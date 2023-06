Liv Ullmann med i neste sesong av «Nine Perfect Strangers»

Liv Ullmann er med på rollelista i den neste sesong av dramaserien fra 2021 med Nicole Kidman og Michael Shannon. Førstesesongen av serien som ble vist på Amazon Prime i Norge er et dramamysterium hvor ni mennesker reiser på et luksuriøst spa- og velvæfre-senter kalt Tranquillium House, et avsides sted som ledes av helseguruen Masha. Guren spilt av Nicole Kidman har plukket ut de ni selv, og har lovet dem bedre liv og helse i løpet av ti intense behandlingsdager.

Liv Ullmann har spilt i et stort antall filmer, men ikke så mange TV-serier i sin karriere. Nå skal hun være med i neste sesong av Nicole Kidmans dramaserie «Nine Perfect Strangers». (Mode Steinkjer)

Serien som er et drama-mystierium med komisk vri fikk middels mottakelse av anmelderne her hjemme som i USA, men den ble en seersuksess stor nok at det Disney-eide Hulu har gått for en sesong to. Her spiller Nicole Kidman stadig fortsatt velvære-guru Masha med en russisk aksent, men hvor ni nye gjester skal ankomme velvære-senteret hennes. Det inkluderer blant annet Liv Ullmann, som gjør sin første TV-dramarolle siden «Jenny» i 1983, i følge veteranens rikholdige karriereoversikt på Imdb.com.

[ Et usedvanlig LIV ]

Amerikansk dramaseriedebut

Nå blir den to ganger Oscar-nominerte skuespilleren og regissøren det mest profilerte tilskuddet til neste sesong av den amerikanske serien, i selskap med blant andre Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maise Richardson-Sellers og tyrkiske Aras Aydin, skriver Deadline.com.

Nicole Kidman hadde en av hovedrollene i HBO-serien «Big Little Lies», skrevet av forfatteren bak «Nine Perfect Strangers», som Kidman også har hovedrollen og er medprodusent på. (HBO)

«Nine Perfect Strangers» er basert på en roman av Liane Moriarty, kjent for romanen «Big Little Lies», som er basis for dramaserien med samme navn og som har Nicole Kidman i en av hovedrollene. Denne serien var det David E. Kelley som laget TV-versjonen av, og den velkjente TV-skaperen har også vært med å lage manuset til «Nine Perfect Strangers». Når den neste sesongen av «Nine Perfect Strangers» med Liv Ullmann er klar, er foreløpig ikke kjent, men produksjonen er i en tidlig fase der flere skuespillere er i ferd med å få roller.

[ Se vår oversikt over de beste seriene på Netflix ]