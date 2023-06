Store i utlandet! Ny NRK-serie om elektronika-stjernene

Röyksopp, Bjørn Torske, Annie, Biosphere og Kygo. De er bare noen av de norske artistene som har hatt suksess i utlandet de siste årene. Nå er de med i «Ekstase», dokumentarserien som forteller historien om den nordiske elektroniske dansemusikken siden rave-kulturen spredte seg til dansegulv og øde industrilokaler siden 1990-tallet.

Kygo er med i den nye nordiske dokumentarserien om nordisk elektronika, her fra konserten på Ullevål stadion sommeren 2022. (Annika Byrde/NTB)

Her skal noen av de banebrytende og de største artistene i Norden fortelle sine historier, og kanskje forklare gjennomslagskraften og populariteten som elektronisk dansemusikk i så mange forskjellige sjangre har hatt de siste tiårene.

[ The Weeknds TV-serie «The Idol». Skandale lenge før premieren ]

Størst på dansegulvet i mange år

– Det er på tide at den får sin egen dokumentar, med tanke på hvor stort elektronika har blitt og vært i mange år. Elektronikaens historie har ikke vært fortalt så grundig som her, sier journalist Njål Engesæth i NRK. Han er intervjueren og den norske fortellerstemmen i den seks episoder lange serien.

«Ekstase» er et historisk samarbeidsprosjekt, for det har knapt skjedd at nordiske allmennkringkastere har gått sammen om å lage en dokumentarserie om moderne musikk som dette.

Episoden om elektronika fra Island inkluderer mange opptak av Björk som den islandske TV-kanalen RUV har i arkivene. (Gunnar V. Andrésson (gva)/Ljósmyndasafn Reykjavíkur)

Samarbeidet er kommet i stand på initiativ fra Sveriges Television, og inkluderer egne episoder der SVT, NRK, danske DR, finske YLE og islandske RUV har laget om sine lands respektive artister. Mange av artistene har stilt opp for intervjuer, andre er med i form av arkivopptak, og serien byr på et stort utvalg profiler som viser det store utvalget av sub-sjanger som dekkes av det vide begrepet elektronisk dansemusikk.

Dermed byr serien på så vidt forskjellige utøvere som Geir Jenssen/Biosphere og Kygo, Aqua og Björk, E-type og Todd Terje, i en seks episoders remiks.

[ Nye låter: ARY strekker seg mot toppen og Hkeem er mer enn helt OK (+) ]

Mange sjanger dansevennlig elektronika

– Det musikalske spekteret er stort i denne serien, så stort at det kan være vanskelig å se en tydelig link mellom Biosphere og Aqua – bortsett fra det at de bruker synth til å lage musikken, sier NRKs Engesæth.

Dansknorske Aqua med Lene Nystrøm i spissen, her da gruppa promoterte singelen «Cartoon heroes» for norsk presse i år 2000. (Erik Johansen/NTB)

Han har blant annet vært i Bergen og snakket med Röyksopp, duoen som ikke stiller opp i mediene veldig ofte.

– De ønsket ikke å bli intervjua hjemme eller i et typisk studiomiljø, så vi endte opp med å møte dem i leiligheten til min bror i Bergen. Her forteller Svein Berge og Torbjørn Brundtland om da de var unge i Tromsø og ville lage egen musikk. De hørte på Per Martinsen, Geir Jenssen og Bjørn Torske spille techno og annen elektronisk musikk i sitt radioprogram på Brygga Radio. Det var på denne tida de ringte på hos Geir Jenssen og spurte om å få låne plata han hadde spilt på radio, sier Engesæth.

Seinere skulle Torske og Martinsen, sammen med Geir «Biosphere» Jenssen hjelpe den unge Röyksopp-duoen med å få deres første 12-tommere utgitt på utenlandsk plateselskap.

