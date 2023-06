Klar for «Sykkelsommer»: I sommer er hun virkelig ute og sykler

Hun er den første av tre programledere som skal formidle norsk sommer og naturprakt fra sykkelsetet i juli, når NRK drar i gang sitt neste sommerlige sakte-TV-konsept «Sykkelsommer». Et helt team av NRK-folk skal lage en ny minutt-for-minutt-sending i tre forskjellige deler i landet. Else Kåss Furuseth er mer enn klar for å ta fem dager på sykkelen langs Helgelandskysten.

Dette er programlederne på NRKs sakte-TV og sommerunderholdning samlet på ett brett. Hver uke skal en programleder sykle fra sted til sted i en del av landet, mens en annen programlederduo tar seg av programmet som sendes på kveldstid på NRK1 fra onsdag til søndag. (Henrik Fagerlie Larsen/Henrik Fagerlie Larsen/NRK)

Etter henne skal Andreas Wahl sykle gjennom et område av Møre og Romsdal, mens Hans Solbakken skal ta turen i en del av Innlandet den siste uka. Og alt skal altså formidles fra sykkelen.

– Jeg sitter og forbereder meg nå, og elsker allerede Helgelandskysten. Der er det natur til å bli slått i bakken av. Jeg gleder meg til å mimre om «Himmelblå»-land, og blir ikke lei meg hvis vi får snust litt på rorbu-kulturen heller. Jeg håper på sånt som å møte på verdens minste hest, og spore opp så mange av Petter Dass sine etterkommere som mulig. Jeg har skjønt at han var mye rundt med sin Nordlands trompet, sier den kommende sykkelreporteren.

[ Hvilken artist spiller hvor? Vi har oversikt over festivalsommeren ]

– Jeg er frelst av området før jeg har dratt opp. Jeg håper å bli frelst av sykkelgleden også, og at programmet inspirerer andre til å komme seg ut. Og hvis jeg skal være litt personlig, så prøver jeg å leve litt annerledes, leve litt sunnere. Jeg følte jeg at dette var en naturlig å fortsette. I stedet for å legge meg rett ned ved Nordby-tjernet på Jessheim skal jeg prøve å bruke kroppen litt mer enn før, sier hun.

Else Kåss Furuseth Sykklende reporter i Nordland for «Sykkelsommer» der hun skal formidle inntrykk og møte folk på landevei og sykkelvei - og via en del ferje. (Ole Kaland/Ole Kaland, NRK)

– Jeg er veldig glad i sakte-TV, og det å møte så mye folk på kort tid er rett og slett for min del en lykkepille. Jeg er meget glad for å få være med, sier Kåss Furuseth, som tidligere i vår ledet det gode og ganske personlige helseprogrammet «Helsekost Furuseth» på NRK. Nå handler alt om «Sykkelsommer», og reisen på to hjul gjennom en del av Nordland.

– Jeg er ikke kjempegod til å sykle, så det blir en utfordring. Det må gå bra, jeg har jo sagt ja, he-he-he, sier hun.

– Jeg kan nesten ikke sykle. Jeg har ikke sykla siden 90-tallet, sier hun. og virker ikke veldig bekymret over faktumet at hun skal forsere 16 mil på sykkelsetet gjennom nordlandsk natur. Det kan bli en fysisk utfordring, selv om det er elsykler NRK-teamet naturlig nok skal bruke på turen.

– Ja, men bør ikke det gå greit det, a? Eller høres jeg naiv ut nå? Skulle jeg kælve, er det spennende om det blir med på kveldssendinga, sier hun. For etter dagens sykkeltur står en annen programlederduo klar til kveldens sending – som i Nordlands-delen er Kirsti Falch-Nilsen og Silje Nordnes.

[ Tons of Rock og subkulturen som ble størst (+) ]

Møte folk langs veien

– Helt alvorlig talt skal ikke dette handle om jeg er god eller dårlig til å sykle. Her skal vi programledere bare være mikrofonstativer, og målet mitt er å prate med mest mulig folk der oppe. Det som er fint med program som dette er at man snur iphone-kameraet utover. Her skal vi ut og møte folk i flott natur. Dette er en oppfordring til folk om å møte oss. Jeg håper det dukker opp mange langs ruta, og som blir med å sykle. Dette er et lavterskeltilbud for oss som aldri ville kommet opp for å sykle landets vakreste kyst på eget initiativ, sier hun.

[ Store i utlandet - serien om norsk og nordisk elektronika ]

– Jeg snakka akkurat med en ordfører, som sa at det kan bli veldig nydelig hvis det er sol, og veldig nitrist om det er regn. Men jeg har en mistanke om de som bor på Helgelandskysten er landets rauseste. Jeg håper de møter opp, for jeg er som en Ferner. Best i små doser, så det er viktig at vi får på andre folk på skjermen. sier Else Kåss Furuseth. Som skal ut og sykle for første gang på cirka 30 år. Og sånt som ruskevær, myggstikk og gnagsår vil hun ikke høre snakk om.

