Storseriene som er basert på virkeligheten

Det har kommet rundt 50 av disse seriene bare de siste par årene, viser en kjapp opptelling på strømmetjenestene. Og da er ikke horden av britiske true crime-serier medregnet – og ikke filmene i denne sjangeren heller. Dramaserier som er inspirert av eller basert på kjente personers liv og kjente hendelser er veldig populær underholdning, og TV-skaperne finner stadig nye historier og folk å lage serier av – og de går tydeligvis stadig kortere tilbake i historien for inspirasjon.

NRKs storsatsing «Makta» handler om norsk politikk fra fem tiår tilbake. Dermed har Gro Harlem Brundtland fått noe til felles med dronning Elisabeth, Pamela Anderson og Pablo Escobar, bare for nevne noen av de berømte og beryktede personer som har blitt gjenfortalt i virkelighetsbasert fiksjon. Dette er gjerne serier som har skapt etisk debatt og fått historikere til å rope varsku om historieforfalskning, og betimelige advarsler om hva TV-vennlige versjoner av virkeligheten kan gjøre med historieforståelsen vår. Dramaserier basert på virkeligheten er tross alt fiksjon, og noen tar seg for tabloide grep og for store kunstneriske friheter.

Kritikk og debatt om at de lager forenklede versjoner av virkelighet og bidrar til historieforfalskning stopper i TV-bransjen verden over fra å fortsette å lage populær virkelighetsbasert underholdning. Mye av den er vellaget drama også, som griper og underholder nettopp fordi de er virkelighetsbasert.

Dessuten har «The Crown» denne sjangeren høyere status. De siste årene har også NRKs «Lykkeland» og «22. juli» vist at vanskelige, sårbare og store temaer kan formidles seriøst, grundig og sterkt i form av virkelighetsbasert drama.

I januar slipper Apple TV+ «Masters of the Air», den neste serien i Steven Spielberg og Tom Hanks trilogi av virkelighetsbaserte historier fra 2. verdenskrig. Denne serien er basert på boka til en amerikansk bombeflypilot.

Her hjemme satser Viaplay bredt og trygt med «Harald og Sonja», og historien om paret som måtte kjempe mot storting og regjering for å bli anerkjent som kjærester på slutten av 60-tallet. NRK har sesong tre av «Lykkeland» på gang, muligens i 2024, og serien om Leonard Cohen og Marianne Ihlens forhold i «So Long, Marianne».

Så lenge et stort publikum finner seriene interessante, vil TV-bransjen fortsette å lage dem. Her er noen av de beste i genren virkelighetsbaserte serier.





The Crown, Netflix

«The Crown» er den virkelighetsbaserte serien som har gitt denne genren virkelighetsbasert drama bedre rykte. Prinsesse Dianas (Elizabeth Debicki) dramatiske skjebne har fokus i siste del av Netflix-serien som kommer 16. november. (Netflix)

Serieskaper Peter Morgans versjon av dronning Elisabeths 70 år som regent kommer til ende i år. Sjette og siste sesong av serien er delt i to. I første del som slippes 16. november er historien om Windsor-familien kommet til slutten av 1990-tallet og handler blant annet om prinsesse Dianas dødsulykke. Andre del kommer 14. desember, og skildrer blant annet tidlig 2000-tall og det unge studentparet William og Kate Middleton.

Makta, NRK

Striden i Ap-ledelsen og Gro Harlem Brundtlands rakett-karriere på 70- og 80-tallet er temaet i «Makta». Her skåler Reiulf Steen (Jan Gunnar Røise), Gro Harlem Brundtland (Kathrine Thorborg Johansen) og Odvar Nordli (Anders Baasmo) i den nye virkelighetsbaserte dramaserien fra NRK, Motlys og Novemberfilm. (Motlys/Novemberfilm/NRK)

Serien om Gro Harlem Brundtlands vei til makten i Ap og Norge på slutten av 1970-tallet benytter seg av originale fortellergrep for å understreke at «Makta» er serieskapernes fortolkning og versjon av den virkelige historien, basert på «sannhet, løgn og dårlig hukommelse». Det hever bare seriens underholdningsverdi. Hendelsene fra denne tidsperioden i Ap og Norge byr på dramatikk og komedie som gjør historien verdt å gjenfortelle – og få med seg. De seks første episodene av serien starter på NRK den 29. oktober, og handler om årene 1975 til 1981, de seks neste på NRK i januar.

