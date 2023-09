Her strømmer det på med gode serier – dette ser vi frem til i høst

Seriene som skal hjelpe oss til å få høsten til å gå har begynt å vise seg allerede, og mer skal det bli. En ny «Fargo» på Disney og sesong 2 av «Loki» fra Marvel. NRK har framskyndet sesongpremieren på «Babylon Berlin» til 21. september, TV 2 Play byr på amerikansk navajo noir-krim i «Dark Winds», mens Amazon Prime har fått laget en hel TV-serie av Brangelina-filmen «Mr. and Mrs. Smith».

Strømmetjenestene har mye spennende å by på, selv om den amerikanske bransjen nærmest har stått stille på grunn av streik helt siden mai. Men «True Detective» med Jodie Foster i hovedrollen er utsatt av HBO Max til januar. Ventetida kan brukes til å se disse seriene:

Justified: City Primeval, Disney+

Timothy Olyphant gjentar rollen som den sjarmerende og tøffe US Marshal Raylan Givens i «Justified: City Primeval». Her i selskap med kollegaene Norbert Bryl (Norbert Leo Butz), Wendell Robinson (Victor Williams) og Maureen Downey (Marin Ireland). (Chuck Hodes)

US Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant) takket for seg på TV, like før strømmetjenestene kuppet seervanene våre. Nå er han tilbake for å hevde sin plass. I «Justified» den ble Stetson-kledde lovmannen sendt fra Miami til hjembygda i Kentucky. I den nye serien overføres han til Detroit for å nedkjempe en bad guy kalt The Oklahoma Wildman. Det var de kyniske skurketypene som gjorde «Justified» til stor underholdning. Forhåpentligvis er villmannen fra Oklahoma også verdt å minnes, selv om han vanskelig kan matche typer som Boyd Crowder (Walton Goggins) og Mags Bennett (Margo Martindale). Alle episoder kommer onsdag 6. september.

Poker Face, Skyshowtime

Natasha Lyonne har hovedrollen som Charlie, en Columbo-aktig snushane og amatøretterforsker i serien skapt av Rian Johnson («Knives Out», «Glass Onion», «The Last Jedi»). Serien er en moderne og svært underholdende detektime-serie. (Peacock/Phillip Caruso/Peacock)

En av årets mest omtalte serier er denne, en moderne, tøff detektime! «Poker Face» handler om Charlie, kasino-kelner og snushane med suveren evne til å lese folk – som hun visstnok bruker til å løse krimsaker. Å spille poker tør hun ikke lenger, siden hun er bedre ved bordet enn kasino-sjefer liker. Serien er skrevet av Rian Johnson, han bak megasuksessen «Knives Out» på Netflix. Den karismatiske og gutsy Natasha Lyonne har hovedrollen. Adrien Brody er kasinoboss, og det dukker opp kjente navn i hver episode: Nick Nolte, John Ratzenberger (postmann Cliff fra «Cheers»), Joseph Gordon-Levitt og Chloë Sevigny, blant annet. Den gutsy og karismatiske Natasha Lyonne («Russian Doll», Netflix) har hovedrollen. Ankommer SkyShowtime den 15. september.

Makta, NRK TV

Fra NRKs dramaserie «Makta», om Arbeiderpartiet på 1970-tallet: Her Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland og Jan Gunnar Røise som Reiulf Steen. (Erika Hebbert/NRK)

Den norske serien det er knyttet størst forventninger til i høst er beretningen om hvordan legen Gro Harlem Brundtland kom til makten i Ap og, forhåpentligvis fortalt så friskt og uærbødig at det kan få noen hver til å snakke sammen på flere steder enn i partikontorene på Youngstorget. Forhåndsomtalen lover ett pønka og litt alternativ blikk på historien, der 1970-tallspolitikerne beveger seg i et 2020-talls Oslo. Men er Haakon Lie med? Trygve Bratteli? Werna og Einar Gerhardsen? Hvor pønka det går an å framstille Odvar Nordli og Reiulf Steen, det får vi se når serien begynner på NRK den 29. oktober.

Gen V, Amazon Prime Video

Gen V «Gen V» handler om ungdom som må håndtere superkreftene de har fått fra stoffet Compound V. Den neste generasjon superhelter er forhåpentligvis bedre selvbilder og mentale helse enn det Homeland, A-Train og The Deep har vist seg å ha. Det får vi se 29. september. (Brooke Palmer/Brooke Palmer/Prime Video)

«The Boys» har vært en beksvart og treffsikker satire over vår tid i tre sesonger. Nå har de livsfarlige og moralsk forkastelige superheltene fått selskap av «Gen V». Avleggeren handler om elever på en superheltskole, der de får opplæring i kreftene gitt dem av stoffet Compound V. Skolegangen skal gjøre dem mer skikket til heltegjerninger enn forgjengerne Homelander, A-train og gjengen har vist seg å være. Superraske A-Train, en uvøren Lynet på super-dop, stikker visst innom også innom en tur. Er på nett fra 29. september.