Stort NRK-team på sykkeltur

I løpet av serien har NRKs team av programledere selskap med teknikere og kamerafolk på spesialbygde sykler ta seg fram på sykkelvei og landevei på i alt 67 mil i løpet av tre sommeruker. Minutt-for-minutt-sendingene foregår på dagtid, før kveldens sending spilles inn på ankomststedene på ettermiddagen før de sendes på NRK1 på kveldstid.

Prosjektlederne for årets sommersatsning, Thomas Hellum og Ingrid Langeland Olderbakk, her på vanlige bysykler i Bodø i 2020 - da «Sykkelsommer» først skulle lages. (NRK/NRK)

Prosjektleder Thomas Hellum gleder seg til programstart. Han var klar til å hive seg på sykkelen alt i 2020, men da måtte «Sykkelsommer» avlyses på grunn av pandemien.

– Vi har med en fin gjeng programledere, som er flinke til å snakke med folk, som har lokal kunnskap og som er gode formidlere, sier prosjektlederen fra NRK Vestlandet. Han skal være med på turene selv.

– Vi er rundt 45 mennesker som er i sving, fordelt på sykkelteamet på veien, og de som forbereder og gjennomfører kveldssendingene, i tillegg til en liten gjeng i Bergen som får sendingene ut på lufta. Vi skal bruke sykkelveier der de finnes, og vise hva som er gjort for sykkelveinettet i Norge fram til nå. Vi skal lage fem sendinger i tre uker, lage kveldssendinger på15 steder – plasser der NRK ikke har vært og laget sommerunderholdning før, sier Hellum.

– Dette er aktualitet og underholdning i møte med lokale mennesker. Erfaringen har lært oss at jo mer lokale og nære vi i sendingene vi lager på kvelden, jo mer allmenn og fint blir det. De er folkene vi møter som forteller sine historier fra de stedene vi besøker, her blir det ingen innflydde gjester og kjendiser. sier han.

Dagsendingene i «Sykkelsommer» skal foregå i fire til sju timer, avhengig av hvor mange ferjer NRK-teamet må ta og logistikken rundt produksjonen.

[ Se oversikten vår over de beste seriene på Netflix ]

Stoppet av covid i 2020

– Det fine med å sykle er at man kommer tett på folket og tett på landskapet, men med covid var ikke tett på folk det man skulle være. Så det året laget vi det mer gjennomførbare Sommerbilen i stedet. Nå har vi hentet opp researchen og rutene og frisket opp programmet, og det har skjedd masse rent teknologisk og på kamerafronten siden 2020, som vi har dratt nytte av og lekt oss med nå, sier Hellum.

– Siden 2013 har vi hatt moro av å ikke besøke de samme stedene to ganger, og klart å gjennomføre målet i 10 år. Dermed blir stedene vi besøker mindre og mindre, med færre og færre folk som bor der. Det koser vi oss med. Den minste plassen vi skal på i år er Urke, søndagsavslutningen fra Møre og Romsdal-turene der det er 36 fastboende. Kanskje vi får 100 prosent oppslutning om programmet der, sier Hellum.

[ Liv Ullmann gjør TV-comeback i Hollywood-serie ]

Sykkel-kolonne med helikopter-eskorte

Sykkelteamet skal også filme med kamera-droner, og har følge med helikopter hele veien.

– En av grunnene til at vi lager programmet er å vise fram landet og landskapet. Skulle vi bare bruke droner blir vi veldig væravhengig, så vi bruker helikopter. som vi gjorde med Sommertoget og et par av de andre sendingene slik at vi får de store fine bildene av naturlandskapet, sier Hellum.

[ The Weeknd-serien «The Idol», en skandale før den startet ]

– Vi må ta det været vi får, og som god bergenser tenker jeg at godværet er brukt opp for i år. Da vi reiste forbi Helgeland med Sommerbåten var tåka tjukk som graut, så det var ikke mulig å se noen ting. Vi får håpe det blir bra vær der vi er, og bøtter ned i resten av landet, så vi får mange seere, sier han.

«Sykkelsommer»-sjefen for ber om godt vær, og om tålmodige bilister.

– Sykkelturene er planlagt sammen med Statens vegvesen, og skal foregå mye på nasjonale sykkelveger. Noen strekninger må vi ut på veien, og der må vi prøve å samarbeide så godt vi kan med den øvrige trafikken og ikke lage for mye kork og tull. Vi håper på litt tålmodighet og forståelse fra bilistene, for vi er et stort team og lager TV mens vi sykler, sier Hellum i NRK.

[ Se en god serie på HBO Max ]

Og bortsett fra en belgier som syklet Flandern rundt for belgisk TV i 2017, skal dette være første gang at et så omfattende og direktesendt sakte-TV-program som dette blir produsert.

