Srebrenica skulle bli siste gang

Bosniske muslimske kvinner sørger over sine ved minnesmerket i Potocari i Bosnia-Hercegovina på FNs offisielle minnedag 11. juli. Foto: Amel Emric / Reuters / NTB

For 30 år siden, i løpet av noen dager, ble over 8000 bosniske menn og unge gutter massakrert i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina. Det tok ti år før domstolen satte det rette navnet på folkemordet.

FN hadde opprettet et såkalt «sikkert område» i Srebrenica, helt vest i landet. I juli 1995 erobret serberne området, og kort etter startet de en målrettet nedslakting av den muslimske befolkningen. Kvinner og menn ble skilt fra hverandre. Over tusen av dem ble stuet inn i lagerhaller, før general Ratko Mladić’ menn kastet inn granater som drepte de fleste i løpet av et par timer. Det store flertallet ble kjørt til store massegraver og skutt på kanten, fordi det var enklere enn å skyte først og frakte etterpå. Grusomhetene er knapt mulig å fatte.