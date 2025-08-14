«Trump-korridoren» setter Putin på sidelinjen
En ny avtale gjør at Vladimir Putin er satt på sidelinjen i sin egen «bakgård», mener eksperter.
Aserbajdsjans president Ilham Alijev og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan tar hverandre i hånden under seremonien i Det hvite hus 8. august. USAs president Donald Trump bidro til at det ble et fast håndtrykk.
Foto: Kevin Lamarque/Reuters/NTB
– Armenia og Aserbajdsjan forplikter seg til å
stoppe all kamp for alltid, åpne handel, reise og diplomatiske relasjoner og
respektere hverandres suverenitet og territorielle integritet.
Det sa USAs president Donald Trump under den høytidelige fremleggelsen
av en foreløpig fredsavtale mellom de to landene i Washington fredag 8. august.
Nikol Pasjinjan og Aserbajdsjans
president Ilham Alijev var begge til stede under seremonien i Det hvite
hus. Alijev mente sågar at Trump fortjener fredsprisen for initiativet.