Rumpesparker i feriemodus

Bob Odenkirk har hatt en uventet karriereretning: fra sketsjkomiker med høy indie-kred i «Mr. Show with Bob and David», til respektert karakterskuespiller i «Breaking Bad» og «Better Call Saul» - videre til aldrende actionhelt i «Nobody» (2021).

Odenkirk tok selv initiativet til denne forvandlingen, og viet tre år av livet til å trene seg opp for rollen som uovervinnelig rumpesparker i «John Wick»-modus. Det ble dessuten en rolle som bokstavelig talt reddet livet hans. I oktober 2021 hadde Bob Odenkirk et massivt hjerteattakk; en såkalt «widow maker» som trolig ville ha tatt livet hans hvis det ikke var for den omfattende styrke- og kondisjonstreningen han gikk igjennom for action-rollen i «Nobody».