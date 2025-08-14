Aserbajdsjans president Ilham Alijev og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan tar hverandre i hånden under seremonien i Det hvite hus 8. august. USAs president Donald Trump bidro til at det ble et fast håndtrykk. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/NTB

– Armenia og Aserbajdsjan forplikter seg til å stoppe all kamp for alltid, åpne handel, reise og diplomatiske relasjoner og respektere hverandres suverenitet og territorielle integritet.

Det sa USAs president Donald Trump under den høytidelige fremleggelsen av en foreløpig fredsavtale mellom de to landene i Washington fredag 8. august.

Nikol Pasjinjan og Aserbajdsjans president Ilham Alijev var begge til stede under seremonien i Det hvite hus. Alijev mente sågar at Trump fortjener fredsprisen for initiativet.