Slik blir festivalsommeren 2023

Festivalsesongen starter i den aller hardeste enden, med Inferno i Oslo og svartmetall på vestlandet. Så kommer sommeren med det aller meste av pop, rock, hip hop, metal, jazz, country, punk, funk og alt tenkelig innimellom. Fra noen av verdens største artister på de aller største scenene, til de neste store eller bare de neste «neste» på de litt mindre scenene, og alt tenkelig innimellom der også.

Sommeren i fjor var som en euforisk opplevelse av den ene festivalen etter den andre, en regelrett oppvåkning etter nærmere to år med avlysninger og pandemi. 2023 blir den første normale festivalsesongen på svært lenge, med billettsalg og booking fra bunnen av enten vi snakker om Øya, OverOslo, Rakettnatt, Bergenfest eller Kongsberg Jazzfestival. Mange av Norges mest populære artister er i sving sommeren gjennom, og det skal godt gjøres å unngå et Highasakite, en Sondre Justad, en Astrid S eller andre av Norges mest ettertraktede artister som spiller et titalls av de store festivalene denne sommeren.

For mange av de yngste vil sommeren 2023 kanskje bli det første møtet med festivalenes yrende folkeliv, feststemningen, matbodene og musikken, partyene og konsertene med stor K. Noen nye tilskudd på festivalfronten er det også, som Feelings i Bergen og Vaulen i Stavanger. Her er Dagsavisens store guide til de kommende festivalene.

[ På Rommen Scene synger en av Oslos beste rappere – Hkeem – ut om sitt eget liv (+) ]

FESTIVALER I OSLO

Inferno

Oslo 6. – 9. April

Påsken går i svart igjen, og lysene slukkes for årets høydepunkt for mange metalhoder. Om ikke påskemorgen slukker sorgen kan den uansett bli hard å ta innover seg etter denne klubbfestivalen som varer høytida gjennom. Arrangeres på Rockefeller/John Dee samt enkelte mindre klubber og puber.

Artister. Emperor, Amorphis, Godflesh, Watain, Vemod, Nekromantheon, Abbath, Elder, Djevel, Dark Funeral, Mork, Cannibal Corpse, Feleth, med flere.

Fieh, eller Sofie Tollefsbøl, er blant artistene som skal spille på Loaded-festivalen på Kontraskjæret. (Mode Steinkjer)

Loaded

Kontraskjæret – 8.-9. Juni

Byfestivalen etablert av den internasjonale bookinggiganten Scorpio i 2022. I sitt andre år komprimeres den fra tre til to dager. Idyllisk festivalområde under festningsmurene som innbyr til trivsel og sosialisering. Voksen profil med vekt på årgangsrock, Americana, pop og uslitelige helter for alle som har vanket på byens klubbscener de siste to-tre tiårene.

Artister: The War On Drugs, Gluecifer, John Cale, Amazon, Fieh, Chuck Prophet And The Mission Express, Spielbergs, med flere.

Miniøya

Tøyenparken 10. - 11. juni

Barne- og familiefestival i Tøyenparken, der store norske artister gjør barnevennlig repertoar. Aktivitetstelt, teater, kunstpark m.m

Musti, Marit Larsen, Jonas Benyoub, Kajsa Balto, Kamara, Brenn!, med flere.

Sondre Justad tar sikkert med seg stigen til OverOslo. (Mode Steinkjer)

OverOslo

Grefsenkollen 14. 17. juni

Voksenfestivalen med stort og trofast publikum, i år med norske headlinere alle dager med unntak av fredagen, hvor selveste Van Morrison kommer til scenen på toppen av Oslo. Ellers tilløp til yngre profil nedover i rekkene. For en gangs skyld er ikke festivalen utsolgt før programmet legges ut.

Artister: Van Morrison, Highasakite, Sondre Justad, Madrugada, CC Cowboys, Hellbillies, Chris Holsten, First Aid Kit, Metteson, Sugababes, Nik Kershaw, Stein Torleif Bjella, Emma Steinbakken, med flere.

[ Forfatter Michel Houellebecq vil stoppe eget kunstporno-stunt ]

Piknik i Parken

Etter at PiPfest - Piknik i Parken - flyttet fra Vigelandsparken til Sofienbergparken er den blitt den reneste nabolagsfesten med skyhøy Lokka-faktor. Eneste festival i Oslo hvor folk går hjem og spiser middag mellom konsertene. Men sørg for all del å være på plass når The 1975 og Christine & The Queens spiller.

