Rumpesparker i feriemodus
«Nobody 2» sparker godt fra seg, selv om den ikke helt når energinivået til den første filmen.
Bob Odenkirk er tilbake som Hutch i «Nobody 2».
Bob Odenkirk har hatt en uventet karriereretning: fra
sketsjkomiker med høy indie-kred i «Mr. Show with Bob and David», til respektert
karakterskuespiller i «Breaking Bad» og «Better Call Saul» - videre til
aldrende actionhelt i «Nobody» (2021).
Odenkirk tok selv initiativet til denne
forvandlingen, og viet tre år av livet til å trene seg opp for rollen som
uovervinnelig rumpesparker i «John Wick»-modus. Det ble dessuten en rolle som
bokstavelig talt reddet livet hans. I oktober 2021 hadde Bob Odenkirk et massivt
hjerteattakk; en såkalt «widow maker» som trolig ville ha tatt livet hans hvis
det ikke var for den omfattende styrke- og kondisjonstreningen han gikk
igjennom for action-rollen i «Nobody».