Christian Justnes valgt som ny leder i Fellesforbundet

Christian Justnes t.h. er valgt som ny leder i Fellesforbundet under et representantskapsmøte torsdag. Fredrik Varfjell / NTB

Justnes har vært fungerende leder siden Jørn Eggum trakk seg i juni. Valget skjedde da Fellesforbundet holdt representantskapsmøte torsdag.

– Jeg er ydmyk og glad for at representantskapet har pekt på meg som ny forbundsleder. Det er ingen hemmelighet at vi har lagt noen vanskelige måneder bak oss. Nå skal vi se framover, brette opp ermene og samle laget, sier Justnes i en pressemelding.

Varsler streik

Allerede før han var valgt varslet Justnes streik hvis en borgerlig regjering endrer reglene for innleie og midlertidige ansettelser.

– Vi kommer til å dra i gang en storstreik hvis en eventuell borgerlig regjering etter valget 8. september går til angrep på arbeidsmiljøloven, slik de gjorde i 2015, sier Justnes til VG.

Justnes frykter spesielt at en borgerlig regjering kan gjeninnføre fri innleie og åpne for mer midlertidige ansettelser. Han mener dette vil svekke arbeidstakernes rettigheter betydelig.

– Da vil vi innta gatene og gjennomføre en stor markeringsstreik, fastslår han.

Fakta om Christian Justnes Christian Justnes, født 14. september 1976, er tidligere forbundssekretær i Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor. Er fra Kristiansand. Gift.

Har fagbrev som forskalingssnekker og har jobbet i 24 år for Kruse Smith Entreprenører i Kristiansand, der han også var tillitsvalgt.

Leder for Fellesforbundets avdeling tre i Agder fagforening siden 2012

Valgt inn i Fellesforbundets ledelse som forbundssekretær i 2022

Har vært fungerende leder i Fellesforbundet siden juni 2025

Valgt som ny leder i Fellesforbundet 14. august 2025, etter Jørn Eggum som trakk seg før sommeren.

Første leder i Fellesforbundet som ikke har bakgrunn fra industrien.

Den nye lederen i LOs største forbund i privat sektor har fagbrev som forskalingssnekker og jobbet i 24 år for Kruse Smith Entreprenører i Kristiansand, der han også var tillitsvalgt.

I 2012 ble han valgt til leder for Fellesforbundets avdeling tre i Agder fagforening, og siden 2022 har han vært innvalgt i Fellesforbundets ledelse som forbundssekretær.

I tillegg til ny leder så er Stian Sagvold valgt som ny nestleder, og Hilde Elgesem Andersen ny forbundssekretær.

Valget av den nye forbundsledelsen skjer etter at Jørn Eggum trakk seg fra lederstillingen i juni. Han fikk kritikk for håndteringen av sluttavtalen til en kvinnelig tillitsvalgt, som han i flere år hadde hatt et intimt forhold til. Samtidig trakk han seg fra sentralstyret i Arbeiderpartiet.