Artister: The 1975, Phoenix, Christine & The Queens, Tove Lo, Veronica Maggio, Marit Larsen, Briskeby, The Cardigans, med flere.

Röyksopp spiller på FOMA på Fornebu, her fra Oslo Spektrum i vinter. (Mode Steinkjer)

FOMA – Fornebu Music And Arts Festival

Fornebu 15. – 16. Juni

Andre årgang for festivalen i det nye bolig. og friluftsområdet ved enden av Oslos omstridt baneprosjekt på Fornebu. Gikk man glipp av Röyksopp i Oslo Spektrum er det hit man skal denne sommeren.

Artister: Ellie Goulding, Röyksopp, Stig Brenner, Matoma, Arif, Isah, Ramón, Postgirobygget, med flere.

[ Halv million seere for NRKs landssviker-serie ]

Tons of Rock

Ekebergsletta 21. – 24. juni

Metalfestivalen med røtter i Halden er ikke bare blitt Norges største sjangerfestival, men landets største festival uavhengig av sjanger med potensielt 120.000 publikummere i år . Utvidet til 4-dagers festival i år for å få med Guns N’ Roses på det som blir åpningsdagen. Tungrockens aller største navn samles i festivalens tredje år på Ekebergsletta i Oslo. Fortsatt ekstremt mannsdominert, men med Witch Club Satan, Nightwish og Halestorm blant artistene som veier noe opp for skjevheten.

Artister: Guns N’ Roses, Ghost, Gojira, TNT, Pantera, Nightwish, Mayhem, Behemot, Iggy Pop, Generation Sex, In Flames, Wardruna, Stage Dolls, Skid Row, Volbeat, Kvelertak, Witch Club Satan, Brenn!, Honningbarna, The Good The Bad and the Zugly, med flere.

Susanne Sundfør topper Øya-plakaten, her fra konserten med Röyksopp tidligere i år. (Mode Steinkjer)

Øyafestivalen

Tøyenparken 8.-12. august

En av Norges største, og definitivt mest omtalte festivaler er tilbake etter gullåret 2022. Mer variert, kanskje noen færre virkelig store internasjonale navn, men sterke norske headlinere vil nok gjøre sitt til at festivalen selger ut i år også. Fredagsbillettene (Håkan Hellström-dagen) allerede utsolgt, men ukespass og øvrige dager fortsatt i salg.

Artister: Håkan Hellström, Wizkid, Lorde, Blur, Susanne Sundfør, Sigrid, Snail Mail, Bigbang, Devo, Ary, Yo La Tengo, Lars Vaular, Jonas Benyoub, Pusha T, Viagra Boys, The Soundtrack Of Our Lives, Okay Kaya, Marstein, Sløtface, Skaar, Beharie, Daufødt, med flere.

[ Øyafestivalen er over. Se bildene og les alt om Øya 2022 her ]

Vulkan Open Air

Nedre Foss Park, 17. august

Etter litt startutfordringer i fjor ble det en tre dagers festival med 15.000 besøkende. I år er det nedskalert til endagsfestival. De tre artistene på plakaten (så langt) vil nok imidlertid skape godt tilsig av i hovedsak voksne publikummere.

Artister: Åge Aleksandersen og Sambandet, Bjørn Eidsvåg, Di Derre

[ Slik blir krimpåsken: Mord og mørke hemmeligheter til alle TV-kveldene ]

Langs Akerselva

Nydalen, 18. -19. august

Langs Akerselva arrangeres for andre gang med base i Nydalen og omliggende områder langs elva. Ung profil og bred sjangervariasjon i et av byens mest idylliske festivalområder.

Artister: Tøyen Holding, Trentemøller, John Olav Nilsen & Nordsjøen, Buck Meek, Bugge Wesseltoft, Resa Saffa Park, Ea Othilie med flere

Findings

Bislett Stadion 18. – 19. august

EDM-slaget på bykjernens idrettsarena vender tilbake med solid partyfaktor, garantert høy stemning, trafikkaos og flammende pyro.

