men fra 15. januar er serien med Jodie Foster i hovedrollen i gang på HBO Max. Hollywood-stjernen har hovedrollen som etterforsker Liz Danvers, som får en dramatisk sak i hendene når åtte mann forsvinner fra en isolert forskningsstasjon midt på kaldeste vinteren.

De går definitivt ikke julebukk, denne gjengen som dukker opp i den nye Harlan Coben-serien «Fool Me Once» på Netflix på 1. nyttårsdag. (Netflix)

Ny og mystisk krim har Netflix klar på menyen alt den 1. januar, i form av den nyeste historien basert på Harlan Cobens romaner. «Fool Me Once» er en åtte episoders thriller som foregår i England, der mordet på Maya Sterns (Michelle Keegan) ektemann blir opptakten til en historie med sjokkerende hemmeligheter og livsendrende avsløringer. Det lover i hvert fall forhåndsomtalen av serien som blant annet har Joanna Lumley («Absolutely Fabulous» og Richard Armitage («Hobbiten») på rollelista. På SkyShowtime starter «The Curse» med Emma Stone i en satirisk komedie om et par som vil lage oppbyggelig reality i et fattig nabolag i New Mexico, den 5. januar.

Dickens-inspirert drama på Disney+

På Disney+ kommer «The Artful Dodger» den 17. januar, en ny australsk serie om eks-lommetyv Jack Dawkins (Thomas Brodie) som blir innhentet av Fagin i sitt nye liv i Australia, og høres figurene kjente ut er det fordi serien er basert på en rekke av de kjente figurene fra Charles Dickens-klassikeren «Oliver Twist».

Hovedrollen som Artful Dogder i den nye Disney-serien har Thomas Brodie-Sangster, for mange fortsatt gjenkjennelig fra rollen han hadde i «Love Actually» for 20 år siden. (JOHN PLATT)





Kampen mot nazistene

Denne vinteren er det endelig premiere på «Masters of the Air», den tredje miniserien om frigjøringen av Europa fra Hitler og nazistenes okkupasjon i 1944–45 som blant annet Steven Spielberg og Tom Hanks står bak.

26. januar kommer miniserien «Masters Of The Air» på Apple TV+, den tredje i serien fra Steven Spielberg og Tom Hanks om amerikanske soldaters erfaringer i kampen mot Hitler og nazistene i 1944-45. Serien er basert på flygernes egne beretninger. (Apple TV+)

20 år etter at deres «Band of Brothers» hevet terskelen for TV-drama med HBO-logo på, har duoen samarbeidet med Apple TV+ om realiseringen av denne tredje serien. I likhet med de to forløperne er også denne basert på beretningene fra amerikanske soldater som deltok i frigjøringen av Europa, og denne gang handler det om amerikanske bombeflygere på tokt.

Traileren lover dramatiske kamper mot tyske jagerfly, og med en prislapp på rundt 200 millioner dollar ligger dette an til å bli en av årets virkelig store, dramatiske opplevelser på flatskjermen. At sentrale roller spilles av Austin Butler («Elvis») og Barry Keoghan («The Batman»), som har rukket å bli filmstjerner siden de tok rollene som amerikanske piloter i The 100th Bombardment Group i denne krigsserien, vil bidra til at «Masters of the Air» får enda mer oppmerksomhet.

Fantasyserien «Avatar: The Last Airbender» er en ny stor TV-produksjon Netflix satser på skal fenge abonnenter på flere kontinenter i 2024. Gordon Cormier har rollen som Aang, en gutt med overnaturlige krefter i serien basert på en svært populær animasjonsserie fra 2000-tallet. (Netflix/ROBERT FALCONER/NETFLIX)

Ved inngangen på TV-året akter Netflix å gi de andre strømmerne konkurranse om abonnentene med TV-versjonen av «Avatar: The Last Airbender», en serie som er blant de dyreste Netflix har produsert. Rundt 160 millioner kroner skal det ha kostet å lage TV-drama av denne svært populære animasjonsserien fra 2000-tallet – en fantasyhistorie der en ung avatar må stoppe mektige krefter fra å ta landet hans – og samtidig bevise at han er kampen verdig. Serien kommer på Netflix i slutten av februar. Da har strømmegiganten allerede bydd oss på en ny dramaserie basert på virkelig historie, fra skaperne av de briljante «Narcos»-seriene.

Nytt kokain-drama fra Narcos-skaperne

I slutten av januar er det nemlig tid for «Griselda», serien om en beryktet narkokartell-leder og kokainsmugler fra Colombia som etablerte seg i Miami på 1970- og 1980-tallet.

Sofia Vergara spiller hovedrollen som Griselda Blanco, en nådeløs og mektig kokain-kingpin i Miami på 1970- og 80-tallet. «Griselda» er en ny serie fra «Narcos»-skaperne på Netflix. (Netflix/COURTESY OF NETFLIX)

Griselda Blanco var kjent som Den svarte enken og Kokain-dronningen av Miami og kan ha stått bak over 200 drap i kampen om kokainhandelen i USA inntil hun ble arrestert av DEA. Hovedpersonen spilles av Sofia Vergara («Modern Family»), som også er medprodusent på serien som slippes 25. januar.

NRK har så langt ikke avslørt premieredato for en annen kommende publikumsfavoritt i vinter, men vi er lovet at sesong to av den britiske krimserien «Vigil» skal komme tidlig i 2024. Sesong 1 var en ubåt-triller av en krim med over en halv million seere på NRK TV i 2021 og ble en global TV-hit for BBC.

