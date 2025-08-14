Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på Miljøpartiet De Grønnes plan for å fase ut norsk oljeindustri, hvor partiet har varslet at de vil stenge åtte av de største oljefeltene i Nordsjøen.

BT meldte om MDGs oljekrav tirsdag. Det er snakk om feltene Statfjord, Draugen, Ula, Brage, Balder, Yme, Norne og Eldfisk, og første del av MDGs plan er å stenge disse innen 2030.

Frps leder skriver at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er avhengig av MDG og hevder at dette svekker norsk trygghet. Nye målinger viser at MDG og KrF kan avgjøre om det enten blir rødgrønn eller borgerlig regjering etter valget.