Artister: Sean Paul, Stig Brenner, Ballinciaga, bbno$, Kamelen, Ramón, Roc Boyz, Victoria Nadine med flere

Oslo Jazzfestival

13. – 19. august

Oslos tradisjonelle jazzfestival er blitt mindre trad med tiden, og de siste årene har de hatt for vane å by på det ypperste av norsk jazz side om side med internasjonale artister med et spenn over flere generasjoner. I år med en kraftpille av en åpningskonsert, Jan Garbarek Group med Trilok Gurtu i Operaen.

Artister: Jan Garbarek. Resten av programmet lanseres i slutten av mai.

[ Nytt album fra Kim Rysstad: Salmer med jamring og jazz (+) ]

FESTIVALER LANDET RUNDT

Vi har fått nye festivaler i både Bergen og Stavanger. Andre har forsvunnet siden i fjor. Kadetten i Sandvika i Bærum har tatt pause tross knallåret i 2023, etter eget utsagn fordi de ikke fikk artistene publikum fortjener. De satser på ny frisk i 2024. Også Skral Festival ved Grimstad, som har slitt de siste årene, valgte å doppe festivalen nå i 2023. Men her er noen av landets viktigste festivaler som skal sette farge på sommeren.

Petter Baarli (til venstre) og Bjørn Müller i Backstreet Girls spiller på festivalen Karmøygeddon. (Mode Steinkjer)

Karmøygeddon

Karmøy, Kopervik 4.—6. Mai

Kom mai du skjønne milde må vente litt i år også. Først kommer Karmøygeddon. Neste år vil det være 20 år siden denne festivalen startet i det små, og etter både flyttinger og andre endringer er den nå fast vårlig innslag i Kopervik, hvor metalfolket samles til en intim festival med noen av sjangerens gjeveste band. Så også i år.

Artister: Kamelot, Dirkschneider, D-A-D, Solstafir, Danko Jones, Insomnium, Bloodbound, Backstreet Girls, Moonsorrow, Dreamshade, Wolfheart, med flere

Trondheim Punkfestival

Trondheim 26.-27. Mai

Klassisk punkfestival med scene på Lager11 på Sluppen. Samler grasrotpunk fra Norge og Sverige med blant andre hybriden Norsk Råkk og svenske Lastkaj 14. Sistnevnte veteranband er blant Sveriges mest populære i sjangeren og vil nok sørge for «rallpunk, jämlikhet och solidaritet» i Trondheim også.

Artister: Lastkaj 14, Misconduct, Exploding Head Syndrome, Forgetaboutit, blånæggel, Norsk Råkk, Twominuteshate, Hammok med flere

[ De beste filmene på Netflix ]

We Låve Rock

Sætre, Hurum 26. – 27. mai

Festival i Sætre (Hurum), nærmere bestemt på Grønsand Gjestegård, dedikert til klassisk progrock. På plakaten det aller første Norgesbesøket til britiske Pendragon, som har holdt det gående siden slutten av 1970-tallet. De spiller begge kveldene, angivelig ulike sett med fokus på ulike album.

Artister: Pendragon, The Flower Kings, Dacve Cureton, IO Earth, Avkrvst, med flere

[ «Memento Mori» er Depeche Modes beste album på 30 år (+) ]

Jærnåttå

Bryne, 2.- 3. juni

En typisk sentrumsfestival med handel på dagen og fest på kvelden. Torget i Bryne blir festivalområde på kvelden med kapasitet for flere tusen gjester. Bredt festivalprogram med noen av landets største festivalartister på plass. Tix er for øvrig blant artistene på ungdomsarrangementet Litla Jænåttå kvelden før, en gest i forbindelse med at Jernåttå har 30-årsjubileum.

Artister: Highasakite, Lukas Graham, Madcon, TNT, Tora, Metteson med flere.

Dagny, eller Dagny Norvoll Sandvik, spiller på flere festivaler i sommer, som på nykommeren Vaulen i Stavanger. (Mode Steinkjer)

Vaulen Open Air

Stavanger 9. – 10. juni

Det blir strandfest på flere kanter når den helt nye festivalen Vaulen Open Air lanseres denne sommeren på Vaulens friområde med badeplasser på flere sider utenfor Stavanger sentrum. Festivalen har verdensstjernen Sting på topp, men frir også nedover generasjonene med Sondre Justad og Zara Larsson i spissen for det man kan kalle et bredt sjangerprogram som vil passe de fleste.

