Fyllekaos på 17. mai i fjor: – Bunader med blod og oppkast måtte klippes opp på grunn av skader

BERGEN (Dagsavisen): Når Røde Kors Hjelpekorps stiller med mannskap på 17. mai i Bergen, er det vanligvis for å håndtere småskader, dehydrering eller barn som har kommet bort fra foreldrene. Slik avlaster de ambulansetjenesten som da kan ta seg av de mer alvorlige helseoppdragene.

Men i fjor ble de frivillige i hjelpekorpset kastet ut i det reneste haraball. Seniorrådgiver for førstehjelp i Røde Kors, Einar Irjan Ananiassen, beskriver hvordan de fra første stund måtte ta hånd om stupfulle ungdommer og voksne.

– Vi gikk på vakt i 13-14-tiden og regnet jo med at det ville bli litt å gjøre, for i 2022 var det også ganske hektisk. Men vi var ikke forberedt på at det skulle være så ille. Et av de første oppdragene var til et utested i sentrum der en person ikke kunne ta vare på seg selv. Da jeg kom til stedet var stemningen akkurat den samme som den er klokken 02.00 natt til søndag, med store mengder fulle folk som raver rundt. Bare at nå var klokken rundt 14.00, sier Ananiassen til Dagsavisen.

– Fyll, fyll, fyll

Og slik fortsatte det slag i slag utover dagen og kvelden.

– Vi ble sendt til oppdrag som vi måtte avbryte fordi det kom et enda mer kritisk oppdrag. Inntrykket mitt var at det samme gjaldt for helsevesenets ambulanser. To eller tre av oppdragene våre den dagen var sykdomsrelatert, mens resten gjaldt fyll, fyll, fyll. Det var unge folk i alderen 15 til rundt 20-årene vi måtte ta hånd om. Noe skyldes rus, annet skyldes skader som følge av rus.

Utenfor ambulanseinngangen til legevakten sto det til tider utrykningskjøretøy i lange køer, beskriver han.

– Både politibiler og ambulanser sto i en lang sløyfe ut fra innkjørselen. Det har jeg aldri sett før, med unntak av veldig alvorlige hendelser. Og det var et utrolig spesielt syn å se flere personer ligge på båre utenfor ambulansemottaket med oppklippede bunader, tilsølt av blod og oppkast.

Ventet i timevis på hjelp

I et innlegg på sin egen Facebook-side har Røde Kors-lederen kalt fjorårets opplevelse for «bunadsmassakre». Der refser han bergensere for fyllekulturen på 17. mai, men samtidig ønsker han å få fram at verken han eller Røde Kors vil være moralister som nekter folk å drikke alkohol.

– Jeg ønsker å oppfordre folk til å drikke slik at de klarer å ta vare på seg selv og folk rundt seg. Det er et godt utgangspunkt for en god feiring.

17.mai-feiring i Bergen Regnet stoppet ikke bergensere fra å benke seg på uteserveringene. (Paul S. Amundsen/NTB)

I innlegget skriver han:

«Det er en stygg bakside av medaljen av vår personlige frihet til å blamere oss fullstendig og drikke tre-fire glass Cava før lunsj på 17. mai. Det er at folk med reelle helseproblemer stadig rykker bakover i køen.»

Til Dagsavisen forteller han om en person med en kronisk sykdom som måtte sitte i seks timer på legevakten og vente på ambulansetransport hjem.

– Det var veldig hjerteskjærende. Dette var en person som var for dårlig til å sendes med taxi, og var helt avhengig av hjelp fra ambulansen. Men vedkommende rykket stadig bakover i køen og måtte tilbringe nasjonaldagen på et rom på legevakten. Hele restkapasiteten ble brukt på fulle folk i bunad og dress, sukker Ananiassen.

Han mener noe har skjedd med 17. mai-feiringen de siste årene. Der det før var barnas dag med fokus på isspising og tradisjonsrike leker, er det nå fyllefesten som har tatt over.

– Vi som er i ambulansetjenesten til Røde Kors er vant med at det er en del å gjøre på store dager, men dette har gått i en retning som generelt har endret bybildet veldig. For fem eller ti år siden var det ikke sånn, og det er særlig blitt ille de to siste årene.

– Kan ikke stoppe en bølge av fulle folk

Sjef for Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, er enig i beskrivelsene av fjorårets feiring.

– Det var mye beruselse, oppsummerer han kort.

I år forsøker både politiet og Bergen kommune å spre de mest feststemte massene og forhindre at de konsentreres på enkelte områder.

– For å tiltrekke et mer voksent publikum, arrangeres det familieaktiviteter på Torgallmenningen og andre områder hvor det har vært størst utfordringer de siste årene. Samtidig har vi vært ute i media og bedt foreldre til å ta ansvar for sine mindreårige ungdommer, at de følger med på dem fra frokost til kveld, slik at de ikke drikker seg fulle. Og aller helst er med dem til sentrum senere på dagen. En av foreldrene bør også være kjørbar hele dagen, slik at barna deres kan hentes.

På årets nasjonaldag oppbemanner politiet, særlig rundt de tidspunktene hvor det erfaringsmessig er mest kritisk. Men Lothe understreker at det ikke er opp til politiet å bestemme over bergensernes alkoholvalg.

– Vi klarer ikke å stoppe en bølge av fulle folk. Hvis alle vil drikke seg fulle, så gjør de det, uten at vi kan stoppe dem. Det er ikke politiet som skaper en god 17. mai, det er det innbyggerne som gjør.

Frykter reprise

Med 17. mai på en fredag i nydelig vårvær og påfølgende langhelg, frykter Ananiassen at det blir minst like hektisk for Røde Kors-korpset også i år.

– Jeg er veldig redd for at vi kommer til å få en særdeles travel dag, at det igjen blir en bunadsmassakre. I utstyret vårt har vi alltid med saks som kan benyttes til å klippe opp klær til skadde personer, men i år har jeg tenkt å ta med en større saks som kan klippe gjennom tjukt bunadsstoff. Det er ikke noe jeg har lyst til å gjøre, men er det en alvorlig skade så er det ingen annen måte, advarer han.

