TV-høsten på NRK: Gro-serien «Makta» og mer «Maskorama»

På radio har NRK knapt fått dratt i gang «Reiseradioen» før Marienlyst ber oss se mot høsten og alt hva NRK har å by på av serier og underholdning. Her er godbitene. Mye vil handle om «Makta» når dramaserien endelig har premiere i slutten av oktober, TV-serien som skildrer Gro Harlem Brundtlands vei til makta i landet i siste del av 1970-tallet.

Fra NRKs dramaserie «Makta», om Arbeiderpartiet på 1970-tallet: Her Kathrine Thorborg Johansen som Gro Harlem Brundtland. (Erika Hebbert/NRK)

Serien med Kathrine Thorborg Johansen i hovedrollen som den kommende landsmoderen i ung alder har allerede innkassert prisen for beste drama i Cannes. For et norsk publikum handler dette om å få se dramatiseringen av en viktig epoke i norsk politikk, kjente Arbeiderparti-skikkelser i fri utfoldelse og kamp om partimakt og posisjoner i kulissene, mens en ung lege hentes inn som miljøvernminister i 1974. for så å bli landets første kvinnelige statsminister.

Alternativt Ap-drama

Serien er på 12 timelange episoder og har et budsjett på over 130 millioner kroner. Dette er den norske dramaserien det stilles størst forventninger til denne høsten, som dramatiserer en viktig epoke i norsk politikk full av velkjente skikkelser og en av landets mektigste politikere i sentrum.

Forhåndsomtalen fra NRK konstaterer også at det på denne tiden er full splid i Arbeiderpartiet når Harlem Brundtland blir viklet inn i det politiske maktspillet midt på 1970-tallet og et Ap der partileder Reiulf Steen og statsminister Odvar Nordli er i konflikt og alkoholen flyter.

Kathrine Thorborg Johansen spiller Gro Harlem Brundtland, Anders Baasmo har rollen som Odvar Nordli og Jan Gunnar Røise spiller Reiulf Steen. Serieskapere er Johan Fasting, Silje Storstein og Kristin Grue, og konseptuerende regissør er Yngvild Flikke for serien produsert av Motlys og Novemberfilm. (Erika Hebbert/Motlys/NRK)

Dette er en dramatisert versjon av en epoke norsk politikk, men den har ikke utgitt seg for å være en dokumentarisk gjenfortelling – for serieskaperne har gått sine egne veier også, blant annet ved å la disse kjente politiske figurene anno 1974 bevege seg i et Oslo anno 2020-tallet. Hovedrolleinnehaver Kathrine Thorborg Johansen har selskap av blant andre Anders Baasmo i rollen som Odvar Nordli, mens Jan Gunnar Røise spiller Reiulf Steen.

Jubel i Ap-leiren den gang da: «Makta» foregår i 1970-årene, men rundt dem sier omgivelsene Norge anno 2020-tallet. (Erika Hebbert/Motlys/NRK)

Kjent og kjær humor

Før Ap-ikonene kommer på skjermen, har NRK satt punktum for «Side om side», humorserien som takker for seg etter ti år, ti sesonger og 100 episoder. Ifølge NRK er dette den mest sette humorserien på NRK noensinne, men høstens runde med Pernille Sørensen, Steinar og Tore Sagen, Vidar Magnussen og gjengen i rollene som villavei-beboerne på Granli er den siste. «Side om side» har premiere allerede lørdag 26. august.

Denne høsten må fansen ta farvel med sitcom-suksessen «Side om side» når serien setter punktum med sesong 10. Bildet er fra sesong seks. (Hans Erik Lindbom/Hans Erik Lindbom/NRK)

Og midt i august er Kevin Vågenes klar med sin nye komedie-versjon av true crime-sjangeren: «Hva skjedde med Solveig». Den handler om oppklaringen av det mystiske dødsfallet til en populær blogger, som noen journalister akter å løse, og hvor blant annet Kevin Vågenes selv spiller 17 roller.

