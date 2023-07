Lillehammer-drapet blir TV-drama

21. juli 1973 skjedde det som lenge ble regnet som den alvorligste terroraksjonen på norsk jord. Da skjøt og drepte to israelske Mossad-agenter, en kvinne og en mann, den marokkanske kelneren Ahmed Bouchikhi foran hans gravide kone på åpen gate i Lillehammer. Drapet var et resultat av et av etterretningstjenesten Mossads største feiltrinn gjennom historien. Det var også det første drapet i Lillehammer på 30 år, og ble gjenstand for massiv oppmerksomhet også internasjonalt da det ble klart at den israelske etterretningstjenesten trolig sto bak.

Det er Maipo Film, som står bak «Lykkeland», som planlegger å produsere serien i samarbeid med det Tel Aviv-baserte selskapet Spiro Films. Det var det amerikanske bransjemagasinet Variety som først omtalte saken.

Mannen som var det egentlig målet for Mossads aksjon i den norske byen, var Ali Hassan Salameh, en leder for den palestinske frigjøringsgruppen Sort september. Gruppen hadde året før stått bak massakren på 11 israelske idrettsutøvere under Sommer-OL i München. Mossad fikk i oppdrag fra Israels øverste ledelse ved statsminister Golda Meir, og oppspore og eliminere alle medlemmene som hadde hatt tilknytning til München-massakren. Mossad mente å vite at Salameh gjemte seg i Norge under falsk identitet. Men mannen som ble skutt var en marokkansk statsborger som opprinnelig var fra Algerie, og som hadde bosatt seg i Norge i 1966 og var gift med en norsk kvinne. De hadde vært på kino og var på vei hjem da to personer steg ut av byen og skjøt Ahmed Bouchikh på kloss hold.

Bildet viser en rekonstruksjon av drapet på Ahmed Bouchiki på Lillehammer i 1973 - en av de største tabbene i den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad sin historie. (NTB/NTB)

Drapet førte til en rekke spekulasjoner om motiv og hvem som sto bak, og i kjølvannet av det som ble en diplomatisk skandale ble seks personer arrestert. Fem av dem ble dømt for drapet. De to som skjøt var ikke blant de seks siktede. Israelske myndigheter har aldri offentlig kunngjort at de medvirket til drapet, men endte likevel med å betale erstatning til Bouchikis kone og parets to barn. Først i 2014 innrømmet en tidligere sjef i den israelske etterretningstjenesten Mossad, Mike Hariri, at Israel sto bak drapet på den marokkanske kelneren. Det var i et intervju med den israelske avisen Yedioth Aharonoth. Hariri omtalte da drapet som hans største profesjonelle tabbe.

Ifølge Variety skal «Blindspot», hvis serien får finansieringen på plass, skildre det menneskelige dramaet bak attentatet. Serien tar sikte på å fortelle «de ukjente historiene» til dem som fikk livet sitt endret for all ettertid, slås det fast. Hva akkurat det består i sier ikke saken noe om, men Mossad-aksjonen involverte langt flere agenter enn de som ble siktet, samt den israelske ambassaden og en påfølgende høyprofilert rettssak der dommene var milde og hemmeligholdet stort.

Mossad-aksjonene rettet mot Sort september-medlemmene har vært skildret på film før, og da spesielt i Steven Spielbergs «München». Spielberg droppet Lillehammer-drapet i spillefilmen som handler om Mossads jakt på de som hadde vært involvert i terroraksjonen i München. Mossad ble stiftet i årene etter andre verdenskrig da Israel hadde nære bånd til Norge og da spesielt Arbeiderpartiet. Organisasjoner er ikke minst kjent for jakten på tyske krigsforbrytere i årene etter krigen, blant dem SS-offiseren og Holocaust-strategen Adolf Eichmann som ble bortført i Argentina i 1960 og senere dømt til døden i Jerusalem.