Artister: Sting, Sondre Justad, Zara Larsson, Dagny, Dean Lewis, Ramon, Bernhoft, Kjartan Lauritzen, Synne Vo, Beharie m.fl.

Neon

Trondheim 9. - 10. Juni

Trondheims største festival åpner trøndersommeren med artister fra øverste hylle, ungt og innovativt. Hadde en legendarisk start med Karpe i fjor, i år byr de på artister fra et bredt sjikt med Lewis Capaldi og Sigrid på topp.

Artister: Lewis Capaldi, Sigrid, Zara Larsson, Undergrunn, Jason Derulo, Dagny, Mimi Webb, Dean Lewis, Marstein, Anna Of The North, Makosir, med flere

[ «Succession» slutter aldri å fascinere ]

Lyse Netter

Moss 9. – 11. juni

Arrangert første gang i 2018, har vokst raskt som en tverrkunstnerisk festival med internasjonal profil. Arrangeres i år for andre gang på rad i det idylliske og urbane området rundt Møllebyen i Moss Sentrum. Musikk og kunst.

Artister: The Brian Jonestown Massacre, Lee Ranaldo & Raül Refree, FaUSt, Lindstrøm, Tori Wrånes, Bertrand Burgalat, Jimi Tenor, Hilma Nikolaisen, Veps, Bjørn Torske, Jan Eggum med flere

Trondheim Rocks

Trondheim, EC Dahls Arena 11. juni

Trondheim Rocks eksisterte i to år før pandemien satte en stopper for det knallharde trønderske initiativet. Nå gjenopplives arrangementet som en endagsfestival søndag 11. juni, en solid hårsåte med Motley Crüe i front, med 1981-besetningen intakt: Nikki Sixx, Tommy Lee, Vince Neil og Mick Mars. Legg til Def Leppard og bysbarna TNT, og nostalgifaktoren blir høy.

Artister: Mötley Crüe, Def Leppard, Airbourne, TNT, Europe, D-A-D, The Dogs, Nestor

Karpe spiller noen få utvalgte festivaler denne sommeren. Blant dem er Idyll i Fredrikstad. Her fra Slottsfjell i 2022. (Mode Steinkjer)

Idyll

Fredrikstad 16.-17. juni

Østfolds største festival, startet i 2016. Festivalområde med kapasitet 15.000 på Isegran, en kort ferjetur eller gåtur fra sentrum. Kjennetegn er store norske artister. A-ha I fjor, Karpe i år.

Artister: Karpe, Christ Holsten, Dagny, Broiler, Hannah Storm, Undergrunn, Kamelen, Kjartan Lauritzen, Postgirobygget, med flere

[ 50 år etter: Den mørke siden av månen - og livet ]

Vervenfestivalen

Horten 17 - 18. juni

Profilerer seg som «Norges hyggeligste festival», på Hortens gamle verftsområde. Finfin artistliste i år, i hovedsak norske navn men med svenske kulthelter på kjøpet.

Artister: Susanne Sundfør, bob hund, Madrugada, Åge Aleksandersen, Astrid S, Emelie Hollow, Beharie, Ramón, Black Debbath

Sigrid er en gjenganger på flere festivaler i år, blant dem Bergenfest. Hun skal også avslutte Øyafestivalen til sommeren. Her fra OverOslo i fjor. (Mode Steinkjer)

Bergenfest

Bergen 14. – 17. juni

En av Norges største festivaler, på festningsområdet ved Bergen sentrum, arrangeres av Bergen Live i samarbeid med Live Nation, med noen overlappende artister på andre festivaler samme helgen.

Artister: Sigrid, Ayra Starr, Iggy Pop, Suede, Dagny, Veronica Maggio, First Aid Kit, Dean Lewis, Kamelen, Lars Vaular, Kjartan Lauritzen, Ylvis, Tash Sultana, Sondre Justad, The Hellacopters med flere

Steinkjerfestivalen

Steinkjer, 22. – 24. juni

Den tidligere Tons of Rock-generalen Svein Bjørge har gjennom mange år bygd opp Steinkjerfestivalen til en av Midt-Norges største i sin egen hjemby, med fokus på et bredt lag i hovedsak norske artister med et og annet internasjonalt innslag i Steinkjer sentrum og på det nyoppussede festivalområdet i Rismelen.