Chernobyl, HBO Max

Svenske Johan Renck - en gang kjent som artisten Stakka Bo - er regissøren bak den kritikerroste serien om atomulykken på Tsjernobyl-anlegget i 1986. (HBO)

I 2019 bød HBO på «Chernobyl», serien som dramatiserte atomulykken i Ukraina i 1986 så levende og effektivt at av jod-tabletter i Norge ble fordoblet da den kom på HBOs strømmetjeneste den sommeren. Jared Harris, Stellan Skarsgaard og Emily Watson har de sentrale rollene i serien, dels basert på Svetlana Aleksijevitsj sin bok «Voices from Chernobyl», som mottok Nobelprisen i litteratur i 2015.

Narcos, Netflix

«Narcos» hadde premiere på Netflix i 2015, og viste at virkelighetsbaserte dramaserier om narkobaronene i sør-amerikanske land - som Pablo Escobar (Wagner Moura) i Colombia - kan være minst like spennende, sjokkerende og underholdende som de oppdiktede. Fordi de er basert på virkeligheten. (Juan Pablo Gutierrez/Netflix)

Serien om de fryktede narkobaronene som Pablo Escobar (Wagner Moura), og amerikanske myndigheters jakt på dem er godt laget, spennende, engasjerende og sjokkerende. Oppfølgerne «Narcos: Mexico» og «El Chapo» er også knallgode, også de basert på de sanne historiene om narkokartellenes ledere, deres framvekst og fall. Hvis du synes du drar kjensel på Pedro Pascal i «The Last of Us», kan det være fra rollen hans som Javier Peña, den amerikanske politimannen som jaktet på Escobar og kollegaene hans på 70- og 80-tallet.

Lykkeland, NRK

Høyre-ordfører Arne Rettedal (Geir Vegar Hoel) i Stavanger, og hans rolle for å sikre Stavanger rollen som Norges oljeby fortelles i NRKs virkelighetsbaserte storsatsing «Lykkeland». Her i selskap med hovedkarakter Anna Hellevik (Anna Regine Ellingsæter). (NRK)

Sesong to av NRK og Maipos vellykkede serie om det norske oljeeventyret avsluttet med en skildring av Alexander Kielland-ulykken i 1980. Serien byr på fiktive karakterer og personer fra virkeligheten, og er en velprodusert, saklig og interessant historie basert på Norges vei inn i oljerikdommen. Den tredje sesongen skal handle om årene fra 1987 til 1990. Premieredato for neste sesong er ikke kjent.

The Offer, SkyShowtime

Episode 102 Robert Evans (Matthew Goode) var en av de siste store filmmogulene i Hollywood, i følge «The Offer» hadde han en viktig rolle i arbeidet med å få realisert Francis Ford Coppolas «Gudfaren». (Nicole Wilder/PARAMOUNT+)

Da «Gudfaren» hadde premiere i 1972 var det virkelig mot alle odds, ifølge serien om hvordan Francis Ford Coppolas filmklassiker ble til. Det var mye takket være Albert Ruddy, en manusforfatter for TV som kom seg inn i filmbransjen via filmmogul og Paramount Pictures-sjef Robert Evans. Ruddy mente Mario Puzos suksessroman «Gudfaren» kunne bli en bra film. Det var få enige i – inkludert mafiaen. Ruddy måtte takle den ene vanskelige typen etter den andre – Evans og Puzo, Marlon Brando, Al Pacino, Francis Ford Coppola, mafiaboss Joe Colombo, med flere - men ga aldri opp. Serien er mottatt som noe av en røverhistorie, basert på Albert Ruddys egen versjon av virkeligheten, men som TV-serie er dette veldig moro.

