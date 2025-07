Bråk, uro og slåssing stanser gjenbruk

Flere Oslo-borgere er oppgitt over at kommunens gjenvinningssentraler, som tar imot gjenstander til ombruk, ikke nødvendigvis leveres ut for gjenbruk.

En bruker meldte sin misnøye på nettstedet reddit:

«(...) Fant også en holder til bestikk fra en oppvaskmaskin, som jeg tar for å sette bestikket i etter å ha vasket for hånd og sto og så på noen tallerkener når han som jobber der, sier jeg må sette tingene tilbake», skriver brukeren.