De skotske etterforskerne Amy Silva (Suranne Jones) og kollega Kirsten Longacre (Rose Leslie, t.v.) havner i en ny dramatisk sak når de skal oppklare mystiske dødsfall på en skotsk militærbase. Det sender dem blant annet til Midtøsten. Serien skal komme tidlig i 2024, er siste beskjed fra NRK-hold. (BBC/BBC/NRK)

I sesong to er etterforsker Amy Silva (Suranne Jones) på jobb på landjorda igjen for å oppklare dødsfall på et militært anlegg i Skottland. Kritikeren i The Guardian mente at thrilleren ikke trenger en ubåt for å være briljant, ved seriens britiske premiere midt i desember.

Shogun og science fiction

Strømmetjenesten SkyShowtime vil også være med på TV-vinteren, og har annonsert premiere for sesong to av deres populære science fiction-satsing «Halo».

Sanctuary Han er supersoldat med menneskelige følelser, Master Chief i science fiction-serien «Halo». Pablo Schrieber spiller en av hovedrollene i den mørke, actionfylte serien basert på det svært populære spillet ved samme navn fra 2000-talllet. (SkyShowt/Adrienn Szabo/Paramount+)

Denne påkostede serien er løst basert på det enormt populære videospillet fra 2000-tallet, der supersoldaten Master Chief (Pablo Schreiber) må enten han vil det eller ei gå i spissen for kampen mot overmektige romvesener. Natascha McElhone spiller en tech-forsker med egen agenda. «Halo 2» lander på SkyShowtime den 9. februar.

I slutten av samme måned har Disney+ premiere på «Shogun», historien om sjømannen John Blackthorne som på 1600-tallet havner hos en japansk lord etter et skipbrudd. Serien er basert på en roman av James Clavell fra 1975, den samme som serien som NRK viste tidlig på 1980-tallet. Da spilte datidas TV-stjerne Richard Chamberlain hovedrollen som sjømannen som fikk et sjokkartet møte med japansk kultur og levesett.

Anna Sawai spiller en av hovedrollene i Disney+ sin nye versjon av «Shogun» - sp, lady Mariko, samurai og oversetter for den skipbrudne engelske sjømannen Blackthorne som blir landfast i et ukjent land. (Jordan Strauss/AP)

Dette ble skildret med et utpreget vestlig blikk, og hvor Toshiro Mifune hadde en mer klisjépreget rolle som lokal hersker og nådeløs krigfører. I 2023-utgaven venter en mer kontemporær skildring, med en lord Tanaga (Hiroyuki Sanada) og sjømannen Blackthorne (Cosmo Jarvis) i likeverdige roller. Det forhindrer ikke at gjesten langveisfra blir like ulykkelig forelska i lady Mariko, samurai og oversetter, som i 80-tallsversjonen av historien. «Shogun» starter på Disney+ 27. februar.

Leiemorderne herr og fru Smith

En forsinket premiere er det blitt det på den nye serien fra «Atlanta»-skaperen Donald Glover også, men 2. februar er han og Maya Erskine klare med «Mr and Mrs. Smith» på Amazon Prime Video.

Maya Erskine og Donald Glover er ekteparet Jane og John Smith, på oppdrag for et mystisk selskap i TV-versjonen av fimen med Brad Pitt og Angelina Jolie fra 2005. (David Lee/David Lee/Prime Video)

Her gjentar de rollene til Brad Pitt og Angelina Jolie i 2005-filmen med samme navn, men her er de to fremmede som får i oppdrag av et hemmelig selskap å spille ektepar på en undercover jobb. De har blant annet selskap av Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano og Parker Posey.

Politisk attentat i USA

Helt på tampen av vinteren har Apple TV+ et historisk drama å by på «Manhunt» er miniserien om hendelsene som fulgte drapet på president Abraham Lincoln i 1865. Attentatet rystet det nyforente USA etter borgerkrigen, skapte ny politisk uro og stoppet presidentens arbeid med å sikre frigitte slaver rettigheter og eiendom. Serien skildrer myndighetenes jakt på drapsmannen John Wilkes Booth, men forteller også om de politiske motivene som morderen og hans mektige bakmenn. Det er vanskelig å ikke trekke historiske tråder fra hendelsene i «Manhunt» og se paralleller til dagens politiske situasjon i landet.

President Abraham Lincoln (Hamish LInklater) i «Manhunt». Serien om attentatet er en god historisk leksjon om den politiske situasjonen i USA etter borgerkrigen. Serien starter på Apple TV+ 15. mars. (Apple TV+)

Det stilles store forventninger til den neste storsatsingen Netflix har lansert på denne siden av sommeren. Strømmegiganten står bak TV-versjonen av «3 Body Problem», en prisbelønt og massiv science fiction-trilogi fra kinesiske Liu Cixin. Historien strekker seg Maos kulturelle revolusjon på 1960-tallet til langt inn i framtida, der menneskeheten må bruke hundreår på forberede seg på en invasjon av en fremmed makt fra rommet.

John Bradley har en av de sentrale rollene «3 Body Problem», vårens store science fiction-serie på Netflix som blant annet «Game of Thrones»-skaperne David Benioff og D.B. Weiss står bak. Her er John Bradley i rollen som Samwell Tarly i deres «Game of Thrones». (HBO)

I TV-versjonen skal historien fortelles via flere tidslinjer, og serien er skapt av Alexander Woo og «Game of Thrones»-duoen David Benioff og D.B. Weiss. Denne kommer i slutten av mars, når vinter blir til vår.