Geir Jenssen, som går under artistnavnet Biosphere, er med i den nye dokumentaren om norsk og nordisk elektronika. (NTB kultur)

[ De beste dramaseriene på NRK TV ]

Stor musikk fra små steder

– Det er gjerne dette som kjennetegner den norske elektronikaen som siden er blitt så stor. Dette skjedde ikke i Oslo, men i Tromsø og Bergen. Dette var utenfor storbyene, med Lindstrøm som begynte å lage musikk i Randaberg og en Todd Terje i Mjøndalen. Norske artister får mye plass i serien, det er nesten hel episode bare om Bergen, sier Engesæth.

– Vi har forsøkt å framheve artistene som vi følte var mest sentrale. Dette handler om musikken som i Norge kaller elektronika, og som svenskene kaller elektronisk dansemusikk – EDM, fra ravepartyenes harde techno til den mer folkelige elektronika som E-type. Derfor fokuserer vi på Geir Jenssen fra da han ble elektronikaartisten Biosphere, ikke på tida i Bel Canto, som var mer poporientert synth. Utvalget norske artister er gjort av musikkjournalistene i NRK, sier Engesæth.

[ Oversikt over de beste seriene på Netflix nå ]

– Serien er ikke kronologisk, men den begynner med ravepartys på 90-tallet da dance-kulturen ankom nordiske land fra England. I Sverige vakte dance-bølgen store reaksjoner. Stockholms-politiet nedsatte en rave-kommisjon som skulle stoppe bølgen, på grunn av narkotika- og e-salget den fikk ry for å føre med seg. I dag er elektronikaartister blant de største, enten det er Röyksopp som lager kredibel og populær musikk, Kygo som fyller arenaene med tropical house, eller E-type og Aqua som turnerer med nostalgishowet «We Love The 90s», sier Engesæth i NRK.

En lang nordisk playliste

– Jeg har inntrykk av det er de svenske og norske artistene som har mest fokus i den historiske dokumentaren, og det er fascinerende hvor mye arkivstoff svenskene har klart å få tak i, sier han.

Lista over artister som er med er lang, og inkluderer musikere, artister og dj-er som Adam Beyer, Jimi Tenor, Darude, Icona Pop, GusGus, Jori Hulkkonen, Vito Ingrosso, Aqua og E-Type.

Serien byr også på gamle opptak av den svenske dj, remixer og plateprodusent Avicii - Tim Bergling, som tok sitt eget liv i 2018. (Christine Olsson / TT/NTB kultur)

Norske navn på lista er Annie, Biosphere, Mikal Telle, SEEB, Lindstrøm og Mental Overdrive. I tillegg opptak av superstjernen Björk byr den på arkivmateriale med blant annet Avicii, Swedish House Mafia, Todd Terje, Kygo, Bjørn Torske og Robyn.

Hvite folk med rytme

Felles har de er de er fra Norden og lager musikken som får folk til å samles på dansegulvet verden over. Serien er med andre ord et tydelig bevis på at hvite folk har godt utviklet rytmesans, fullt kapable til å lage musikk til å danse av enten den kalles techno, tropical house, eurodance eller fjorddisco.

Så hvorfor har nordiske artister gjort det så bra på denne scenen?

– I noen tilfeller er nok forklaringen at de som har laget musikken har en genuin musikkinteresse. De har vært mer opptatt av nettopp å lage musikken, enn å være ute på dansegulvet selv, sier NRKs journalist i dokumentarserien.

At elektronika får sin egen historiske dokumentar betyr ikke at den har havna på museum, konstaterer Engesæth.

– Elektronikaen pulserer fortsatt. Mikal Telle mener at det skjer mer innen denne musikken nå enn noen gang. Han refererer til undergrunnsscenene, og det var han som ga ut Röyksopp først. Så han kjenner bransjen godt.

«Ekstase» slippes på NRK TV lørdag 17. juni, og sendes på NRK1 seinere i sommer.

[ Hvem spiller på hvilken festival? Her er oversikten over festivalsommeren ]