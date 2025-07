– For Guds skyld håper jeg Signe Gaupset starter kvartfinalen

Landslagstrener Gemma Grainger fikk kritikk for å gjøre for mange bytter i laget, da Norge møtte Island. Men ett bytte er det ingen som tør å kritisere.

Signe Gaupset ble den store spilleren mot Island, med to mål og to målgivende, i sin første EM-kamp. Nå «forlanges» det at hun starter i kvartfinalen. Piroschka Van De Wouw / REUTERS

