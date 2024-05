Lars leverer egg til Nortura, selger fra gårdsutsalg og egen butikk

Eggmangelen i Norge fortsetter. Nortura Totalmarked sine prognoser viser et underskudd på omtrent 2.000 tonn egg i 2024. Kommunikasjonsrådgiver Matilda Aronsson sier årsaken til eggmangelen her i landet er sammensatt.

– Større sykdomsutbrudd blant verpehøns i Europa samt svak kronekurs gjør at flere vil ha norske egg. I tillegg har forbruket økt i dagligvare.

Trenger flere eggbønder

For at det skal være nok egg i butikkhyllene og til matindustrien blir det i perioden 14. mai til 24. juni null toll på egg.

– Det totale forbruket av egg i Norge ligger på omtrent 70.000 tonn. Et underskudd på omtrent 2.000 tonn egg tilsvarer produksjonen til omtrent 20 produsenter. Frem til de er på plass må den økte etterspørselen dekkes med import. Jo fortere de nye produsentene er på plass jo bedre, sier Matilda Aronsson i Nortura til Dagsavisen.

Matilda Aronsson, senior kommunikasjonsrådgiver i Nortura. (Pål Engh)

Aronsson forteller at Nortura har økt prisen til produsentene to ganger i år for å stimulere til økt produksjon.

– Vi håper denne prisøkningen vil bidra til at flere produsenter kommer i gang. Fra en bonde bestemmer seg for å produsere egg til man faktisk er i gang tar det ca. 6–8 måneder. Egg er en biologisk produksjon, så produksjonen fra norske bønder vil kunne variere noe fra måned til måned. I mai produserer norske bønder omtrent fire prosent færre egg enn i mai i fjor, mens prognosene sier at produksjonen fra juni fram til oktober vil ligge noe over tilsvarende måned i fjor.

Fra Oslo til bygda for å kjøpe egg

Beveger man seg litt utenfor bysentrene finner man raskt lokale eggprodusenter som gjerne tilbyr egg fra eget gårdsutsalg.

Det er fritt fram for gårdssalg fra eggprodusenter vi har avtale med, men det påvirker utvalget i butikkene, sier Matilda Aronsson i Nortura.

– For Nortura sin del tilsier våre kontrakter at bonden forplikter seg til en viss prosent levering til oss i løpet av et år. Alle eggbønder kan velge hvem man vil levere egg til, om man vil selge fra egen gård, eller en kombinasjon. De har med andre ord en mulighet for å selge noe direkte fra gård. Hvis flere kjøper egg direkte fra gård eller fortsetter å hamstre vil dette gå utover utvalget i butikk. Nortura leverer egg til NorgesGruppen og Rema 1000.

Egg fra frittgående høner på Revhaug

Eggprodusent Lars Holene (52) i Indre Østfold selger egg til Nortura og via egne utsalg. Hver dag pakker han ca. 7.400 egg.

– Hovedmengden går til Nortura – resten selger jeg fra eget gårdsutsalg og til lokale sykehjem, restauranter og kafeer. I tillegg driver jeg et mineralvannutsalg her i Askim. Der har salget av egg økt betraktelig. Hvor spesielt mange Oslo-beboere nå tar turen innom, sier Holene.

– Ikke hamstre egg

Lars Holene startet som eggprodusent i 2011, hvor nøkkelen til å få oppført produksjonsanlegget var en avtale med Nortura. Med 7.500 frittgående verpehøns har han en produksjon som er innenfor konsesjonsgrensa. Men det er hardt arbeid – nesten 365 dager i året. Godt hjulpet av sin 17 år gamle sønn og avløsere i helgene.

– Det har vært en overproduksjon av egg i mange år. Da det av ulike årsaker ble stanset import av egg hovedsakelig til næringsproduksjon sto man igjen med kun norske egg. Der er vi nå. Manko i butikkhyllene, sier eggprodusent Holene og slår gjerne et slag for norske produsenter:

– Kvaliteten på norske egg er topp. I Norge er det eksempelvis klare regler for vaksinering av verpehøns. Det gjør utslag i kvalitet, og ikke minst en sikker matproduksjon.

