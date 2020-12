På formiddagen mandag 7. desember fikk Svinesund-tollerne stanset en norskregistrert bil med svenskregistrert henger, som hadde blitt kjørt over grensa via den gamle Svinesundbrua.

– Det var en person i bilen, en norsk mann som har vært bosatt i Sverige, men som forklarte at han nå var på flyttefot tilbake til Norge, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

– Han sa videre at han hadde vært over grensa for å hente blant annet noen vinduer som han skulle ta med seg til det nye bostedet sitt, men det viste seg at han hadde tatt med seg litt andre varer i tillegg, fortsetter han.

Mannen ble nemlig bedt om å kjøre inn til tollstasjonen for nærmere kontroll, og ved en skanning av bilen og hengeren ble det oppdaget skygger i tilhengergulvet.

– Da vi åpnet tilhengeren fant vi både øl, sigaretter og snus som var forsøkt skjult i et hulrom under gulvet. Smuglerne prøver stadig å finne nye og kreative måter å lure inn varene sine på, sier Grandahl.

Til sammen ble det avdekket og beslaglagt 94 liter øl, 4.400 sigaretter og 8.520 gram snus fra det mannen hadde håpet var et trygt gjemmested for ulovlige mengder tollpliktige varer.

Beslaget utgjør et forsøk på å unndra seg drøyt 33.000 norske kroner i avgifter.

– Så dette er et ganske stort beslag, og sjåføren vil få en straffereaksjon fra politiet i etterkant, fastslår Grandahl.

Smuglingsforsøket utgjør drøyt 33.000 kroner i unndratte avgifter, og nordmannen som fraktet varene kan vente seg en bot fra politiet. FOTO: Tolletaten