Kevin Vågenes er på pletten med flere absurde typer - 17 i antallet - i den nye komedie-versjonen av true crime i «Hva skjedde med Solveig». (Seefood TV/NRK)

Nytt dummedags-scenario

På seinhøsten lanserer NRK en annen fersk dramasatsing - den postapokalyptiske dramakomedien «Dummedag», der blant annet Henrik Mestad, Charlotte Frogner og Cengiz Al har hovedrollene som overlevende etter at en pandemi har herjet menneskeheten.

Henrik Mestad har en av hovedrollene i «Dummedag», en postapokalyptisk dramakomedie hvor en gruppe må overleve pandemien som gjør folk stokk dumme. (Seefood TV/NRK)

Serien følger seks overlevende, som skal være framtida for menneskene på jord etter en pandemi i form av et virus som gjør folk stokk dumme. Serien er laget av Erlend Westnes, Marit Støre Valeur og Christopher Pahle, en trio som blant annet annet har «Førstegangstjenesten», «Kompani Lauritzen» på TV 2 og julekalenderhumor i «Blodfjell»-serien for TVNorge på CV-ene sine.

Neste kapittel «Norsk-ish»

Feelgood-dramaet om Helin, Amrit og Fariba var et høydepunkt på TV under pandemihøsten for tre år siden, en livsbejaende serie om tre unge voksne med bein i flere kulturer. I sesong to har det gått to år siden sist, og vennegjengen har egne hverdager hver på sin kant når en tragedie får dem sammen igjen. Serien fra Bahareh Badavi og Melike Leblebicioglu er tilbake på skjermen i september.

«Norsk-ish»: dramaserien med blant andre Selda EKiz i en av hovedrollene er tilbake på skjermen i høst. (NRK)

Nytt fra «Nytt på nytt»

Når «Nytt på Nytt» dukker opp med gullrekka og høstmørket tidlig i september debuterer komiker Isalill Kolpus som fast deltaker sammen med Johan Golden og Bård Tufte Johansen. Sistnevnte humorveteran skal bidra med mer enn satiriske replikker på TV denne høsten, for mens hans gamle komiker-kollega Harald Eia skal lage humor med Petter Northug på TV 2 har Bård Tufte Johansen tatt med seg fisker-kompis Lars Lenth ut på fisketur igjen.

Sportsfiskere som fortsatt drømmer om å få napp: Lars Lenth og Bård Tufte Johansen skal prøve å få kveita på kroken i deres nye fisketur-program på NRK i høst. (Ulrik Kramer/NRK)

Denne gangen er de ute etter storfangsten i «Jakten på monsterkveita». Duoen som har vært mange plasser i verden for å teste fiskelykke har denne gangen tatt turen til en øde fjord på Sørøya i Finnmark. Der skal de realisere drømmen om å få kveite på over 100 kg på kroken, og samtidig ha som mål å klare seg på det fanger og finner av mat i løpet av oppholdet. Fisketuren begynner 1. september, uka før «Nytt på nytt»

Fjerde runde «Maskorama»-ball

I november er høstens største sirkus tilbake i form av fjerde runde «Maskorama», der en ny samling forkledde og maskerte kjendiser med og uten sangstemme skal på scenen foran et live-publikum.

I fjor vakte det oppsikt og forargelse blant publikum da det viste seg at selveste Fantorangen skjulte seg i Snøroboten i «Maskorama», det populære showet hvor alt kan skje. (Ulrik Kramer/Ulrik Kramer/Fremantle/NRK)





TV-suksessen som har samlet drøyt en million seere tre høstsesonger på rad, ledes som tidligere av Silje Nordnes, men ifølge NRKs høstlansering er det visst en stor hemmelighet hvordan paneltrioen og mulige gjeste-detektiver skal framstå denne gangen. I fjor ble «Maskorama» framskyndet til oktober på grunn av fotball-VM, men i år har showet premiere midt i 11. november.

