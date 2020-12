Skulle pågripes på skip ved Hvaler: – Spyttet på politiet og sa han hadde korona

Mannen, som må møte i Fredrikstad tingrett i februar, er for øvrig anklaget for tyveri, vold og skadeverk. Blant annet skal han ha satt fyr på søppelet på et restauranttoalett.

Han befant seg på et skip like sør for Hvaler på sensommeren i år, da politiet gikk til aksjon. Ordensmakten mente han hadde ført seilbåt i alkoholpåvirket tilstand.

Under pågripelsen skal mannen fra Fredrikstad-distriktet ha gjort fysisk motstand og sparket rundt seg, ifølge tiltalen mot ham.

«Koronaspytt»

Samtidig skal han ha framsatt trusler om grov fysisk vold og voldtekt overfor de to politibetjentene – og spyttet mot dem flere ganger slik at den ene ble truffet i ansiktet.

Da skal mannen også ha sagt at han var smittet med koronaviruset, en trussel som ifølge påtalemyndigheten var egnet til å framkalle alvorlig frykt hos den som ble truet.

Han er på grunn av opptrinnet under pågripelsen tiltalt for ved bruk av vold og trusler å ha forsøkt å hindre offentlige tjenestefolk i å gjøre jobben sin.

Tyveri og skadeverk

En fredagskveld en måned tidligere mener påtalemyndigheten at samme mann stjal en motorbåt som lå i Hankøsundet. Han skal da ha vært påvirket av både alkohol og ulike narkotiske stoffer, ifølge tiltalen.

Han er også anklaget for flere tilfeller av skadeverk i løpet av sommeren. Han skal flere ganger ha krasjet båten han selv førte inn i andre båter og påført dem skader. Blant annet skal han ha krasjet en seilbåt inn i en annen seilbåt mens han var påvirket av alkohol.

I september skal han ha knust vinduet i inngangsdøra til en bedrift i Fredrikstad.

– Satte fyr på søppel i restaurant

Samme mann skal i februar ha satt fyr på innholdet i en søppelkasse på herretoalettet hos en restaurant i Fredrikstad, slik at det oppsto røykutvikling og brannalarmen ble utløst.

Bare få minutter senere, på vei ut av sentrum, skal den tiltalte ha slått en mann i ansiktet med knyttet neve og deretter kastet en stein i ryggen hans.