We Own this City, HBO Max

En av de beste seriene fra 2022 kom fra «The Wire»-skaper David Simon og forfatter George Pelecanos: Historien om en vanlig politi som ble byens mest korrupte i blå. Jon Bernthal har hovedrollen som sersjant Wayne Jenkins. (HBO MAX)

Tidlig på 2000-tallet begynte betjent Wayne Jenkins (John Bernthal) å patruljere i Baltimores gater, en ambisiøs politi som snart skulle bli lederskikkelsen for korrupte politifolk i byen. Grådigheten gjorde at de til slutt ble avslørt og tatt, men i tillegg til å være et engasjerende politidrama byr serien også på et kritisk blikk på amerikanske myndigheters krig mot narkotika og svikt i landets offentlige systemer. Serien er basert på krimjournalist Justin Fentons bok, og at den gir «The Wire»-vibber har alt å gjøre med at David Simon og George Pelecanos står bak.

Mindhunter, Netflix

På 1970-tallet begynte to FBI-etterforskere å benytte psykologi, antropologi og sosiologi i etterforskningen av seriemordere, og ble de første til å ta i bruk profilering som metode. Serien som dramatiserer historien til denne duoen er så grundig at den repeterer forhørene som fant sted av kjente og ukjente seriemordere ord for ord. En sjeldent gripende krim.

FBI-agentene Holden Ford (Jonathan Groff) og Bill Tench (Holt McCallany) var de første etterforskerne som benyttet psykologisk analyse og profilering som metode, som skildret i denne serien som blant annet ble regissert av David Fincher. (Courtesy of Netflix/Courtesy of Netflix)

Love & Death, HBO Max

Elisabeth Olsen har hovedrollen som Candy Montgomery, den amerikanske husmoren involvert i drapet på en venninne i 1980. (HBO Max)

Historien om husmoren Candy Montgomery rystet USA i 1980, en drapssak med påfølgende rettssak i en småby i Texas, som er bakgrunnen for denne serien med Elisabeth Olsen. Den samme historien er også fortalt i serien «Candy» på Disney+, der Jessica Biel spiller den drapstiltalte kvinnen, som hadde en utroskapaffære med den drepte Betty Gores ektemann. «Love & Death» utmerker seg med en veldig god Elisabeth Olsen i hovedrollen, og Jesse Plemons som Allan Gore.

The Highwaymen, Netflix

De to aldrende Texas Rangersene Maney Gault og Frank Hamer, spilt av Woody Harrelson og Kevin Costner fikk ansvar for å jakte ned og stoppe Bonnie og Clyde. Serien er basert på historien deres som pågikk noen blodige måneder i 1934. (Merrick Morton/Netflix/Merrick Morton/Netflix)

Dette er den sanne historien om to veteraner fra Texas Rangers som ledet jakten på Bonnie and Clyde i 1934. De er to barske lovens håndhevere, Maney Gault og Frank Hamer, spilt av Woody Harrelson og Kevin Costner. Bare det gjør den ikke altfor påkostede serien severdig i seg selv, men den byr også på en tøff og brutal fortelling – en kontrast til den romantiserte versjonen av det beryktede forbryterparet som sto for en drapsbølge i Midtvesten i noen måneder før de ble skutt og drept.

22. juli, NRK TV

«22. juli», den sterkeste norske dramaserien som er laget. Historien følger blant annet Anine (Alexandra Gjerpen) og Harald (Marius Lien) dekker terroren som journalist i Aftenposten. (Artwork Sthlm Creators AB v/ Marcel Bandicksson/NRK)

Serien fra Sara Johnsen og Pål Sletaune handler om tida før og etter terrorangrepet, og er den sterkeste formidlinga av et mørkt kapittel norsk virkelighet i nær historie. Serien skildrer ikke virkelige personer, men handler om folk som var på jobb under og etter 22. juli-angrepet, og viser manglene og svakhetene i offentlige virksomheter på mange felt - sykehus, politi, psykiatri, omsorgsvesen og skoleverk. Under researchen ble serieskaperne nedrent av ansatte i offentlig virksomhet som ropte varsku om konsekvenser av politikernes stadige kutt.