Artister: Astrid S, Åge Aleksandersen og Sambandet, TNT, Matoma, Hkeem, Di Derre, Rotlaus, Spidergawd, Henning Kvitnes, Anna of the North, Vinni, Eva Weel Skram, Michelle Ullestad med flere

[ Hkeem synger ut om sitt eget liv ]

Palmesus

Kristiansand 30. juli og 1. juli

Skandinavias største strandfest kaller de seg, og det tror vi på med 60.000 på bystranda i Kristiansand. Det blir både strandparty og «afterbeach» denne helgen med EBM-relaterte artister samt noe hip hop og r&b fra alle kanter og til alle tider.

Artister: Arif, Becky Hill, Black Eyed Peas, Zara Larsson, Deadmau5, Eric Prydz, Fedde Le Grand, Kamelen, Martin Garrix, Postgirobygget Roc Boyz, med flere

Kongsberg Jazzfestival

Kongsberg, 5. - 8. juli

Men er’e jazz’a?-festivalen framfor noen, med bredt program og det beste fra to verdener, jazz innedørs og store utendørskonserter med folkemagneter innen rock og pop.

Artister: Aurora, Metteson, Brad Meldau, Lilja, Shakti, Dumdum Boys, Eberson, Solveig Slettahjell, Ola Kvernbergs Steamdome, Chris Holsten, Trondheim Jazz Orchestra m/Gurls, The North, Kurt Rosenwinkel, Di Derre med flere

Emma Steinbakken har opparbeidet seg en enorm rutine og gode låter på svært kort tid. Til sommeren venter blant annet Stavernfestivalen. (Mode Steinkjer)

Stavernfestivalen

Larvik Golf Arena 6. - 8. juli

Gigantfestival på solkysten, arrangeres på Larviks golfområde hvor det samles rundt 75.000 årlig. Ung profil.

Artister: Karpe, Kygo, Tïesto, Ballinciaga, Christ Holsten, Emma Steinbakken, Broiler, med flere

Aurora drar til havs, til Træna til sommeren. (Mode Steinkjer)

Trænafestivalen

Træna, 6.-8. juli

Trænafestivalen langt til havs arrangeres både mellom og faktisk i fjellene 33 nautiske mil fra Helgelandskysten. Et myteomspunnet og elsket valfartssted for eventyrlystne festival-loffere som bryr seg om musikk og annen bærekraftig kultur. Aurora spilte der i 2017, og returnerer i år til Træna som hovedartist.

Artister: Aurora, Brenn, Bigbang, Ary, Kjartan Lauritzen, Jouska, Juni Habel, Ea Othile med flere

Kongsberg Jazzfestival

[ Disneys neste remake-helt: Zorro ]

Riddu Riddu Festival

Kåfjord, 12.-16. juli

En av Nordens mest unike festivaler, en internasjonal urfolksfestival med utspring i det samiske som samler artister, kunstnere og ildsjeler fra hele nordkalotten, men også relevante artister fra andre steder i verden. I år er den chilenske rapperen Ana Tijoux langveisfarende, mens Sápmi-artister som Katarina Barruk og Herman Rundberg - som urfremfører soloprosjektet Manne - representerer urfolkfestivalens hjemlige samtidsengasjement.

Artister: Ana Tijoux, Resirkulert, Lávre, Katarina Barruk, Manne med flere

Anna Of The North, eller Anna Lotterud, er blant artistene på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Slottsfjell

Tønsberg 12.- 13. juli

Knivet en periode med Øya om å bli Norges største festival. Var konkursen nær i 2018 men kom tilbake først i fjor med et brak på det splitter nye området på Kaldnes på Nøtterøysiden av byfjorden. Den gamle Quart-sjefen Toffen Gunnufsen styrer skuta med store norske og internasjonale artister for et ungdommelig feriepublikum, samt stor mathall og et klubb- og partykonsept på nattestid.

Artister: Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Zara Larsson, Highasakite, Sondre Justad, Metro Boomin, Arif, Honningbarna, Jonas Benyoub, Anna Of The North, Marstein, Jon Ranes med flere

Tysnesfest

Tysnes, 12.-15. juli

Svær vestlandsfestival med hovedscene på Gjerstad Arena, har på det meste samlet nærmere 40.000. Store norske og aktuelle navn side om side med godt etablerte artister i spekteret rock og pop til electronica og rap.

