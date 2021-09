Anmeldelse av «Vigil»: Drivende god ubåt-thriller

5

TV-DRAMA

«Vigil»

Premiere på NRK1 og NRK TV mandag 20. september

En atomubåt i den britiske marine kan ikke legge til havn bare fordi det dør noen om bord ute på tokt. Ubåten er del av de vestlige alliertes innsats for å overvåke russernes ubåttrafikk, og det kan rykke ved maktbalansen på havet om en britisk ubåt uforutsett må avbryte patruljeringen. Dermed må etterforskeren Amy Silva (Suranne Jones) pent bli med ut på tokt, selv om det vanskeliggjør arbeidet hennes på mer enn en måte.

Etterforsker Silva får hjelp av kollega Kirsten Longacre (Rose Leslie), som tar seg av politiarbeidet på land. (BBC/NRK)

Verken marinens ledelse på land eller om bord er særlig begeistret for at en etterforsker fra skotsk politi, en brysom sivilist i deres øyne, skal være med på patrulje i flere dager. Når hun snart finner ut at offiseren som er død ikke har gått bort av naturlige årsaker, blir hennes tilstedeværelse enda mer uønsket.

Kaptein Newsome (Paterson Joseph) er ikke spesielt begeistret over å ha politiet om bord på ubåten hans. Til venstre løytnant Docherty (Anjil Mohindra). (BBC/BBC/NRK)





Og fanget i en formidabel, men trang, farkost under vann, er heller ikke noe hun liker veldig godt. Jobben hennes er også mer krevende ettersom hun ikke kan kommunisere med ledelsen sin eller kollegaen inne på land, siden det kan røpe ubåtens posisjon for fiendtlige makter. Den eneste kommunikasjonen som kan finne sted, er kodede meldinger sendt til ubåten fra kollegaen og venn Kirsten Longacre (Rose Leslie fra «Game of Thrones»).

Etterforsker Silvas arbeid gjør henne snart upopulær om bord på HMS Vigil. (BBC/NRK)

Det viser seg snart at det er folk på land som ikke ønsker at dødsfallet på ubåten blir oppklart. Mer er det knapt mulig å si om handlingen, uten at viktig informasjon bli røpet og de spennende momentene blir ødelagt. Det som må være lov å nevne, er at drapsetterforskningen til politiduo Silva og Longacres standhaftige snusing i årsaken til dødsfallet, får flere mektige aktører på banen, deriblant britisk etterretning.





Her foregår det et spill med mange aktører, som gjør at Amy Silva ikke vet hvem hun kan stole på og om noen prøver å stoppe henne fra å finne svar. Det vet ikke seerne heller, men det som er en bonusopplevelse for fansen av britisk krim er at serien byr på flere skuespillere kjent fra andre gode serier. En av dem er Martin Compston, korrupsjonsjegeren fra «Line of Duty», en annen er Shaun Evans – her mer skjeggete enn vi er vant til å se ham i hans signaturrolle som den unge inspektør Morse. Han spiller offiseren Elliot Glover, som Amy Silva må støtte seg på nede i ubåten.

Shaun Evans, kjent for norske krimfans som den unge inspektør Morse, spiller offiseren som hjelper Amy Silva med politiarbeidet. (BBC/NRK)





At mye av handlingen foregår på en ubåt som ikke kan gå opp til overflaten av fare for å bli oppdaget, er fortellergrepet som gjør «Vigil» mer intens enn TV-krimserier flest. At episodene byr på effektive cliffhangere, er også med på å øke spenningen. Etter hvert får Amy Silva det travelt med å, ehem, komme til bunns i saken hun jobber med.

Etterforsker Silva akter å komme til bunns i saken hun har ansvaret for å løse i BBCs spennende ubåt-krimthriller. (BBC/NRK)

Å påstå at «Vigil» fornyer krimdramaet er å ta i, men serien bruker TV-krimgenrens klassiske elementer på beste måte. Den er en sindig og godt fortalt thriller som vet å holde på hemmelighetene og by på svar på de rette tidspunktene. Så er det også et a-lag av folk som står bak, og som tidligere har laget krim som «Broadchurch» og «Line of Duty». NRK har ikke hatt lov til å sende ut siste episode til anmelderne, ettersom den i skrivende stund ikke er vist på BBC, men det skjer ting til havs og på land som lover en heftig avslutning – som ankommer NRK1 og NRK TV mandag 27. september.

Anmeldelsen er basert på fem av seks episoder.