Pam and Tommy, Disney+

«Pam & Tommy» forteller historien om hvordan Pamela Anderson og Tommy Lee ble dratt ned i mediemarerittet etter at en videotape hvor de filmet seg selv ha sex kom på avveie. Lily James (bildet) gjør en fantastisk rolle som 90-tallsikonet Pamela Anderson. (Erin Simkin/Hulu/Disney+/ HULU)

Dramaserien om da sexteipen til Pamela Lee Anderson og Tommy Lee havnet på avveie, handler om mye mer enn sex, løgn og videoteip, skrev Dagsavisens anmelder da serien hadde premiere i 2022. Serien som er effektiv tidsbilde av 1990-tallet i positiv og negativ forstand, skildrer en tid med gubbe-hegemoni og guttementalitet med nedlatende kvinnesyn i media og en kynisk underholdningsbransje. Seth Rogen spiller en hevnlysten snekker, han som rappet sexteipen og fikk den lagt ut det nymotens World Wide Web i 1996. Serien er basert på en Rolling Stone-artikkel om saken.

The Playlist, Netflix

«The Playlist» forteller historien om den svenske Spotify-gründeren Daniel Ek (Edvin Endre t.v.) som ville lage verdens beste, legale strømmetjeneste for musikk. (Netflix/COURTESY OF NETFLIX)

Det handler mer om menneskelig natur enn om koder og algoritmer i Per Olav Sørensens serie om hvordan Spotify ble til. Derfor er historien hans om det idealistiske datageniet Daniel Ek og den uredde investoren Martin Lorentzon levende og underholdende. Serien er også morsom fordi den skildrer tida tidlig på 2000-tallet, da musikkbransjen begynte å merke omfanget av ulovlig distribusjon av musikk på nettet. Inspirert av boka «Spotify Untold», av Sven Carlsson og Jonas Leijonhufvud.

Julia, HBO Max

Julia Childs elsket fransk cuisine, og sto for det første matprogrammet på fjernsyn da hun ble kokk på en lokal amerikansk TV-kanal i 1963. «Julia» er dramaversjonen av hvordan det første fjernsynskjøkkenet ble til. (HBO Max)

«Julia» er et godmodig periodedrama fullt av TV-nostalgi om fjernsynets aller første TV-kokk. Julia Childs innså at TV var mediet som kunne spre matglede og kunnskap til det amerikanske folk, spesielt den franske gastronomien hun var begeistret for – og ga ikke opp kampen mot nedlatende mannlige TV-sjefer før hun fikk «The French Chef» på lufta. Resten er fjernsynskjøkken-historie. Bak serien står Daniel Goldfarb, som tidligere har laget periodedramakomedien «Marvelous Mrs. Maisel). Julia Childs spilles av Sarah Lancashire, mannen hennes av David Hyde Pierce (Niles i «Frasier»).

«Black Bird», Apple TV+

Jimmy Keene (Taron Egerton) sa ja til å hjelpe FBI med å få seriemorderen Larry Hall (Paul Walter Hauser) til å avsløre hvor ofrene hans var begravet, for å slippe sin egen fengselsstraff. Historien er skildret i den mørke true crime-serien «Black Bird». (Apple TV+)

James Keene satt inne for våpen- og narkotikahandel da han fikk tilbud av FBI om å gå undercover for å bli en fri mann. Keene sa ja til å bli plassert på cella til den mistenkte seriemorderen Larry Hall, for å få ham til å røpe hvor ofrene hans var begravet. Serien byr også på tilbakeblikk på karakterenes liv og etterforskningen av Halls ugjerninger, og en mørk og intens skildring av Keenes liv på cella med Hall. Mørk og intens true crime, med manus av krimforfatter Dennis Lehane, basert på James Keenes egen bok.

