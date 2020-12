Fredrikstad-mann tiltalt: Biltyverier, narko, tyvgods og med kniv på utested

Mannen i 30-årene må møte i Fredrikstad tingrett i februar, tiltalt for blant annet biltyverier og besittelse av annet tyvgods samt flere brudd på vegtrafikkloven og narkotikalovbrudd.

Les også: Nordmann på flyttefot avslørt av tollernes skanner

Flere lovbrudd samme natt

Tiltalte skal natt til 19. juni ha tatt seg inn i en bolig i Halden, hvor han er anklaget for å ha stjålet lommeboka og bilnøkkelen til kvinnen som bodde i huset. Så skal han ha stjålet bilen hennes, satt på falske skilter og kjørt den fra Halden til Sarpsborg mens han var påvirket av alkohol eller andre rusmidler. Han hadde ikke gyldig førerkort og skal ha hatt en promille på 1,2 eller mer, ifølge tiltalebeslutningen.

Framme i Sarpsborg skal mannen ha brukt narkotika den samme natten, og her mener påtalemyndigheten at han også har gjort seg skyldig i oppbevaring av narkotika på en adresse, hvor politiet skal ha funnet over 600 tabletter som inneholder narkotiske virkestoffer.

Les også: Skulle pågripes: – Spyttet på politiet og sa han hadde korona

Instrumenter, alkohol og en Playstation

Samme mann er tiltalt for to tilfeller av besittelse og ytterligere tre tilfeller av oppbevaring av narkotika samt to biltyverier i Fredrikstad i desember i fjor og i april i år. På en adresse i Fredrikstad skal han i februar ha vært i besittelse av diverse tyvgods, blant annet en gitar, en trombone, flere kasser med alkohol og en Playstation.

Han skal også ved to andre anledninger ha kjørt med promille – den ene gangen skal han ha kjørt av veien slik at både han og kjøretøyet ble skadd. I januar skal han dessuten ha kjørt på en bil og påført den skader, uten å melde fra til eieren.

Les også: Mor og stefar risikerer lang straff for grov barnemishandling

Mannen er også tiltalt for å ha båret kniv på et utested i Fredrikstad en februarnatt i år og for å ha vært involvert i slåssing og ordensforstyrrelse på en adresse i april. Han er også tiltalt for nasking fra en klesbutikk og en dagligvarebutikk i Fredrikstad i fjor høst og på vårparten i år.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.