Artister: Madrugada, Highasakite, Tungevaag, Astrid S, Emma Steinbakken, Kevin Lauren, Den BB, Julie Bergan, Ylvis, Kari Bremnes med flere

[ Se bildene fra Röyksopp i Oslo Spektrum ]

Moldejazz

Molde 17. – 22. juli

Moldejazz trenger ingen nærmere introduksjon. Det største innen jazzen kombinert med store folkelige utekonserter, i år tretrinnsraketten Astrid S/Isah/Ramón. Men Moldejazz kvitterer også for årets «scoop» med det nye stjerneskuddet Samara Joys aller første Norgeskonsert, noe de annonserte bare tre dager etter at hun mottok to Grammy-priser for «Best New Artist» og «Best Jazz Vocal Album». Og Hedvig Mollestad er «Artist In Residence» med en rekke unike samarbeid.

Artister: Dave Holland, Snarky Puppy, Samara Joys, Marcus Miller, Di Derre med Trondheimsolistene, Kurt Elling feat. Charlie Hunter, Mette Henriette, Horta (Elias Akselsen, Stian Carstensen og Ola Kvernberg), Tora med flere

Malakoff

Nordfjordeid, 20.-22. juli

Malakoff rockfestival ble arrangert første gang i 2003, og har i så måte et lite jubileum i år. Fortsatt er det rock som er drivkraften for den kanskje viktigste festivalen i fjordlandet med camp og høy bevissthet rundt bærekraft og drift. Bookingen er de siste årene beriket med både hip hop og kvalitetspop.

Artister: Kaleo, Rival Sons, Dagny, The HU, Bigbang, Undergrunn, Empire State Bastards, ISÁK, Hellbillies, Lars Vaular, Kamelen, The Good The Bad And The Zugly med flere

Madrugada med Sivert Høyem er over alt og alle festivaler denne sommeren. (Mode Steinkjer)

Bukta – Tromsø Open Air Festival

20. – 22. juli

Festivalen i Telegrafbukta i Tromsø styrer mot tjueårsjubileum neste år. Store norske artister på topp.

Artister: Madrugada, Aurora, Rival Sons, Susanne Sundfør, Danko Jones, Shame, Daniel Norgren, Kristian Kristensen, Honningbarna, The Good The Bad and The Zugly med flere

Vinjerock

Eidsbugarden 20. - 23. juli

Friskusfestivalen framfor noen i Norges vakreste Jotunheim, toppturer på dagtid og fest på knærne på kvelden til noen av Norges beste band. Telt og friluftsliv med fokus på bærekraft og kos, inspirert av Aasmund Olavsson Vinje, den første hipsteren i fjellheimen.

Artister: Ary, Hellbillies, Beharie, Oslo Ess, No. 4, Mall Girl, Skaar med flere

[ En av de sterkeste stemmene i norsk musikk er tilbake ]

Høllafæst og Kubafestivalen

Svolvær, Lofoten 27.-28. juli og 29. juli

Svolvær vil svirre rundt i festivalfeber siste uka i juli, med Høllafest og Kubafestivalen butt i butt med samme arrangør. Førstnevnte på Svinøya rett utenfor Svolvær satser ungt, framoverlent og i hovedsak nasjonalt innen klubb, hip hop, festmusikk og r’n’b. En todagersfest med flere konsertscener, aktiviteter og klubbscene. Kuba har tatt navnet etter havnebassenget og arrangeres der med naturen som idyllisk ramme og med voksnere profil.

Artister Høllafæst: Sondre Justad, Emma Steinbakken, Hedda Mae, Jonas Benyoub, Kamelen med flere

Artister Kuba: Susanne Sundfør, Hellbillies, Fieh, Sirkus Eliassen med flere

Trollrock

Beitostølen 27. – 29. juli

Fjellheimens svar på OverOslo, minus de internasjonale innslagene. Tradisjonsrik festival som samler et voksent lag norske artister for hyttefolket og tilreisende, med en og annen gullkantet booking for de yngre.

Artister: Highasakite, Åge Aleksandersen & Sambandet, Klovner i Kamp, Morten Abel, Eva Weel Skram, Anna Of The North, Ylvis, Rotlaus med flere

[ Livet blir cirka en milliard ganger morsommere med Lizzo ]

Månefestivalen

Fredrikstad, Gamlebyen 28 - 29. juli

Tradisjonsrik festival i Gamlebyen med ofte sterk lokal artistprofil, matchet med store nasjonale headlinere.