Kjølediskene i dagligvarebutikkene er ikke velfylte med egg. Men nå har danske egg fått plass ved siden av norske. (Tomm Pentz Pedersen)

Kommunikasjonsrådgiver Matilda Aronsson i Nortura oppfordrer folk til ikke å hamstre egg.

– Vi gjør det vi kan for å sikre egg til norske forbrukere, men når det gjelder utvalget i butikkhyllene vil det også være forhold utenfor vår kontroll som påvirker. Vi oppfordrer forbruker til å spise opp eggene man har før man kjøper nye, og ikke kjøpe flere egg enn man trenger, sier hun.

Ubegrunnet salmonellafrykt

Med økt import av egg frykter noen nå at danske egg kan inneholde salmonella. Ifølge Mattilsynet er frykten ubegrunnet. Norge er sammen med Sverige, Finland og Danmark i en særstilling når det gjelder fravær av salmonella i egg, skriver tilsynet.

– Danmark har som Norge et meget lavt nivå av salmonella i eggene du kan kjøpe i butikken, betrygger Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver, seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

– Hvordan kontrolleres danske egg som kommer inn over grensa?

– Det er ingen grensekontroll av varer som kommer inn til Norge fra EU/EØS. Siden danske egg har samme salmonellastatus som norske trenger de heller ikke følges av et salmonellasertifikat, svarer Svindland.

– Et tidligere råd er å ikke spise rå egg eller produkter med rå egg fra land som har salmonella. Men eksempelvis speilegg, har jo en til dels rå eggeplomme?

– Det stemmer. Man bør bare spise gjennomstekte eller gjennomkokte egg fra land som har mye salmonella. For slike egg bør man ikke spise kakedeig, speilegg som ikke er gjennomstekte, bløtkokte egg, majones laget på rå egg osv. Danmark dokumenterer som Norge årlig et meget lavt nivå av salmonella i sine egg, så man trenger ikke ta slike forholdsregler med danske egg – med mindre man er svært bekymret, avslutter Catherine Signe Svindland i Mattilsynet.

Null i toll

Den ordinære tollavgiftssatsen på egg er 12,59 kroner per kilo og skal begrense import av egg fra utlandet med hensikt å beskytte norsk eggproduksjon. Samtidig er det importkvoter fra Storbritannia (48 tonn med null i toll), WTO (1295 tonn og 3,78 kroner per kilo i toll) og EU (290 tonn med null i toll).

– Tollavgiftssatsen er satt slik at norsk pris pluss tollsats skal bli lik importpris. Importpris får vi fra aktører i markedet som står for importen. Nå, med høye verdensmarkedspriser på egg, har tollen vært satt ned til null fra 28. november til 1. april og for perioden 14. mai- 24. juni. I perioden 2. april til 13. mai var tollen satt ned til kroner 1,50 per kilo, forteller seniorrådgiver Åsne Skjelbred Refsdal i Landbruksdirektoratet.

Tollen på egg ble også satt ned sommeren 2023. I perioden 6. juni til 7. august med null i toll, og fra 8. august til 1. september kroner 6,50 per kilo i toll.

– Tollen settes ned for å supplere markedet når det er mangel på norske landbruksvarer. For varer som ikke produseres i Norge er tollen stort sett null. Frukt og grønnsaker er sesongvarer, derfor blir det flere tollnedsettelser i perioder utenfor norsk sesong. For kjøtt, egg og melk er dekningsgrad av norsk vare høy. Men i perioder er det underskudd. Det har vi opplevd nå på egg, avslutter Åsne Skjelbred Refsdal i Landbruksdirektoratet.

Eggbonde Lars Holene i Indre Østfold kombinerer leveranse til Nortura med egne utsalg og lokale avtaler. (Tomm Pentz Pedersen)

