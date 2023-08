Nå kommer Frasier Crane tilbake!

Nye «Frasier» har fortsatt Kelsey Grammer i hovedrollen, men det er mye som er annerledes når Frasier Crane dukker opp på skjermen igjen nesten 20 år etter at han og den svært populære og prisbehengte komedien situasjonskomedien takket for seg i 2004.

Frasier Crane gjør omeback i den nye «Frasier», men det er lite som tyder på at mange av de kjente ansiktene fra den populære serien fra 1990- og 2000-tallet er med når Kelsey Grammer gjentar signaturrollen sin. Premieren blir på strømmetjenesten SkyShowtime denne høsten. (Viaplay)

Når nye «Frasier» presenterer seg for publikum på strømmetjenesten SkyShowtime her hjemme i høst, nærmer det seg også 40-årsjubileum for denne TV-karakteren.

Frasier Crane dukket for første gang opp ved en bardisk i Boston i 1984, i sesong tre av komiserien «Cheers». Kelsey Grammer var tiltenkt rollen som kjæresten til Diane Chambers (Shelley Long) i seks episoder, men ble så populær at han ble fast del av ensemblet. Da Cheers stengte i 1993 fikk Frasier Crane sin egen serie, han har forlatt Boston for hjembyen Seattle der han etablerer seg en pen leilighet med sin gamle far, fysioterapeut Daphne Moon og broren Niles Crane.

[ Sjekk vår oversikt over de beste seriene på Netflix ]

«Frasier» skulle ta del i det som var gullalderen for amerikanske situasjonskomedier, i selskap med suksessene «Seinfeld» og «Venner for livet». Det var «Venner for livet»-skuespillerne som ble de største stjernene i disse årene, men «Frasier» er fortsatt den mest Emmy-belønte situasjonskomedien i TV-historien, med 37 priser i alt.

«Frasier» ble den mest populære spin off-serien da psykiateren Frasier Crane forlot baren Cheers i Boston for et nytt og bedre liv i hjembyen Seattle. Serien vant 37 Emmy-priser fra 1993 til 2004. og er stadig den mestvinnende situasjonskomedien i antall Emmy-er. (NTB/NTB kultur)

Serien ble kansellert etter 11 sesonger i 2004, da TV-selskapet NBC fant produksjonskostnadene på 5,2 millioner dollar per episode ble i overkant for en serie som hadde dalende seertall.

[ Se en bra serie på NRK TV ]

Da serien takket for seg tjente Kelsey Grammer selv 1,6 millioner dollar per episode, og selv om han foreslo lønnskutt bestemte NBC at tida var over for «Frasier». Med det var også storhetstida over for den tradisjonelle situasjonskomedien på lineær-TV.

Hovedpersonen selv har imidlertid aldri gitt opp ambisjonen om å spille signaturkarakteren sin igjen, og fikk til sist napp hos CBS Studios tidlig i 2021 for sitt neste «Frasier»-prosjekt.

I siste episode av den opprinnelige «Frasier» forlot den populære radiopsykiateren venner og familie til fordel for en ny tilværelse i Chicago. I den nye serien er Frasier Crane tilbake i Boston, der han ifølge pressemeldingen fra CBS Studios skal «takle nye utfordringer, nye relasjoner og få en gammel drøm eller to å strekke seg etter».

De kjente ansiktene mangler

Serien skal ha premiere med to episoder på den amerikanske strømmetjenesten Paramount+ den 12. oktober, og skal ifølge engelske medier ha premiere på våre breddegrader den 13. oktober. SkyShowtime her hjemme har enn så lenge ikke bekreftet norsk premieredato.

Verken Daphne Moon (Jane Leeveas) eller Niles Crane (David Hyde Pierce) er med i den nye utgaven av «Frasier». Men sønnen deres David er visstnok med. Her er skuespillerne under innspillingen av siste episode av serien i mars 2004. (REED SAXON/AP)

Sesong en av «Frasier» anno 2023 er på ti episoder, men den som forventer et gjensyn med gamle favoritter risikerer å bli skuffa. Av skuespillerne fra gode gamle dager er det bare Bebe Neuwirth og Peri Gilpin som skal være aktuelle, når de dukker opp som Frasier Cranes stramme ekskone Lilith og radioprodusent Roz i korte gjesteopptredener. Dessverre skal verken Niles Crane eller Daphne Moon skal gjøre Frasier Crane selskap i hans nye tilværelse på et universitet i Boston, ifølge Hollywood Reporter. Skuespiller John Mahoney som spilte far Martin Crane gikk bort i 2018.

John Mahoney spilte Martin Crane, far til Frasier og Niles i den opprinneliger serien. Skuespilleren gikk bort i 2018, 77 år gammel. Her fra innspillingen av siste episode av «Frasier» i 2004. (Reed Saxon/AP)

Nye skuespillere inn

Frasiers sønn i voksen alder er derimot til stede i Boston, spilt av Jack Cutmore-Scott, og psykiateren som nærmer seg 70-årsalderen har selskap av en gammel venn og professor ved navn Alan (Nicolas Lyndhurst) og en sjef på universitetet spilt av Toks Olagundoye. En annen nykommer i serien er Frasier Cranes nevø David, spilt av Anders Keith.

Det er verdt å merke seg at det er nye manusforfattere som har skrevet denne serien i selskap med Kelsey Grammer selv, blant annet en trio med fartstid fra talkshowene til David Letterman og Conan O’Brien og komiserier som «How I Met Your Mother» og «Acapulco», samt den ikke spesielt morsomme Netflix-komedien «Space Force».

[ Se en god serie på Disney+ ]

Republikaner av legning

I årenes løp har Kelsey Grammer høstet mange priser for rollen som den kulturelt opplyste, forfinede og pompøse akademikeren Frasier Crane, som det har vært lett å tolke som en liberal og tolerant type i det amerikansk politiske landskapet. Skuespilleren selv har politiske sympatier som ikke står helt i stil med rollefiguren, all den tid Kelsey Grammer har stått fram som republikaner og uttalt at han ikke er stor fan av «big government». Det vakte også oppsikt da han så seint som i 2019 uttalte til BBC Radio at han ikke har altfor store problemer med hva president Trump drev med.

[ Se en god serie på Apple TV+ ]

Grammer likte at Trump, selv om han «oppfører seg som en hoven snørrunge», var den første som tok skikkelig til motmæle mot den liberale venstresida, som også oppfører seg som hovne snørrunger som har vært godt vant til at ingen tok til motmæle. Skuespilleren selv mener at hans politiske ståsted har kostet ham Emmy-priser gjennom karrieren.

[ Se en god serie på TV 2 Play ]

Nå er det gått noen år siden Kelsey Grammer ytret støtte til det republikanske partiet og til Donald Trump offentlig, men uttalelser som dette kan jo være nok til at mang en fan av Frasier Crane setter latteren i halsen.

[ Se en god serie på SkyShowtime, deriblant gamle «Frasier» ]