Our Flag Means Death, HBO Max

Taika Waititi og Rhys Darby er sjørøvere av høyst forskjellig kaliber i «Our Flag Means Death», to tredeler komedie og resten en overraskende mannlig romanse. (Aaron Epstein)

De var morsomme i denne sjørøverkomedien i fjor, den ubrukelige aristokraten og ferske piraten Stede Bonnet (Darby) og hans atskillig mer nådeløse partner og gode venn kaptein Blackbeard (Taika Waititi). Den newzealandske duoen får gjort mye morsomt ut av kjent sjørøver-problematikk, men årsaken til oppmerksomheten serien fikk i fjor, var den overraskende romansen som oppstår mellom de to piratene oppe i all komedien – et forhold like sobert og søtt skildret som i et romantisk periode-drama (nesten). Kommer 5. oktober.

The Crown, sesong 6, Netflix

Siste sesong av «The Crown» kommer på Netflix i høst, og skal gi den unge generasjonen kongelige mer fokus - blant annet skildre møtet mellom prins William og Kate Middleton i 2001. (Justin Downing/Netflix/NTB kultur)

Med ny regent i Buckingham Palace kan sjette og siste sesong av «The Crown» framstå som rene epilogen og et vemodig tilbakeblikk på en æra som er over. Underveis har det vært lett å glemme at serien er fiksjon, ikke en historisk dokumentar, for så nærgående som dette har ikke dronning Elisabeth og den privilegerte Windsor-familiens indre liv vært skildret før. Påminnelsene fra Netflix om at dette er drama har ikke hjulpet stort, det er fort gjort å ta serieskaper Peter Morgans historie om dette kongehus helt bokstavelig. Siste kapittel skal handle en del om den oppvoksende slekt om Kate og prins William, men også skildre prinsesse Dianas død i august 1997.

The Changeling, Apple TV+

Den søte musikken som oppstår når Apollo møter Emma varer ikke lenge i «The Changeling», en dempet og guffen fantasyhorror på Apple TV+ med glimrende skuespillere i hovedrollene. (Apple TV+)

LaKeith Stanfield («Atlanta») er aktuell på flere fronter denne høsten, og han er god i det meste. Her spiller han Apollo, en New York-fyr med litt trøblete fortid som lever av å handle i sjeldne bøker. En dag treffer han Emma, og alt ser bra ut til noe dramatisk skjer med dem, for i dette New York skjuler det seg mørke, fæle krefter som ikke vil Apollo vel. «The Changeling» kalles en fabel for voksne, og en horror-fantasy i storbyen, og det Apollo møter alskens utfordringer med en Bronx-type tilbakelente stil er bare med på gjøre alt skumlere. De er merkelig opptatt av Norge og nordmenn her også. På Apple TV+ fra 8. september.

Bosch: Legacy, Amazon Prime

Harry Bosch (Titus Welliver) sammen med LA PD-betjent Reina Vasquez (Denise G. Sanchez) ute i felten i sesong to av «Bosch: Legacy». (Warrick Page/Warrick Page/Amazon Freevee)

Første sesong av «Bosch: Legacy» hadde en finale det er lov å bli noe amperert av, men Amazon Prime sørget heldigvis for at historien fortsetter. I oktober er fortsettelsen i gang, historien om eks-politi Harry Bosch og hans nye karriere som privatetterforsker. At hans nye liv ikke skiller seg veldig fra det gamle, er i denne sammenhengen bare positivt. Mange karakterer fra gamle «Bosch» er med også, blant dem ekspartner Jerry Edgar, og Harrys datter er blitt en tøff politi på egne bein. Harry Bosch-universet er fortsatt utmerket hardkokt paperback-krim i TV-versjon. Premiere 20. oktober.

30 Coins, HBO Max

En tidligere eksorsist er det eneste hinder for demonene som ønsker å få tak i de 30 sølvmyntene Judas fikk i hende. Kampen mot de mørke kreftene pågår i en liten spansk landsby, der ingen gammel kone er trygg for besettende demoner. Eks-fader Vergara kamp mot overmakten er like underholdende som hårreisende skummel. (HBO Max)

Spansk bibelsk horror er sjelden vare selv fra HBO, og denne serien var så hårreisende uhyggelig ved ankomst i 2020 – og populær – at den har fått en fortsettelse. Tittelen spiller på de 30 sølvmyntene Judas fikk for å svikte Jesus, og som mørke krefter i vår tid vil ha tak i. Eneste hinder i veien for at demonene får tak i dem er eks-eksorsist og fallen fader Vergara. Det tok ikke lang tid i sesong 1 før han erfarte at å vifte med krusifikser ikke holdt mot denne ondskapen. I høstens bibelske batalje mellom mennesker og demoner er også Paul Giamatti med, visstnok som en så ond skapning at selv djevelen frykter ham. Veien til fortapelse begynner i oktober.

Frasier, SkyShowtime

Det tok Kelsey Grammar veldig mange år før han fikk napp på ideen om å lage mer komedie av Frasier Crane. Strømmetjenestenes framvekst sørget at han endelig fikk napp, og nye «Frasier» kunne realiseres. Kommer på SkyShowtime i høst. (NTB kultur)

Han er tilbake i bygningen, konstaterer kjenningsmelodien til nye «Frasier», stadig med Kelsey Grammer i signatur-rollen sin. De fleste andre fra komiserien er dessverre fraværende, når Frasier Crane har vendt hjem til Boston og har fått nye venner og kolleger. Dermed er Niles Crane og Daphne Moon heller ikke med, dessverre, men deres fravær skal nok fylles av en nå voksen nevø, David. «Frasier» er stadig den mestvinnende komiserien i antall Emmy-priser, så det er lov å ha høye forventninger. I oktober får vi vite om dette var en god idé.