Prosjektlederen for «Sykkelsommer» har laget sakte-TV siden det første minutt for minutt-programmet ble laget, da NRK sendte hele turen med Bergensbanen i 2009. Sakte-formatet ble seinere kombinert med NRKS sommerunderholdning med den populære Hurtigruten-sendinga i 2011, og etter det med «Sommertoget», «Sommerbåten» og «Sommerbilen», og for eksempel den kontinuerlige overføringen fra fuglefjellet på Hornøya.

Sommeren 2011 sendte NRK «Hurtigruten minutt-for-minutt», noe som fikk et større publikum til å oppdage sakte-TV. (NRK/NRK)

Ifølge NRKs egen opptelling har de sendt i alt 88.822 minutter sakte-TV fram til 2019.

At NRKs Sakte-TV ble så populært i Norge vakte stor oppsikt i utlandet, og de siste årene har blant annet BBC, svensk, finsk, belgisk, spansk og australsk TV direktesendt time etter time med sånt som reinflokker i drift, elgtrekk, bussreiser og togreiser med store seertall.

[ Etter sommeren kommer TV-høsten på NRK ]

Nå er det snakk om at svenske SVT har lyst til å sende de daglige sykkelturene i norsk natur også, forteller Hellum.

NRKs prosjektleder håper også at folk vil møte opp og bli en del av programmet.

– Publikums deltakelse har vært en del av minutt for minutt-sendingene de siste årene, enten det dreier seg om folk lokalt som har møtt opp der NRK har reist forbi, eller seere har sendt inn kommentarer til TV-bildene via Twitter som er formidla til TV-skjermen, sier Hellum.

Twitter er ikke like sentral i sommerens program som tidligere, ifølge prosjektlederen.

– NRK har som policy å ikke promotere andre sosiale medieplattformer i særlig grad nå, men vi vil følge litt med på Twitter. Vi oppfordrer publikum til å bruke vår egen «NRK svarer»-tjeneste på Nrk.no under sendingene: Her kan du sende inn spørsmål og kommentarer, som vi kan bruke i sendinga. Programlederen kan lese ytringer fra folk og svare på spørsmål direkte på lufta. Denne interaksjonen med seerne er viktig for oss.

Det blir mye norsk natur i NRKs sommerunderholdning, i år filmet og sendt blant annet fra sykkelsetet. Bildet er fra en test av dekning- og sendeforhold av TV-signaler ved Hjørundfjorden på Sunnmøre, som NRKs team sykler forbi i uke to av «Sykkelsommer». (NRK/NRK)

[ 50 år siden Ragnarock-festivalen ]

Fra kamerabuss til kamerasykkel

I gamle dager brukte NRK store kamerabusser til store TV-produksjoner. Nå er det kamerasykler som gjelder.

– Dette er et program som fremmer elsykkel som et nytt verktøy, den utvider sykkelens bruksområde. Den store regisykkelen vår veier 160 kg. Den er utstyrt med mye teknikk, der det sitter en foran og trår, mens det sitter en producer bak, forteller prosjektleder og elsykkel-entusiast Hellum.

Men etter at syklene er parkert for sommerens program, hva skal NRK og prosjektleder Thomas Hellum finne på neste gang? Han har lyst til å lage mer sakte-TV.

NRKs egenutvkiklete regi-sykkel som skal ut på landevei og sykkevei sommer. Her med Teknisk altmuligmann Sindre Skrede på pedalene og regi-ansvarlig Jon Ståle Carlsen baki med kontroll på rundt 13 kameraer. Sykkelen veier 160 kg. (NRK)

– Det kan hende det går ett år uten program, før det kommer noe nytt. Så får vi se. Om sykkelprogrammet er vellykket, dette går bra og det blir bra TV ut av dette, så sitter vi med infrastruktur som kan brukes igjen. Det finnes flere fine steder å sykle i Norge, så dette kan gjøres igjen. Det at NRK reiser rundt og gjør produksjoner rundt om i landet, det oppfatter jeg at er noe NRK som ønsker å fortsette med.





[ Se en bra serie på NRK TV ]

---

Else Kåss Furuseth inntar sykkelen den første uka, i dagsendingene som begynner i Brønnøysund 5. juli og slutter på Nesna fem dager seinere. Kveldsprogrammene i Nordland skal ledes av Kirsti Falch-Nilsen og Silje Nordnes.

Uka etter er NRK-teamet på plass i Møre og Romsdal, der programlederen med hendene på styret er Andreas Wahl. Hans turer begynner i Bremsnes og slutter på Urke. Programlederne ved ankomststedet i uke 2 er Yasin Andersen og Julie Strømsvåg.

Den tredje og siste uka med sykkelsending går fra Elvesæter til Aulestad i Innlandet. Programleder til sykkel her er Hans Solbakken, mens kveldssendingen ledes av Amir Horori og Nadia Hasnaoui.

Les mer om hvor de tre NRK-teamene skal sykle i Sykkelsommer på NRK.no.

---