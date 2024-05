Macron fastslår: Franske styrker i Ukraina kan ikke utelukkes

– Hvis russerne skulle få et gjennombrudd på frontlinjen, og det kom en forespørsel fra Ukraina, måtte vi stilt oss det spørsmålet.

Det sa den franske presidenten Emmanuel Macron om muligheten for franske styrker i Ukraina i et intervju med tidsskriftet The Economist torsdag.

Uttalelsen kom etter spørsmål om han sto ved sine tidligere uttalelser om at det kunne bli aktuelt å sette inn franske styrker på bakken i Ukraina, og om andre europeiske ledere er nødt til å ha en lignende holdning om Russland skal tilstrekkelig avskrekkes fra ytterligere fiendtligheter på europeisk jord.

Macron gjentok sitt tidligere uttalte budskap om at strategisk tvetydighet kun tjener et formål om man faktisk er villig til å ty til handling. Dette forklarte Macron med at deres troverdighet delvis hviler på å ikke gi full innsikt i hva de er villige eller ikke villige til å gjøre.

Han forklarte at det i 2022 innad i Nato var uaktuelt å sende stridsvogner, langdistanseraketter og fly, men at det nå er virkeligheten.

– Å dermed utelukke bakkestyrker er å ikke lære leksene fra de to siste årene, sa Macron.

– Jeg har ett klart strategisk mål: Russland kan ikke vinne i Ukraina.

Videre ønsker han en utvidet militærstrategisk diskusjon også med europeiske land utenfor EU, hvor Storbritannia og Norge nevnes spesifikt.

Fordømmer

Dmitrij Peskov, talsperson for Kreml, kalte fredag morgen Macrons utspill for «veldig viktige og farlige uttalelser», og mener uttalelsene føyer seg inn i en farlig trend, ifølge Washington Post.

Macron er ikke alene om å understreke støtten til Ukraina. Under et besøk i Kyiv fredag, sa den britiske utenriksministeren David Cameron at Ukraina kan forvente over tre milliarder pund i årlig militær støtte «så lenge det trengs», ifølge Reuters.

Videre så Cameron at britiske våpen og missiler gitt til Ukraina ikke trenger å begrenses til angrep på russiskokkuperte territorier i Ukraina, og at det var opp til myndighetene i Kyiv om våpnene skal brukes til å angripe mål innenfor russernes grenser.

– Ukraina har rett til det. Akkurat som russerne angriper innad i Ukraina, så kan man forstå hvordan ukrainerne har et behov for å forsvare seg, sa Cameron.

Kremls talsperson, Peskov, kalte Camerons utspill «enda et farlig utspill», ifølge Washington Post.

– Dette er en direkte eskalasjon av spenningen rundt konflikten i Ukraina som muligens truer europeisk sikkerhet og hele den europeiske sikkerhetsstrukturen, sa Peskov.

USA er blant landene som tidligere har vært bekymret for bruk av langdistansemissiler innad i Russland, ifølge AP.

Det ble nylig kjent at USA i hemmelighet har levert ATACMS til Ukraina, ifølge New York Times. Missilene ble blant annet brukt til å angripe mål på Krim-halvøya.

Støtte fra Baltikum

Første gang Macron uttalte seg om muligheten til å sette inn styrker i Ukraina, var i februar. De ble den gang avvist av blant andre den tyske kansleren Olaf Scholz.

– Det vil ikke bli noen bakkestyrker eller soldater på ukrainsk jord sendt dit av verken europeiske stater eller Nato-stater, sa Scholz.

Macron fikk derimot støtte fra Litauens utenriksminister, Gabrielius Landsbergis.

France Lithuania Frankrikes president Emmanuel Macron og Litauens president Gitanas Nauseda er enige om at europeiske bakkestyrker i Ukraina ikke kan utelukkes uten videre. (Michel Euler/AP)

Landsbergis sa at ingen muligheter bør avfeies uten videre, og at å trekke masse røde linjer bare er til nytte for Putin, ifølge det litauiske nyhetsbyrået LRT.

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan Landsbergis mener Europa mangler tilstrekkelig politisk vilje til å hjelpe Ukraina.

– Vi mangler ikke evne, vi mangler politisk vilje og den hast vi trenger for å støtte Ukraina, men også for å vedlikeholde vår kollektive sikkerhet. Russland, derimot, har viljen til å ødelegge Ukraina og reetablere det russiske imperiet. Når skal vi begynne å bruke vår evne til å motvirke dette?, har Landsbergis tidligere skrevet på X, tidligere Twitter.

