Zelenskyj advarer Trump mot å feste lit til Putin

For første gang siden 2018 møtes to av verdens mektigste ledere, noe som skjer fredag kveld norsk tid. Denne gangen finner møtet sted i Alaska, langt unna slagmarken i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kalt møtet «dødfødt» og advarer Trump mot å feste lit til det Putin måtte komme med av løfter.

– Det må legges press på Russland for å få til en ærlig fred, mener han.

– Oppriktig forsøk

Putin hyllet torsdag Trumps «energiske og oppriktige forsøk på å stanse fiendtlighetene» og for å komme fram til «avtaler som er i alle involverte parters interesse».

Hvordan han ser for seg en eventuell avtale med Ukraina, sa den russiske presidenten ingenting om.

Putins talsmann Dmitrij Peskov understreket at det ikke er planer om å undertegne verken avtaler eller sluttdokumenter etter møtet.

– Nei, det kan ikke forventes, ingenting er forberedt, og det er usannsynlig at det vil bli snakk om noe dokument, sier han til nyhetsbyrået Interfax.

Trump virker likevel optimistisk foran møtet og mener at det er gode sjanser for å komme fram til en avtale med Putin.

– Jeg tror han kommer til å inngå en avtale, sier han i et intervju med Fox News Radio.

Flere møter

Trump anslår at det er 75 prosent sjanse for at møtet i Alaska blir vellykket, men sier at han er usikker på om det i seg selv vil resultere i umiddelbar våpenhvile i Ukraina.

– Det er 25 prosent sjanse for at dette møtet ikke blir vellykket, sier han i intervjuet.

Trump understreker videre at han ser på møtet med Putin som forberedelse til flere møter. Han har tidligere antydet at neste steg prosessen kan bli et møte mellom ham selv, Putin og Zelenskyj.

Det hvite hus har beskrevet fredagens møte på Elmendorf-Richardson-militærbasen i Anchorage som «en lytteøvelse».

Utveksling av territorier

– Dette møtet legger grunnlaget. Det neste møtet kommer til å bli veldig, veldig viktig – for det er der de skal inngå en avtale, sier Trump til Fox News Radio.

– Jeg vil ikke bruke ordet fordele områder, men du vet, til en viss grad er ikke det et dårlig uttrykk, sier han.

Trump har tidligere hevdet at en avtale mellom Russland og Ukraina er «svært nær» og at den vil innebære utveksling av territorier. Dette er avvist fra ukrainsk side.

Trump har samtidig truet Russland med «alvorlige konsekvenser» dersom Putin ikke går med på en fredsløsning, men det er uklart hvilke konsekvenser han i så fall har i tankene.

Hevder Putin bløffer

Ukrainas president besøkte torsdag London der han diskuterte det forestående møtet mellom Trump og Putin med statsminister Keir Starmer.

Dagen før snakket Zelenskyj med en rekke andre europeiske ledere, som sterkt understreker at både de og Ukraina vil ha et ord med i laget når en eventuell fredsløsning skal utarbeides.

Zelenskyj snakket også med USAs visepresident J.D. Vance og advarte mot å feste lit til Putin.

– Han prøver å legge press før møtet i Alaska langs alle delene av den ukrainske fronten. Russland prøver å vise at de kan okkupere hele Ukraina, sa Zelenskyj.

Ifølge Zelenskyj bløffer Putin også om effekten av vestlige sanksjoner og later som om «de er ineffektive».

– I virkeligheten er sanksjonene veldig nyttige, og de rammer Russlands krigsøkonomi hardt, sa han.

Møtet mellom Trump og Putin USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin møtes 15. august.

Møtet finner sted på Elmendorf-Richardson-militærbasen i Anchorage, som er Alaskas største by.

Ifølge Det hvite hus og Kreml skal de to presidentene møtes på tomannshånd, bare med tolker til stede.

Møtet skal etter planen starte 11.30 lokal tid, 21.30 norsk tid.

Delegasjoner fra USA og Russland skal også møtes til arbeidslunsj.

Etter møtet er det planlagt felles pressekonferanse, men ifølge Trump vil den kun finne sted dersom han er fornøyd med utfallet av møtet.

Trump sier også at han vil ringe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og europeiske ledere etter møtet, men kun dersom han har gode nyheter.

Trump har tidligere hevdet at en avtale mellom Russland og Ukraina er «svært nær» og at den vil innebære utveksling av territorier.

Zelenskyj har omtalt møtet mellom Trump og Putin som «dødfødt» og har nektet for at Ukraina er villig til å overgi territorium «til okkupanter». Kilde: Reuters / NBC / NTB

Russisk framrykking

I løpet av de siste dagene har det vært et offensivt russisk krigsmaskineri som har jobbet for å sikre Putin gode kort på hånden i møte med Trump.

Tirsdag rykket de russiske styrkene lenger fram i Ukraina enn i noe døgn de siste tolv månedene, viser en analyse AFP har gjort på grunnlag av amerikanske data.

Dataene fra Institute for the Study of War viser at i løpet av tirsdagens 24 timer rykket de russiske styrkene inn i et ukrainsk område på 110 kvadratkilometer i øst. En så stor framrykking har ikke vært registrert siden sent i mai i 2024.

Ukraina beordret onsdag evakuering av barnefamilier fra flere områder nær fronten i øst.