The Good Mothers, Disney+

Mafiadrama basert på virkelige hendelser: «The Good Mothers» handler om tre modige kvinner i Calabria som samarbeidet med politiet for å stoppe mafia-organisasjonen 'Ndrangheta. (Disney+)

Sterkt italiensk drama om en kvinnene som lot seg overtale av en kvinnelig mafia-etterforsker til å samarbeide med politiet i etterforskningen av mafiamennene deres i Calabria på 2010-tallet. En av dem er bare ungjenta, datteren til en Lea Garofalo som forsvant etter å ha vitnet mot mannen i 2009. Den kvinnelige statsadvokaten Anna Colace så at dette var kvinner som levde farlig under mafiamennenes brutale grep, og som kanskje kunne overtales til å avsløre de kriminelle familiene. Den ti år gamle historien er en realistisk, mørk og brutal thrilleraktig fortelling, basert på boka til den britiske journalisten Alex Perry.

American Crime. The People vs. O.J. Simpson. Disney+

John Travolta spiller O. J. Simpsons advokat Robert Shapiro under rettssaken mot den tidligere fotball- og filmstjernen. (Disney+)

Serien om 1990-tallets mest omtalte rettssak er en syk og fascinerende historie og godt laget TV-drama. Den skildrer de sentrale mennesker og institusjoner som var involvert i rettssaken der O.J. Simpson (Cuba Gooding Jr.) sto tiltalt for drapene på ekskona Nicole og kjæresten hennes, og det vanvittige sirkuset den utartet seg til. Dette er ti episoder samfunnsfag og samtidshistorie om USA, som også makter å være en talende kommentar om dagens amerikanske tilstand. Basert på Jeffrey Toobins bok «The Run of His Life: the People v .O.J. Simpsons».

A Very English Scandal, Britbox

A VERY ENGLISH SCANDAL - MINI-SERIES Ben Wishaw og Hugh Grant i «A Very English Scandal». (Sophie Mutevelian/Sophie Mutevelian/BBC/Blueprint Television Ltd/Courtesy of Sony Pictures Television)

Det utrolige ved denne historien om en britisk politiker og elskeren som han forsøkte å ta livet av – er at den er helt sann. Hugh Grant gjør også en av sine beste roller som politikeren og partilederen Jeremy Thorpe, hans forsmådde unge elsker Norman Scott av Ben Whishaw. Han bestemte seg for å drepe elskeren sin for å få slutt på forholdet på 1970-tallet, da homoseksualitet var forbudt ved lov i Storbritannia. Thorpes uttalelse om å ta livet av Scott ikke var stort verre enn å skyte en syk bikkje, vakte også litt oppsikt i 1978. Serien fra 2018 er en klassiker i sjangeren «basert på en sann historie».

Under The Banner of Heaven, Disney+

Etterforskerne Bill Taba (Gil Birmingham) og Jeb Pyre (Andrew Garfield) får et drap i hendene, som fører dem rett inn i det religiøse samfunnet Pyre er del av. (Michelle Faye)

Amerikansk true crime om etterforskningen av et drap i et mormonersamfunn i 1984, med en etterforsker som er mormoner selv i hovedrollen. Andrew Garfield spiller politimannen Jeb Pyre, som fikk merke religiøs fundamentalisme på kroppen selv når han trosser sine egne menighetsledere for å komme til bunns i mordsaken. Basert på en bok av Jon Krakauer.

Gaslit, Viaplay

Julia Roberts og Sean Penn som ekteparet Martha og John Mitchell i «Gaslit». som byr på en historie som inneholder politisk drama og personlig tragedie. (NTB kultur)

Martha Mitchell var en frittalende sosietets-skikkelse i Washington som likte å være i rampelyset. Hun skulle markere som kritiker av president Nixon under Watergate-skandalen. Det vakte oppsikt, all den tid hun var gift med Nixons valgkampleder John N. Mitchell. Dette er en av de mindre kjente historiene fra Watergate-perioden, men den er like fullt en sterk historie med Julia Roberts og Sean Penn i hovedrollene. Serien er basert på en podkast.