Artister: Aurora, Millencolin, Richochets, Gluecifer, Black Debbath, Ida Maria, Ole Paus, Daufødt, Veps med flere

Notodden Blues Festival

Notodden 3.-6. august

En av landets mer tradisjonsrike festivaler, med amerikansk og norsk blues og roott, og etter hvert en del rock.

Artister: Beth Hart, Canned Heat, The Waterboys, Hellbillies, Supersonic Blues Machine feat. Joe Louis Walker, Ana Popovic m.fl, Wolfmother, Bernhoft, Vanessa Colier, med flere

Kamelen og «hypeman» Adrian Christopher Rendell vil dra Norge rundt, blant annet til Jugenfest. (Mode Steinkjer)

Jugendfest

Ålesund, Color Line Stadion, 17. – 18. august

Byfestival i Ålesund som med rette kan kalle seg en av de største med ung profil på Vestlandet. Skilter i år med Karpe og et bredt kobbel av de mest populære norske artistene akkurat nå.

Artister: Karpe, Kygo, Sean Paul, Chris Holsten, Julie Bergan, Kamelen, Raye, Undergrunn, Michelle Ullestad med flere

Ypsilon

Drammen 18.-19.august

Elvefestivalen i Drammen har skiftet navn, og har nå tatt navn etter den berømmelige brua over Drammenselva. Ung festprofil.

Artister: Macklemore, Alan Walker, Lukas Graham, Julie Bergan, Jonas Benyoug, Isah, K2 med flere

[ Sjarm til tusen, stemme til en tier ]

Pstereo

Trondheim 18—19. august

Solid festival timet til skole- og studentstart, men som også sveiper med seg livets evige studenter for den saks skyld. Med artister for den som mener rocken og kvalitetspopen fortsatt har noe å gi.

Artister: Aurora, The Prodigy, Madrugada, Tøfl, Dina Ögon, The Good The Bad And The Zugly, Black Debbath med flere

Parken

Bodø 18.-19. august

Svær nordlandsfestival med bredt og skarpt program, blir ofte fort utsolgt. Artister: The Prodigy, Karpe, Higasakite, Aurora, Dagny, Lukas Graham, Undergrunn, D-A-D, CC Cowboys, bbno$, Hurrah For The Riff raff, Israel Nash

[ De beste seriene på Disney+ ]

Midgardsblot

Borre, 16. - 19. august

Området rundt Borre og Midgard Vikingsenter i Horten er åstedet for Norges største musikkfestival viet metal, norrøn kultur og vikinghistorie, med et vell av artister fra norsk og internasjonalt metalmiljø med særlig slagside mot folk og såkalt «pagan metal», musikk inspirert av norrøn mytologi og middelalderkultur.

Artister: My Dying Bride, Enslaved, Mari Boine, Kampfar, Einherjer, Sylvain, Gramarna, Gangar med flere

Undergrunn kommer til Utopia. (Mode Steinkjer)

Utopia

Stavanger, 25. – 26-. August

Opprinnelig en EDM-orientert festival som har satset stort på å favne både det yngste partypublikummet og de som er ute etter det litt mer folkelige. Nå har de åpenbart funnet suksessoppskriften mellom bredt og dansbart, bobler og øl. En av årets festivaler som kan by på Karpe sommeren etter den mektige Spektrum x 10-konsertserien og Europa-turné på forsommeren.

Artister: Karpe, Ballinciaga, Undergrunn, Emma Steinbakken, Chris Holsten og Stavangers store sønn Morten Abel, for anledningen med Stavanger Symfoniorkester.

Rakettnatt

Tromsø, 26. -27. august

Tromsøs store byfestival med hovedscenen på torget og hele byen i bruk. Dette blir partyet som skal huskes hele vinteren, med Kygo på topp og en rekke så vel regionale som nasjonale artister på plakaten.

Artister: Kygo, Chris Holsten, ISÁK, Ruben, Broiler, Sirkus Eliassen, Victoria Nadine med flere.

Med forbehold om endringer og at enkelte festivaler kan være utsolgt.

[ «Memento Mori» er Depeche Modes beste album på 30 år ]